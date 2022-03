Pour la photo de son affiche de campagne Yannick Jadot s'est offert le photographe américain star de la scène hip-hop, Jonathan Mannion. Tanguy déplore une campagne électorale sans débat où chaque candidat vit dans son petit univers, TikTok, Twitter. Il n'y a plus que la com' qui compte!

Les loulous, j'ai mal à ma France. Ce pays admirable, dont Guillermo Guiz me disait hors antenne "on est tellement mieux ici qu'en Belgique, là-bas je retourne pour faire du blé, mais ma vie est ici, mec", ce pays fabuleux, qui nous a donné Balzac, Renoir, Soprano, me déçoit. Parce que la France c'est quoi? C'est la bouffe, la boisson, avant le mouvement woke, on pouvait répondre les gonzesses, mais surtout c'est le débat, en France, on cause, on se dispute, le dimanche en famille, on s'engueule, il y a pas une famille qui soit pas dysfonctionnelle dans ce pays de timbrés. Mamie qui est antivax s'en prend au neveu pro-Zemmour, lequel crie sur son père, qui est contre Poutine, vous ajoutez là-dessus une petite nièce vegane alors que la vieille a prévu une tourte à la viande, ça braille jusqu’au café. Et même là, entre les pro-Dolce Gusto et les pro-Nespresso, c'est chaud.

C'est ainsi, en France on débat, de politique notamment. Mais cette tradition est en train de se perdre, comme avant elle celle de la bite au cirage, tout le monde porte des baskets, donc il y a plus de cirage. Avant, les politiques, ils aimaient ça, aller au charbon, débattre en télé, mais hier sur TF1, on a vu quoi? 8 candidats venus à la queue-leuleu parler de la guerre, le but étant que chacun ne croise pas les autres, Marine Le Pen a quitté le plateau en burqa, ensuite seulement Mélenchon est sorti d'une trappe sous le bureau de Gilles Bouleau, et Valérie Pécresse est entrée en criant "je tiens à prendre mes distances avec l'extrême-droite", ce qui fait que personne ne l'a reconnue. Il n'y a pas de débat, enfin, il y en a eu un jeudi, entre Pécresse et Zemmour, pourquoi eux, on ne sait pas, tirage au sort peut-être, on a mis leur nom sur les boules de l'Euromillions, mais ce débat, c'était un foutoir, vous voyez le look de Laurent Voulzy? Bah c'était encore moins compréhensible. Zemmour "vous êtes bidon", Pécresse "non, c'est vous qui êtes bidon", Zemmour "hé ho, c'est çui qui dit qui es", Pécresse "mais euh hé". J'ai tenu 10 minutes avant de partir sur Piwi +, il y avait "Peppa Pig", ça m'a permis de voir enfin des gens avec du contenu. C'est comme ça, on ne débat plus, et chacun se fait son petit programme, Marine Le Pen hier a dit qu'elle accepte de débattre juste contre Macron ou à défaut contre Castex, à défaut, lui c'est un plan B, Castex en soirée vous venez le draguer à 5h08 du matin quand tout le monde avant a dit non. Je suis sûr qu'il est toujours vierge.

Donc voilà, chaque candidat vit dans son petit univers, TikTok, Twitter, on leur envoie des cœurs, c'est une bulle, comme nous quand on met un smiley triste sur Facebook et que les gens qui nous suivent écrivent "te laisse pas aller, il y a pire dans la vie, regarde Anne Hidalgo". Un débat, on prend le risque de se rater, d'être moins bon que l'autre, plus personne n'est prêt à ça, se retrouver face à Nathalie Arthaud qui vous dit "je vais te pendre, sale capitaliste, avec les tripes de Bernard Arnault", c'est pas Instagramable comme truc. Alors que prenez Macron, lui non plus ne parle à personne, il est entré il y a 5 ans dans une maison dont il refuse de sortir, dès que quelqu'un veut débattre, il dit "laissez-moi", ils vont finir par envoyer un négociateur du Raid, Macron, c'est 100% com. Il n'y a pas un jour où il ne poste pas une photo de lui en train de téléphoner à Poutine, il lui parle plus qu'à Brigitte, je suis sûr que parfois il confond, il dit à Poutine "alors mon cabri, soirée Netflix ou menottes pour ce soir?", et que chez lui il crie à sa femme "mais tu vas quitter l'Ukraine, bordel de sa mère?". Hier, grand moment, le staff de Macron, des stagiaires en BTS communication qui vont redoubler leur 2nde année, ont posté sur ses réseaux des photos de lui pas rasé en sweat-shirt de parachutiste, sapé comme ça il fait plus jeune que Justin Bieber.

