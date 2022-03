Aujourd'hui, Tanguy nous parle du cabinet de conseil McKinsey. D'après France Info, leur rapport sur le métier d'enseignant a été facturé 496000 euros pour une note de 200 pages, ça fait 2480 euros la page...

Récemment, Nagui, vous m'avez dit "ah la la, j'aimerais pas avoir un contrôle fiscal", qu'est-ce que je vous ai répondu, "t'inquiète pas mon loup, il suffit de ne pas énerver l'exécutif". C'est un peu comme un bonus/malus, si je dis "Macron est le plus fort, devant Superman", je m'éloigne des ennuis, si je dis "Macron, l'affaire McKinsey, dans n'importe quelle démocratie il sauterait", je m'en rapproche. C'est vrai, dans les pays nordiques, un ministre oublie de payer la Cristaline du mini-bar de l'hôtel Ibis, il se défenestre en hurlant "la honte sur ma famille pour 10 générations", mais chez nous, quelqu'un qui pique dans la caisse, on se dit "oh c'est sans doute parce qu'il n'a pas osé demander, il est pudique, voilà".

L'affaire McKinsey, je vous synthétise le truc : McKinsey, c'est un cabinet de conseil américain, voyez les Américains, ce sont ces gens qui tirent sur leur mamie venue avec un cake pensant que c'était un voleur. D'où l'importance des réparateurs de sonnettes, si vous ne sonnez pas, il y a toujours un type qui s'appelle soit Mitch soit Joe qui vous descend, vous avez juste le temps de crier "je vais quand même pas me faire trucider par un Mitch, donnez-moi un Pierre-Jean" et vous clamsez. McKinsey a été fondé il y a 100 ans, rien qu'en 2019 il a généré 10 milliards de dollars, alors, ça parait énorme, mais c'est du chiffre d'affaires, si vous retirez les impôts, il doit leur en rester que 9. Oui, parce que McKinsey est basé dans le Delaware, un état des States qui est un paradis fiscal, donc ils ont l'habitude de ne pas payer, quand le boss de McKinsey va au resto, il dit au serveur en montrant la note "je sais pas ce que c'est". "D'accord, il y a ton prénom dessus Steven mais si tu veux qu'on couche, il va falloir ajouter un numéro de téléphone". A noter que McKinsey est surnommé la Firme, ça veut tout dire, si c'était surnommé "la chtite structure à sa mémère", on se poserait moins de questions.

Tout ça pour vous dire qu'Emmanuel Macron, qui par ailleurs est un mec comme ça (j'ai pas envie non plus d'avoir trop de soucis), il sent bien que Jean Castex ne va pas pouvoir gérer tous les dossiers, rien que le masque, il a mis 8 mois avant de capter que le mettre protégeait du Covid, quand ça flambait, il faisait des soirées bisous avec la moitié de Paris. On n'est pas sur un cador. Donc Macron fait appel à des cabinets de conseil, dont McKinsey, et il y va à fond, d'après le Sénat qui a enquêté, il leur a versé 41 millions pour distribuer les stocks de vaccins, alors pourquoi pas, ça a été bien fait, moi j'ai eu mes 3 Pfizer, une piqure, 2 piqures, 3 piqures, j'avais le bras bleu, du coup je me suis présenté au casting des Schtroumpfs, ils m'ont dit "ah bah oui mais le bras, ça suffit pas, il n'y a pas de scène de fist-fucking dans les Schtroumpfs où on pourrait juste faire un gros plan", Peyo était un monsieur peu branché sexualité, on le voit bien parce qu'il y a une Schtroumpfette pour 100 Schtroumpfs et il y en a pas un qui essaie de lui faire fumer de la salsepareille pour se mettre bien à deux, bon. Vous aimez les chiffres, les loulous? Oui! Je réponds pour vous, ça va plus vite. Et bien sachez qu'en 2021, les ministères ont claqué 900 millions d'euros dans des cabinets de conseil, avec l'argent du contribuable, c'est pour ça que quand des gens écrivent sous mes chroniques "tout ça avec nos impôts", j'ai envie de répondre "oui ben heu hé". Parce que ok, je vis bien, mais quand je vais chez Vuitton le 1er truc qu'on me dit c'est "les livraisons, monsieur, c'est par la porte de service".

D'après France Info, un rapport de McKinsey sur le métier d'enseignant a été facturé 496000 euros pour une note de 200 pages, ça fait 2480 euros la page, Guillaume Musso à côté c'est un gueux. Cerise sur rien du tout, comme disent les allergiques au gluten, le rapport n'a pas été exploité. Donc les 496000 euros, envolés, c'est plus un gouvernement, c'est le mondial de la magie. Et à un moment Macron, qui sinon est quelqu'un de top, bon, a demandé un conseil sur la réforme des retraites, parce qu'il ne fait rien sans McKinsey, même pour jouer au tennis il dit à son pote qui patiente en short "non, j'attends le rapport de McKinsey sur l'état de mes ligaments croisés". Et là, McKinsey, qui a compris qu'ils pouvaient le couillonner (alors qu'il est fabuleux) a pris 950000 euros pour un carnet de 50 pages et, je cite les enquêteurs du Sénat… un PowerPoint.

