La municipalité du village de Sarralbe, a installé une webcam sur le toit de l'hôtel de ville pour qu'on puisse suivre la naissance de petits cigogneaux. Seulement dimanche dernier il y a eu un drame : Mélodie, la maman cigogne a jeté l'un de ses petits hors du nid. Tanguy nous raconte.

J'ai horreur des êtres humains. Je sais qu'ici on en reçoit, un voire deux par jour, bah c'est trop. Je ne dis pas ça pour vous, chers invités, mon propos revêt ici un caractère plus général. L'être humain a pourri la planète, sali les océans, créé le sarouel, cet atroce pantalon à 3 jambes qui ne va qu'aux gens qui vivent près d'une centrale nucléaire défaillante, je hais les humains.

Pour l'an prochain j'ai postulé à la chaine Animaux, je serai entouré de chats, ce sera mieux, regardez Marine Le Pen, elle vit ça, bah elle a l'air bien, tous les 5 ans l'Élysée lui passe sous le nez, et ça a l'air de l'affecter autant que Bruno Retailleau si on annonçait la fin du trafic mondial de shit. Longtemps j'ai préféré les animaux aux êtres humains, et j'aime Daniel Morin, qui est la moyenne des deux.

Mais là, c'est fini, même les animaux, je les déteste, je voudrais dire aux animaux qui nous écoutent, parce que leur maître est calé sur France Inter, "va te faire foutre Fifou. Et toi, Minouche, ta mère dans une litière sale". Le souci avec les animaux, c'est qu'ils sont en connexion avec la nature, quand une bête a envie de faire pipi, elle fait pipi, nous on se retient, même nos invités âgés attendent la pause pour faire, c'est pour ça qu'on les aime, Pierre Arditti, Jacques Weber, parce qu'ils sont dignes.

Or la nature est cruelle, baladez-vous en forêt, une fois sur deux vous chopez des tiques, quand ce n'est pas un chêne fragilisé par le réchauffement qui vous tombe dessus, ensuite cet exhibitionniste sorti d'un fourré que vous croisez, vous le serrez dans vos bras en disant "le bien que ça fait de retrouver un être humain", lui répond "ah purée j'te le fais pas dire, gros, viens faire un câlin", oui, en général, les gens croisés nus en forêt sont très ouverts à l'autre. Rarement un exhibitionniste vous dira "non, je fais ça pour moi, on peut pas vivre en permanence dans le regard d'autrui". Ou alors il s'agit d'un individualiste distrait, qui a oublié de s'habiller, ah mais les profils des gens nus en forêt sont tellement divers, c'est fascinant. Il y aussi le bucheron vaniteux "moi j'ai tout sur moi, j'ai pas besoin de hache, euh…".

Tout ça pour vous dire que la nature est cruelle. Tenez, hier j'étais sur le site du journal l'Alsace, et j'ai lu un article qui m'a dégouté des cigognes, je suis à deux doigts d'appeler Willy Schraen, le président des chasseurs, pour lui dire "Will, mon bébé, prête-moi un de tes fusils, d'ici 2h, je te rapporte une tête de cigogne à foutre sur ton mur, entre la tête de sanglier et la tête de Sébastien, ce vététiste pris à tort pour un cerf". Je vous raconte l'histoire.

A Sarralbe, un village de Moselle, il y a un nid de cigognes sur le toit de l'hôtel de ville, à la différence de celui de l'hôtel de ville de Paris où il y a Anne Hidalgo qui crie "j'ai fait 1,8%, laissez-moi, je saute". La municipalité à Sarralbe a donc installé une webcam, pour qu'on puisse suivre la naissance des petits sans avoir à se taper l'ascension de la façade de l'hôtel de ville, parce que si les mecs qui aiment les oiseaux devaient avoir une condition physique exceptionnelle, toutes les épreuves de JO seraient remportées par des ornithologues. A Stade 2 ils se retrouveraient à ne parler que d'oiseaux sur deux semaines. Alors, la webcam, gros succès, Mélodie, la maman cigogne, a eu 5 cigogneaux, 5 petits, alors qu'elle est censée livrer nos bébés à nous humains, c'est comme si le livreur Uber Eats bouffait notre pizza. Bref, des milliers de gens chaque jour se connectent pour voir le nid, la plupart du temps Mélodie nourrit les petiots en leur régurgitant dans le gosier, ça m'a rappelé certaines soirées étudiantes à Rennes.

Et globalement, on est tous là à dire "oh c'est trop mignon, ils sont kikounets", parce que les bébés animaux, ça nous émeut, sauf que dimanche, vers 16h, en live, il y a eu un drame : Mélodie, cette saleté de cigogne, qu'elle mange ses morts les poules qui ont fini en beignets chez KFC, a balancé l'un de ses petits hors du nid. C'est-à-dire qu'on se fait iech à activer le contrôle parental pour pas que nos gosses tombent sur des films où les gens se tuent ("Rambo 5"), où les gens se fouettent ("50 nuances de Grey"), même où les gens se questionnent (tous les Eric Rohmer), et là, en direct, ils assistent à un cigognicide.

En plus, le problème, c'est que tout le monde s'était attaché au petit à force de le regarder, ça ferait pareil avec vous, Nagui, si la présidente de France Télé, Delphine Ernotte, vous jetait du haut du bâtiment. Ce qui fait qu'il y a des milliers d'internautes traumatisés, des gens, dans le journal, disent avoir pleuré, d'autres déclarent qu'ils n'aiment plus Mélody, la maman cigogne, si vous êtes dans le coin et que vous vous rendez à un bal costumé déguisé en cigogne, je pense que la foule vous lynche.

