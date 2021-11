Sophia Urista, en plein live en Floride avec son groupe Brass Against, offre une golden shower publique à l'un de ses fans. Tanguy nous raconte…

Hier, je regardais les nuances de gris du ciel en me disant consterné que même s'il y en avait eu 50, ça m'aurait à peine excité, quand soudain je vis une alerte du site de Morandini intitulée "la chanteuse Sophia Urista urine en plein concert sur l'un de ses fans". Donc je me suis dit "qu'aurait elle fait si elle s'était appelée Sophia Tourista ?". Morandini avait écrit ensuite "attention vidéo choquante", par conséquent j'ai cliqué, il suffit de me dire que ça va être sulfureux pour que ça me fasse envie, des vidéos de gens qui s'urinent dessus les uns les autres, j'ai dû en voir 4000. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais vu quelqu'un uriner ailleurs que sur quelqu'un d'autre, un soir tard j'ai croisé un type qui urinait contre un mur, je lui ai crié "mais enfin, il y avait personne de dispo, un pote, ta nièce, parce que là c'est limite saccage Paris ton truc, Hidalgo démission".

Et là, sur la vidéo, j'ai en effet vu cette chanteuse, Sophia, en plein live en Floride avec son groupe Brass Against, ça doit être des gens qui préfèrent le crawl. C'est un groupe de métal, et on voit qu'ils se sont donnés pour mission de faire péter les sonotones de l'ensemble des retraités de Floride à 50 bornes à la ronde, parce qu'ils défouraillent tels des poneys de la Sarthe qui crieraient leur soutien à François Fillon dans le cadre de son actuel procès en appel. En fait, on les voit reprendre "Wake up" de Rage Against the Machine, titre de 93 que j'ai beaucoup écouté étant jeune, j'étais, mais, comme un ouf, une fois je l'ai écouté en voiture, ça m'a fait péter les plombs, je me suis mis à rouler à 91 km/h sur nationale, ensuite je suis allé de moi-même me livrer à la police.

Bref, Sophia Urista invite un fan à monter sur scène, moi je me serais méfié, autant si Renaud Capuçon vous dit "viens, petit", on se doute qu'il ne pas sortir sa truite de Schubert pour vous faire pipi dessus, autant le métal, c'est parfois potache. Donc le fan monte, on lui fait signe de s'allonger, il s'allonge, Sophia Urista vient se placer au-dessus de son visage, baisse son fute, et tout en criant "Wake up", lui urine sur la tête, ce qui a dû le réveiller, nous on y pense pas donc le matin on boit des cafés, ou alors c'est parce qu'on ne se connait pas assez, j'en sais rien.

A ce moment-là du récit, je précise que le fan est consentant, il s'allonge, voit une dame se déshabiller au-dessus de lui, donc j'imagine qu'il ne pense pas que c'est une victime des déserts médicaux qui entend profiter d'un examen gynécologique gratos. L'artiste lui urine dessus, au moins 16 litres, quand le Manneken-Pis à Bruxelles est déréglé, visuellement ça donne la même chose, ensuite il se relève, il s'ébroue, tel un cocker à trois pattes qui se serait viandé dans une flaque, et il salue la foule, comme Pierre Arditti quand à la fin du spectacle les dernières socialistes, des septuagénaires, lui lacent des roses, mais sans l'urine, puisque Arditti a toujours été plus sur le texte. Ce qui est dommage, ça donne à sa page Wikipedia un côté ennuyeux, toute une carrière de baladin sans attraper une chaude-pisse ni taper un pogo, autant devenir expert-comptable.

