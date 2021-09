Ce matin, Tanguy réagit à la proposition d'Eric Zemmour d'interdire les prénoms non-français en France

Hier, j’ai entendu parler de la proposition d’Eric Zemmour d’interdire les prénoms non-français en France, sauf en 2ème prénom, c’est-à-dire que sur les cartes d’identité, s’il est élu, on lira des trucs comme Louis Toufik Medhi, une soirée africaine il y aura que des Chloé. Et je pense que c’est une bonne idée, mais pas assez radicale, à mon sens il faut abolir les prénoms, déjà ça provoquerait une intimité immédiate, Morgane je pourrais lui dire « ça va, louloute ? » sans qu’elle réponde « ho j’ai un prénom », bah non, on s’appellerait tous mon petit chat, gros bébé, pioupiou, après tout, on le fait déjà dans l’entreprise avec les collègues qu’on n’aime pas, on les appelle « la connasse du 3ème » ou « le volcan en éruption » si on collabore avec PPDA.

En plus, le prénom est un marqueur social, vous n’imaginez pas la pression qu’on met sur les Brian pour qu’ils finissent barman, à 3 mois le 1er hochet qu’on leur offre c’est un shaker, à 2 ans, ils savent dénoyauter des olives, les mecs. Les Kelly, certaines se mettent au pole-dance in utero, leur mère est obligée d’avaler un Twix sans le mâcher pour qu’elles puissent tourner autour. Alors qu’un Charles, il est programmé pour faire Sciences Po et finir en politique, il n’y a que Jordan Bardella pour faire le lien entre les 2 mondes, seul Jordan à ne pas avoir été pris sur les Chtis à Cancun 12 et qui a fini au RN. Certes, il a été pistonné, c’est le gendre de la sœur de Marine Le Pen, là-dedans il y a le gendre de l’une, la fille de l’autre, un neveu et 4 chats, c’est moins un parti qu’une fête de gitans. Comme hymne de campagne, je pense qu’ils vont partir sur Djobi Djoba. Mais sinon, avec comme prénom Jordan, tu ne t’en sors pas si à un moment donné TFX ne relance pas l’Ile de la Tentation.

Regardez, moi, Tanguy, prénom breton, en breton tan signifie feu et ki, chien, pour dire chien-chien on dit kiki, ce qui prête à confusion, parfois un oncle breton vous dit « veux-tu voir mon kiki ? », vous le rouez de coups en le traitant de satyre, avant de réaliser qu’il a juste adopté un teckel. Donc si on traduit, Tanguy veut dire guerrier ardent, c’est un prénom de chef de tribu, j’étais fait pour étriper mes ennemis et dévorer leur cœur afin de m’imprégner de leur force vitale, pas être à Inter à dire bonjour à des bouffeurs de quinoa du centre-gauche. Même quand Pascal Praud m’a appelé parce que je l’avais clashé dans une chronique, j’ai répondu « oui monsieur, pardon monsieur », au lieu de le dépecer en hurlant devant C-News. Du coup je suis mal dans ma peau, parce que je n’accomplis pas ma destinée, qui était d’envahir la Normandie et de transformer Hervé Morin, président de région, en esclave sexuel.

Les prénoms, c’est nul, parce que ça nous fige dans une identité, moi il y a des jours où je me sens terriblement Martine, mais la société me refuse le droit à être une milf. Il faut voir les regards réprobateurs de mon entourage quand je prends le bus pour le Cap d’Agde avec ce petit ensemble à trous. Ma tenue emmental comme je l’appelle, qui plait aux grosses souris. Et il m’arrive, quand j’ai pris de la DHEA le même jour que du Guronsan, de me sentir très très Kevin, d’avoir envie de lâcher des vidéos sur TikTok avoir la même vie que Macron. Mais non, chaque jour je suis Tanguy, le guerrier ardent, et je dois me réfréner, quand le Bounty reste coincé dans la machine à friandises, je compose gentiment le numéro vert écrit dessus, alors que je devrais la défoncer à coups de hache. Le prénom influe sur notre comportement, Attila, s’il s’était appelé Timéo, il aurait fait de la voile l’été à la Baule au lieu de dévaster l’Europe centrale.

Et les prénoms c’est trompeur, moi parfois je dis « je suis allé chez Paul », tout le monde imagine que Paul Mirabel me kiffe, les gens se disent « le daron est validé par les jeunes talents du stand-up, il y a pas à dire, c’est le taulier », et en fait j’ai acheté un chausson aux pommes, que je mange seul Gare Montparnasse en attendant mon train pour une date à Brest. Il faut interdire les prénoms, tant pis pour les types qui fabriquent les bols à Quimper, ils dessineront un symbole ensemble vide à la place de Théo.

Et au niveau international, il faut les interdire, parce que Brooklyn, le fils des Beckam, il sera peut-être content d’avoir rien du tout comme prénom plutôt que ça, pauvre gosse, ils l’ont baptisé, véridique, du nom de l’endroit où il a été conçu, si tout le monde faisait ça, dans une classe de CP, il y aurait 4 « banquette arrière de la Citroën », 2 petits « hôtels Ibis » et 7 « chez mamie un soir où elle était pas là ». Le fils de Chris Martin, chanteur de Coldplay, s’appelle Moses, parce que c’est le titre d’une chanson qu’il avait écrite auparavant, dans la même logique, un jour il y a un type qui s’appelle A la queu leu leu qui viendra expliquer dans les médias qu’il est le fils caché de Bézu. On lui dira « ah c’est clair qu’avec un prénom qui respire la joie, on se doute bien que vous n’êtes pas l’enfant de Michel Barnier ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !