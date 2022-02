Éric Zemmour, le politique, a un homonyme coiffeur dans le Sud dont la vitrine a été vandalisée. Suite a quoi le candidat a tweeté un message de soutien à Eric Zemmour, le coiffeur : "soutien à mon homonyme contre la racaille". Tanguy nous explique…

Bon, les amis, la campagne électorale se poursuit, hier Valérie Pécresse a obtenu le soutien d'Edouard Balladur, ils ont fait une photo l'un à côté de l'autre, on aurait dit qu'elle était en train de visiter le musée Grévin. Il a le teint qui ressemble tellement à une toile cirée que Pécresse a commencé à passer une éponge dessus. Christiane Taubira, elle, a annoncé qu'elle irait jusqu'au bout, on ne sait pas de quoi, moi je pense qu'elle a commencé un puzzle 1000 pièces. Sinon, Jean Lassalle, le berger défoncé, a annoncé qu'il avait réuni ses 500 signatures, alors il se peut qu'il n'en ait que 250 parce que la plupart du temps à cause de la gnole, il voit double. Lui, les maires l'adorent, parce que durant sa carrière il a bu un coup avec chacun au moins une fois, c'est la star du terroir, quand il passe près d'un sous-bois il y a les lapins qui twerkent en criant "je veux un J. un E, un A, un N, c'est Jean, wouhou", puis la gendarmerie le met en cellule de dégrisement. Enfin Eric Zemmour a fêté l'arrivée du 100001ème adhérent à son parti Reconquête, et c'est une adhérente, Jamila, à qui il a remis en personne sa carte, une Jamila, symbole, une femme, double symbole, si elle lui avait dit "mais un jour sur deux, je suis un homme, Amadou", Zemmour devenait en plus le candidat du wokisme. Jamila a expliqué son parcours, elle a commencé à l'UDF, puis a adhéré à l'UMP, elle est restée quand c'est devenu LR, et là, elle est à Reconquête, à chaque fois elle va un peu plus vers la droite, elle va finir par tourner sur elle-même, un jour dans son jardin il y aura un trou et au fond Jamila qui crie "j'sais pas ce qui s'est passé". Alors je sais qu'ici à La Bande Originale, vous n'êtes pas très joyeux quand je parle de Zemmour, parce que vous êtes plus branché Marine, donc je ne vais pas vous parler d'Éric Zemmour, mais d'Éric Zemmour.

Parce qu'Éric Zemmour, le politique, a un homonyme, dans le sud, qui est coiffeur, toi-même tu sais, auditeur trop bronzé dont la femme ose le bikini panthère. Des salons Zemmour, il y en a à Monaco, devant lesquels le prince Albert passe en criant "c'est une provocation", il y en a à Saint-Laurent-du-Var, Narbonne, à Nice, il s'est fait une belle petite franchise. Et hier, j'étais sur le site de Nice Matin, parce que comme tous les gens qui vieillissent, je commence à penser à habiter au soleil, la vie à Paris n'a pas de sens du point de vue luminosité, pour un type comme Houellebecq ça va, parce qu'il se nourrit de la grisaille, un rat mort pour lui c'est 20 pages de roman, mais Pépita qui était toute sympa, je pense que le lendemain de l'arrêt de Pyramide, elle claquait tout dans l'achat d'un F3 à Cannes. Et dans Nice Matin, que lis-je, "la vitrine du coiffeur Eric Zemmour vandalisée à Nice", parce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement qu'Eric Zemmour a ouvert des salons de coiffure en guise de plan B au cas où il se planterait à l'élection. Ces gens peuvent être définis par le terme générique de cons. Donc la porte du salon Zemmour du vieux Nice a été cassée, le gérant qui s'appelle Francesco Borgia, je crois qu'il y a eu une série sur lui et sa femme il y a quelques années, dit qu'il subit des agressions verbales, des personnes passent devant le salon et crient "raciste", que des quiproquos, il faut savoir que Stéphane Ravier du RN a fait 5 salons avant de trouver le vrai Eric Zemmour et lui offrir sa fleur. Au bout du 2ème, il y avait plus rien à couper, ils lui ont fait le pubis en disant "on va pas vous prendre un forfait coupe plus coiffage à 40 euros pour que dalle". Résultat…

