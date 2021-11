Hier Tanguy a lu dans "Le Monde" que les talibans demandent aux chaines de télé chez eux de ne plus diffuser de séries montrant des femmes. Tanguy imagine un monde sans femmes à la télé...

Hier, j'étais dans un café, il y avait pas mal de gens, en train de partager un latte et le Covid, donc je me suis connecté sur le site du Monde. J'ai toujours fait ça, pour me donner un côté intello, avant internet, j'achetais "Le Monde" et "Entrevue", dans le train, je glissais "Entrevue" dans "Le Monde", on me prenait pour un social-démocrate éclairé alors que je matais des photos de Mallaury Nataf sans slip. Parfois je me trahissais, je criais "ah la vache, incroyable cette interview-vérité de Mimie Mathy qui s'exprime sur ses années héroïne et sodomie", parce qu'"Entrevue", ils arrivaient toujours à faire dire des choses sulfureuses aux stars les plus sages, en couv' parfois il y avait écrit "grosses fesses, ragga et guns : Jean-Paul II raconte ses nuits folles au cœur du ghetto jamaïcain". "Entrevue" existe toujours, mais comme la réalité est devenue plus trash que le magazine, personne ne le lit plus.

Bref, hier, j'étais sur le site du "Monde", et je suis tombé sur un article concernant les talibans. Les talibans sont ces gens qui ont profité que Joe Biden avait d'autres choses à faire, comme des coloscopies, pour reprendre le pouvoir en Afghanistan. Et ce sont des personnes relativement fermées au niveau des mœurs, à la marche des fiertés il n'y a pas un taliban, certes Kaboul-République ça fait loin à pied, et en 2001 les talibans sont totalement passés à côté des soirées "Fuck me I'm famous". Le taliban, on peut le dire, n'est pas fun. Et notamment avec les femmes, ces êtres qu'ils considèrent comme subsidiaires, et qu'ils foutent sous des tas de fringues, j'ai un ami qui met un T-shirt, une chemise par-dessus + une sous-doudoune et sa veste de costard qui m'a dit "à côté d'une femme afghane je suis Cyril Hanouna à ses débuts sur la chaine Comédie quand tous les soirs il se mettait à poil". Je ne comprends pas cette aversion qu'ont les talibans pour les femmes, à mon avis ils ont juste écouté Louane ou Shy'm et en ont tiré des généralités, alors que les femmes c'est aussi Nathalie Saint-Cricq, qui elle a un sacré sens du tempo.

Et là, que lis-je dans "Le Monde", que les talibans demandent aux chaines de télé chez eux de ne plus diffuser de séries montrant des femmes, ce qui est absurde, parce que exemple "Drôles de dames" sans femmes, c'est l'histoire d'un type qui dans un haut-parleur dit "hou hou, il y a quelqu'un ? Zut alors ça tombe mal, j'avais une enquête à résoudre". "Hélène et les garçons" sans filles, c'est une cafeteria gay. "Plus Belle la Vie sans femmes", au Mistral, il n'y a plus que des mecs, et les politiques d'extrême-droite arrivent en disant "et bah voilà, encore un bar communautaire".

Alors je sais que vous allez me dire, notamment ceux qui ont des paraboles pour échapper à NRJ12, que la télé afghane ne passe déjà pas ces séries, et c'est vrai, de même que le remake de "Sex & The City", une série sur la ménopause, ils ne vont pas aller le vendre là-bas. Déjà moi qui ai grandi avec Lova Moor, la 1ère version de "Sex & The City" j'étais parfois choqué, donc j'imagine que des gens à qui on a appris que la femme était impure ne sont pas prêts à les voir discutailler de la taille du oui-oui de Mr. Big au Sphincter Café de New York entre 2 cheese-cakes.

Mais les Afghans ont des séries afghanes, qui doivent les passionner, comme nous avons été passionnés par les "Cordier juge et flic". Or, dans ces séries, il y a des hommes et des femmes, car entre 2 périodes de talibans, ça s'était relâché, rien de dingue, ça n'a pas tourné à l'orgie, aucun film X intitulé "les petites poules de Kaboul" n'est sorti. Et pourtant, il y a une reprise en main, en Afghanistan, il y a notamment un ministère de promotion de la vertu et de la prévention du vice, dès que quelqu'un devient vicieux, un type qui pense "hmm, Elodie Frégé l'est quand même bien mutine", tac, un employé du ministère vient le fouetter. Le type a beau crier "mais je suis une crème" l'autre répond "justement". Ça fouette énormément en Afghanistan, si les Américains reviennent, parce qu'ils auront trop de stocks d'armes à écouler, les talibans pourront soit se reconvertir dans le SM, soit dans les prestations de sosies d'Indiana Jones pour les mariages à Las Vegas.

