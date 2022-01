Il reste 102 jours avant le 1er tour de l'élection présidentielle, et d'après Tanguy comme personne n'est prêt, il va falloir reporter…

Il reste 102 jours avant le 1er tour de l'élection présidentielle, et personne n'est prêt. Je pense qu'il va falloir faire comme avec les spectacles, envisager un report. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat, je le comprends, sur 5 ans de mandat, il s'est farci 1 an et demi de gilets jaunes, 2 ans de Covid, en tout il a eu une journée sympa à faire du jet-ski en août 2020, le reste c'était pourri. S'il écrit ses mémoires, ça s'appellera "j'ai eu le parcours d'une chanson de Stromae sur la fin de vie sans le groove". Donc si ça se trouve il ne va pas y aller, pour la République en Marche, ça va être Jean Castex, le mec le plus foutraque du monde, capable de chercher 6 jours ses lunettes alors qu'il les a sur le nez, il peut en cas de victoire se foutre à la tribune et crier "4 citrons, brandade de morue, PQ", avant de réaliser qu'il lit sa liste de courses.

A gauche, n'en parlons pas, Christiane Taubira, la dame lyrique qui connait 14 synonymes pour chaque mot, comme présidente, je sais pas, mais aux mots croisés, elle ferait un carton, n'est pas encore candidate non plus, elle va se plier au verdict de la primaire populaire, c'est une primaire à laquelle ne participent ni Jadot, ni Mélenchon, ni Fabien Roussel, même Hidalgo a dit "laissez-moi j'm'en fous", c'est la 1ère primaire à une seule personne. C'est l'équivalent de dire à ses amis "ce soir je vais participer à une orgie sexuelle sur le thème de la Rome antique", et se retrouver seul chez soi à mater la bande annonce de l'Astérix de Guillaume Canet.

Alors question, qu'est-ce que la primaire populaire, ce sont des gens de gauche qui vont voter sur internet, ils sont 110 000 inscrits pour l'instant, afin de désigner qui de Christiane Taubira ou Taubira Christiane va les représenter. En fait, c'est le 1er sondage en ligne à être pris au sérieux, en général, les votes en ligne, c'est CNews qui écrit "Eric Zemmour est-il…" avec 3 propositions :

1- une belle personne

2- un mec génial

3- Dieu,

et là Élisabeth Lévy en plateau ajoute "je trouve que vous avez été un peu vache avec Eric Zemmour". Puisqu'on est à gauche, un mot d'Anne Hidalgo, elle va bien, elle remonte dans les sondages, là elle est à 4,5% des intentions de vote, ça monte ça monte, elle va finir à 4,6. Samedi, elle était à Jarnac, village d'origine de François Mitterrand (Mitterrand c'était Jarnac, Macron c'est J'emmerde), dernier homme de gauche à avoir été président puisque l'autre c'était Hollande. Sinon, pas de nouvelles d'Arnaud Montebourg, on est à la limite de l'alerte enlèvement, sauf que lui personne ne voudra le récupérer.

Ca c'est pour la gauche, à droite, c'est compliqué aussi. Zemmour a récupéré le LR Guillaume Peltier, mais lui c'est comme un Pokémon, c'est pas facile de l'attraper parce qu'il se balade. Il a démarré au Front National jeunesse, puis a suivi Bruno Mégret, ancien FN, puis s'est rapproché de Philippe de Villiers, a fait 12 ans à l'UMP, devenu LR, il papillonne tellement qu'il va finir au musée d'histoire naturelle avec une épingle plantée dans le bide. Zemmour a juste eu le temps au téléphone de lui dire "bonjour c'est Eri…" que l'autre répondait déjà "c'est d'accord, j'arrive". Il a couru jusqu'au QG avec un stylo avant que Zemmour change d'avis et il a signé son contrat en écrivant "ta petite chose". Valérie Pécresse, elle, a déclaré que perdre Guillaume Peltier était, je la cite, un non-évènement, elle a dit de lui qu'il était isolé, que tous ceux qui le soutiennent perdaient les élections, Peltier à un moment était quand même n°2 de LR, donc s'il était si nul, ça en dit long sur le niveau des n°3, 4, 5, le 100ème de l'organigramme ça doit être un sacré con, il ne doit même pas savoir parler. Marine Le Pen a même dit de Peltier "là où il passe, les campagnes trépassent", grosse punchline, dans le game il y a Booba, Orelsan, Jul pour les analphabètes et Le Pen, elle se fait appeler LP, ça passe mieux dans le monde de la musique.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !