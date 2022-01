Hier, Tanguy a regardé le 13h de France 2 et a entendu dire avec prudence qu'il se pourrait qu'on sorte bientôt du Covid...

Jeudi dernier, j'ai fait une chronique sur le fait que j'allais faire ma 3ème dose de Pfizer, ce que j'ai fait, comme j'ai contribué à la fortune de son PDG, Albert Bourla, je me sens autorisé à l'appeler Bébert. Trois piqures, ça créée des liens, comme avait dit Pete Doherty à Amy Winehouse en 2009. Ensuite, jeudi, mon community manager, Arnaud Montebourg, j'ai voulu redonner sa chance à une personne au chômage, a mis en ligne la chronique sur mes réseaux, et là j'ai pu constater la différence entre les réseaux.

Sur Twitter, quand vous postez une vidéo, les gens vous écrivent "je vais te tuer", puis "pardon, j'ai oublié de vous dire bonjour". Sur Instagram, quand vous postez une vidéo, les gens vous mettent des cœurs avec marqué "t'es notre loulou, on te kiffe pour la vie", Instagram c'est le réseau de l'amour, même Francis Heaulme là-dessus se fait appeler chaton. Mais alors sur Facebook, aïe aïe aïe, direct ça part dans tous les sens, Facebook c'est comme un repas de famille avec des gens que tu ne connais ni d'Eve ni d'Adam ni de Jean-Pierre. Oui, j'essaie de moderniser la genèse en mettant un trouple au lieu d'un couple, et le serpent je propose de le remplacer par une paire de boots vegans.

Je ne sais pas ce qui s'est passé, sans doute un site antivax a relayé ma chronique, mais j'ai subi un raid de gens tous à 27 de tension artérielle, qui ont inondé la page de leurs messages, je me suis fait traiter de mouton, là ça va mais en période d'Aïd, ça peut mal finir si quelqu'un prend ça au 1er degré. On a écrit que j'étais soumis, je ne sais pas qui a cafté, Daniel Morin avait juré qu'il ne parlerait pas, il m'avait dit "ce qui se passe à l'arrière du Balto reste à l'arrière du Balto" à l'issue de cette date de tournée France Inter à la Bourboule. J'ai eu aussi droit à la phrase "vous les artistes avez collaboré", mouton plus collaboration, je me suis "je vais vraiment finir par être tondu", j'ai pris les devants, je suis allé chez le coiffeur.

Et j'ai eu aussi ce commentaire intrigant "quel est votre degré de soumission pour pouvoir continuer à exister, est-ce que Macron en a une si grosse que ça ?", fin de citation, et là, j'en suis malheureux, j'ai eu l'image, j'ai vu Macron en boxer Calvin Klein XXL être gêné comme s'il portait un slip Petit Bateau taille 4 ans, et moi allongé par terre à l'attendre, avec une perruque blonde et une petite jupe pour faire comme si j'étais Brigitte. Et je me suis dit "soit les gens ont un gros problème mental, soit c'est moi", mais je suis trop faible psychologiquement pour me remettre en cause, donc ce sont eux.

Tout ça pour vous dire de ne jamais lire les commentaires sur Facebook, voire de ne jamais lire tout court, à part le programme d'Anne Hidalgo si jamais vous cherchez une lecture très rapide et pas prise de tête. Bref, j'ai fait ma 3ème dose jeudi, comme tous les moutons soumis à la dictature sanitaire d'un Macron au pénis énorme et qui seront tondus à la libération, et ça m'a claqué, j'ai dormi tout le week-end, avant de réaliser qu'en fait je faisais ça tous les week-ends, donc je pense qu'il faudrait plus lutter contre le principe du week-end que contre le vaccin. Et hier à 13h, je regardais le JT de Julian Bugier sur France 2, je me suis d'ailleurs demandé "est-ce que Julian Bugier en a une si grosse que ça ?", pour vous dire à quel point ce commentaire sur Facebook a brisé quelque chose en moi.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !