Chers amis, ce midi, ce n'est pas l'adulte Tanguy Pastureau qui vous parle, ce monstre de sensualité dont la voix oblige l'auditeur en route pour la pause de midi chez lui à se garer sur le bas-côté afin de se tripoter, non, c'est l'enfant Tanguy Pastureau qui est avec vous. Le petit Tanguy, celui qui croyait encore en l'homme, et qui a grandi à une époque où la gauche faisait 60%.

Une enfance bretonne, passée à observer des mouettes essayant de gober les yeux d'Olivier de Kersauson en coma éthylique dans le port de Morlaix, une enfance heureuse. Et bien sûr, comme tous les enfants de cette génération, celle de la team 1974, à laquelle appartiennent aussi Ophélie Winter, Matthieu Delormeau, Hanouna et Ary Abittan, donc je ne sais pas s'il est possible de changer d'année ? Arielle Dombasle l'a fait, pourquoi pas moi ?

Bref, comme tous ceux de 74, vous avez, Chantal Goya, tellement compté pour moi. Quand Douchka est arrivée, je lui faisais des doigts devant la télé en hurlant "non, radasse, je reste fidèle à Chantal", 1ère psychothérapie. Quand Dorothée est arrivée, pareil, devant la télé, je faisais l'hélicoptère avec mon sexe, j'avais 6 ans donc c'était un ULM, en hurlant "va te voir chez les Schtroumpfs, poufiasse, retourne tourner avec Truffaut", j'avais déjà une excellente culture générale. 1er internement en maison spécialisée. Moi, mon truc, Chantal, c'était vous, et notamment votre chanson "Un lapin", je faisais la choré en la chantant, les oreilles de lapin avec les doigts, en me disant "voilà une chanson que les enfants lépreux ne peuvent pas apprécier pleinement", c'est pour ça, à mon avis, que vous n'avez pas percé au Bangladesh.

Cette chanson, c'était du Aymeric Caron avant l'heure, du Hugo Clément en robe, d'ailleurs Hugo Clément en robe, hmm, j'ai l'image, c'est chaud. Je vous en rappelle le refrain "ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'était un lapin qui avait un fusil, pan", et pour moi, ça sonnait comme un appel à l'insurrection animale. C'est de là que vient ma détestation de la chasse, si vous aviez chanté "ce matin, un chasseur a tué un lapin, c'était un lapin qu'a fini en civet, miam", bah à cet instant même je serais sans doute en train de tuer des bêtes quelque part en Sologne.

Et, je vais vous raconter un truc de mon enfance, l'été, en vacances dans le Bassin d'Arcachon, chez mes grands-parents, on trouvait au pied des pins des cartouches usagées, c'est-à-dire qu'il y avait ce cadre idyllique, les pins, le sable, le soleil, même les exhibitionnistes étaient beaux, parce qu'ils étaient bronzés, et je me disais "mais, même ici, dans cet Eden, à ce moment précis, il y a des gens pour répandre la mort". Donc je hurlais dans la pinède le refrain d'"Un lapin" pour que les lapins se barrent et que les chasseurs l'aient dans le uque, avec mon grand-père, que ça amusait, qui chantait aussi, indirectement j'ai sans doute sauvé des milliers de lapins, je suis peut-être le Schindler des lapins. Un jour France Inter va réaliser que parmi les abonnés au podcast de ma chronique, la moitié sont des lapins. J'adore les lapins, dans Bambi mon préféré c'est Panpan, et c'est grâce au lapin que dans le métro à Paris je ne me suis jamais fait pincer les doigts très fort. Blague locale, à Aix, à Cambrai, là les gens se disent "c'est sympa, Pastu, mais il faut avoir la ref".

