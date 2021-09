Tanguy nous parle ce matin du prochain débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélanchon…

Jeudi à 20h45 sur BFM-TV, il y a un combat de catch et je trouve ça bien que cette chaine se diversifie. Jean-Luc Mélenchon, 80 kilos, dont 79 kilos d’égo, va affronter Eric Zemmour, 31 kilos tout mouillé, mais tel le yorkshire à sa mémère, quand il vous gnaque le mollet, il lâche plus, un jour un gauchiste l’a trainé comme ça sur 14 kms.

Mélenchon et Zemmour ont un point commun, ils aiment causer, sur l’échelle Marlène Schiappa de l’art oratoire, qui va de 0 à 0, ils sont à 120. Donc ils kiffent les joutes verbales, jeudi ça va plus débiter de mots que lors d’une battle entre Eminem et Fabrice Luchini.

Alors BFM nous vend la rencontre comme étant incroyable, l’expression truc de ouf a été employée à l’antenne par Alain Duhamel, mais les lascars s’étaient déjà affrontés, en 2014 sur RTL, j’y étais, je me souviens, on avait mis des sacs de sable, BHL était venu depuis son riad de Marrakech en chemise Dior afin de filmer les combats, et en fait c’était ennuyeux, pas une claque, pas une oreille arrachée, les tripes de chacun étaient restées à l’intérieur de son bidou, nul.

Et là ça va être la même chose, qu’est-ce qu’ils peuvent se dire, ils partagent rien, vous avez Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau, là ça parle toilettes sèches et touillettes en carton, mais Zemmour et Mélenchon sont plus éloignés l’un de l’autre qu’Harry Roselmack et Franck Provost.

Et puis ils se respectent, or la politique, c’est comme le sexe, il faut avoir à cœur d’humilier l’autre, pardon, mais si la personne au minimum n’avale pas la clé des menottes après vous avoir attaché nu au collier d’un pitbull affamé, peut-on parler d’un samedi soir réussi ?

En plus ils se connaissent bien, tiens, depuis 2-3 jours, des tweets circulaient disant même que Mélenchon avait été invité à un anniv’ d’Eric Zemmour, c’est comme un anniv’ chez McDo sauf que le clown Ronald a été rebaptisé Philibert.

Donc le site Checknews, qui appartient à Libé, a vérifié, eux ils vérifient tout, toute la journée, parfois vous avez un type qui soulève votre jupe et il dit « non non rien », et bah c’est vrai, Mélenchon était aux 50 ans de Zemmour, moi vu la tronche qu’il tire, si je faisais une fête d’anniversaire, j’inviterais pas Mélenchon, niveau fun, ça équivaut à jouer à touche-touche avec un mec sans bras. Mais peut-être qu’en privé, il est très sympa, c’est lui qui prépare les cocktails, le Louise Michel, le Gavroche, en fin de soirée si ça se trouve, il joue les DJ, il fait « mmh bienvenue, les loulous, allez tous en chœur, c’est qui la République ? », et là la foule hurle « la République, c’est toi ! ». On sait pas.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !