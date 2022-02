Ce matin, Tanguy nous parle d'un programme de thérapie qui a été inventé en Corée du Sud et qui s'appelle "la mort heureuse". Une thérapie pour redonner goût à la vie aux gens déprimés. Il nous explique…

Ce midi, je vais vous parler de la mort. C'est terrible de mourir, on est là, en pleine orgie échangiste, quand tout à coup, alors que Jocelyne et Jean-Pierre, des amis, vous saisissent à pleines mains en hurlant "t'inquiète, on a mis du gel hydro-alcoolique", paf on meurt. Bon, après, on peut aussi mourir dans son canapé alors qu'on regarde C8, c'est pour ça que c'est important d'être en couple, pour que l'autre puisse zapper sur Arte avant l'arrivée des proches, ça s'appelle mourir dans la dignité. Moi, j'ai tout prévu pour la fois où je me sentirai partir, j'ai un endroit où j'ai disposé des livres d'art, un coffret DVD de Kurosawa, un bouquin de Balzac sur lequel j'ai mis un post-it avec écrit "pour me détendre", et à la 1ère barre dans la poitrine, je me fous au milieu de mes objets. J'ai aussi mis un string panthère sous le bouquin de Balzac ainsi qu'une photo de Daniel Morin pour que le public se dise "décidément, les stars ont leur petite vie secrète". Ce qui est vrai, une fois j'ai vu Mathieu Delormeau dans une bibliothèque, il portait des lunettes noires et murmurait "il y a pas à dire, Kundera ça vaut Hanouna". Bref, mourir c'est nul, et pourtant des tas de gens font ça, je pense à David Bowie, aux frères Bogdanoff, au socialisme ou aux poils pubiens quand on fait la saison au Cap d'Agde. Il y a même des gens qui se donnent la mort volontairement, l'OMS en 2019 a classé les pays suivant leur taux de suicide, le 1er est le Lesotho, les gens se suicident en hurlant "personne sait où on est sur le planisphère".

Bien classée aussi, la Belgique, les habitants réalisent que tous leurs humoristes sont partis exercer en France, dont 80% à France Inter, et donc mettent fin à leurs jours en disant "ok on riait pas toujours mais de temps en temps on riait", dans le show-biz là-bas il reste juste Stromae qui tente de se tailler les veines avec son catogan. Et dernier dans le classement du suicide, c'est la Barbade, là-bas c'est le bonheur, il y a des plages, du fric, la star de la Barbade, c'est Rihanna qui est magnifique, nous quand on va sur la côte on a Jean-Yves Le Drian livide étalé sur le sable. Les gosses le prennent pour une méduse, ils le titillent avec un bout de bois, alors certes, il arrive qu'il dise "oh oui, plus bas", mais globalement, notre pays c'est pas la Barbade. Mais ce n'est pas non plus la Corée du Sud.

La Corée du Sud, vous connaissez, c'est ce pays où Jean Lassalle n'est pas né, et qui pond à la chaine des séries trash où des types désossent d'autres types qui pendant ce temps leur arrachent les dents. Ça ressemble au Miel et les Abeilles qu'on avait dans les années 90 si Giant Coocoo avait vraiment pété un câble. Et bah les sud-coréens, figurez-vous, sont très déprimés, le spleen de Lana del Rey là-bas on appelle ça "la fiesta à sa mémère" et le taux de suicide explose. Il faut donc leur redonner le goût à la vie, mais comment, puisque Patrick Sébastien refuse de s'éloigner de plus de 100 kms de tout bar intitulé Le Balto, de peur de rater l'happy hour. Alors les entreprises, qui voient que leurs employés sont dépressifs au fait qu'ils ne se recoiffent plus dans les WC de la boite mais se fracassent la tête contre le miroir en criant "prends mon âme, Belzébuth", ont réfléchi. Et elles ont eu l'idée, j'ai vu le reportage sur LCI, d'organiser des fausses funérailles. Je vous décris le processus, prenons un salarié, Gilou, ou pour faire plus coréen, Kim Jung-Gilou. Kim Jung-Gilou ne dort plus, ne mange plus, il a l'œil vide, il écoute des podcasts de Christophe Hondelatte dans le noir en attendant que la mort le délivre. Là, son boss, Kim Jung-Jean-Luc, lui dit "mec, tu vas vivre ton propre enterrement, et ensuite, la vie de ma tante" (il dit ça parce qu'il n'a plus sa mère, elle s'est suicidée comme les ¾ de la population), "et ensuite, tu vas enfin apprécier la vie". On demande donc à Kim Jong-Gilou (tout ça est véridique, c'est un programme de thérapie qui s'appelle "la mort heureuse"), de rédiger son testament, Kim Jong-Gilou écrit "je voudrais léguer mon pin's parlant de Kim-Jong Bernard Montiel à mon chien parce que toute ma famille s'est suicidée".

