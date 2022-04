La campagne d'entre-deux-tours pour les deux candidats arrivés en tête est lancée. Entre annonces de soutiens et déplacements aux quatre coins de la France, Tanguy nous résume la situation avant le débat du 20 avril.

Hier, je suis tombé sur une interview de Cristina Cordula, tout le monde voit ? C'est une dame qui sur M6 crie. Elle est super, elle fait du tuning sur des gens, c'est-à-dire qu'elle prend une secrétaire morne sapée en noir, Nathalie, qu'elle lui dit "ma chérie, ça va pas, et le soleil il est où le soleil ?", et l'autre n'a même pas le temps de répondre "dans ton cul" pour déconner, que Cordula l'a repeinte en rose à paillettes, en petit top avec écrit "girl power", et là la fille dit "avec ce look, je ne suis plus Nathalie, non, je suis Jennifer de Venice Beach, L.A".

Et hier, Cristina Cordula a expliqué que dimanche, elle a voté pour la première fois en France, parce qu'elle est originaire du Brésil, comme l'épilation en triangle et Neymar. Neymar c'est celui qui est moins soigné. Elle est arrivée à 10h dans le bureau de vote, à 11h tout était refait, les rideaux des isoloirs étaient en lin couleur pastel, elle a relooké les assesseurs, mais aussi les assefrères, parité.

Et elle était stressée, Cristina, comme toujours quand on fait quelque chose pour la première fois, la 1ère fois que Nicolas Sarkozy a été reçu par un juge, il était pas bien, il suait comme un pingouin au Sénégal. Alors que maintenant, il les connait tous par leur prénom, "ça va, René, les enfants, on se boit un café bientôt, on se voit plus, 2 mois que j'ai pas été convoqué par la justice, je vais te dire, il y a plus rien qui marche dans ce pays". Après, Cordula, ça va faire comme Jane Birkin, toute sa vie elle va faire semblant de rien capter à la langue pour rester exotique, elle a déclaré "j'avais froid dans le ventre", il y a que dans "La Reine des Neiges" qu'il y a cette phrase, au moment où Elsa couche avec Olaf le bonhomme de neige, parce qu'il a un très long sexe, alors méfiance, je suis pas certain d'avoir vu la bonne version, j'ai acheté le DVD à Pigalle, Olaf a jusqu'à 3 carottes sur lui, bon.

Si je vous parle de Cristina Cordula, c'est parce que cette fierté à aller voter, pour nous qui sommes si blasés, c'est rafraichissant. De toutes façons, Cristina Cordula est mon idole, parce qu'elle a osé ce que moi je n'ai jamais osé, dire à des gens en doudounes sans manches "enfin c'est pas possible, mon chéri, tu ressembles à un sac de course".

Alors sinon, au niveau de la politique en tant que telle, ils sont deux, Manu et Marine, il ne doit en rester qu'un, c'est comme dans "Squid Game" mais en plus convivial. Macron hier était à Denain, dans le Nord, territoire plutôt branché Le Pen, c'est comme si Lana del Rey se produisait au Hellfest face à Scorpions. Une dame l'a apostrophé, "pourquoi avez-vous dit qu'il fallait emmerder les non-vaccinés ?", il a répondu "je l'ai dit de manière affectueuse", la dame a dit "ben moi quand je dis je t'emmerde à quelqu'un, c'est pas affectueux", donc là Macron était coincé, je pense qu'il a essayé de faire passer ça pour un syndrome de la Tourette, qu'ensuite il lui a crié "va te faire foutre, vieille coche, ta mère la chienne", puis il a ajouté "voyez, je vous aime beaucoup". Tout le reste de la balade s'est déroulé comme ça, "ça va les connards ?". Macron, quasi tout le monde le soutient, le journal "Le Monde" s'est prononcé pour lui, ainsi que "Gossbo Magazine" et l'ensemble des auteurs du rayon développement personnel de la FNAC spécialisés dans l'estime de soi.

Joe Biden, papi yankee, l'homme aux 120 dents, est aussi pour Macron, maintenant qu'il a réussi à retenir son nom, il n'a pas envie d'avoir à en apprendre un nouveau, longtemps il y a cru que Macron et Omicron, c'était pareil, quand on lui disait "Macron on the phone", il se mettait à hurler "vous êtes fou, si cette saloperie passe par le fil du téléphone, je vais crever", Macron entendait saloperie, il se disait "tiens, Biden est très affectueux". Marine Le Pen, de son côté, parait perdue, elle se retrouve quasi-seule au second tour, son seul soutien c'est Robert Ménard, ça ressemble à la Coupe de France quand Mimizan se retrouve face au PSG. Hier elle était dans l'Yonne, pas la femme du lion, le département, dans un village qui s'appelle Soucy, tous les psys de France y ont décelé un SOS.

