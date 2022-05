Un "puppy player" a été trouvé par un promeneur près de Château-Thierry. Tanguy nous raconte.

Ce matin, j'étais en train de chercher un sujet pour ma chronique, j'épluchais la presse, bon en fait j'ai passé 3 minutes sur Google Actu, en me disant "mais il faisait comment, Daniel Morin, pour se documenter, durant les 40 1ères années de sa carrière, quand il n'y avait pas internet ?". Or Google Actu a un algorithme qui vous propose des articles en fonction de ceux sur lesquels vous avez déjà cliqué, mais alors comment expliquer qu'hier, en n°1 de ma sélection, Google Actu m'ait proposé cet article intitulé "tout nu dans un ruisseau avec un masque de chien près de Château-Thierry" ?

Non, parce que vous me connaissez, depuis le 1er jour j'essaie de vivre dans la dignité, une minute après ma naissance, je réclamais déjà un slip. Je n'ai jamais porté de doudoune sans manche, à chaque fois que Daniel m'a dit "la République Dominicaine c'est sympa mais il y a beaucoup de noirs", je lui ai répondu "tu dérapes", le concert des Enfoirés, j'ai refusé parce qu'il fallait se déguiser, ils ont pris Inès Reg, qui a déclaré "bien sûr en poussin, tout ce que tu veux".

Donc je ne vois pas comment un algorithme peut déterminer qu'un article intitulé "tout nu dans un ruisseau avec un masque de chien près de Château-Thierry" m'intéresse. C'est comme si Apple Music, après que je me suis tapé trois semaines de rock gothique murmuré par des mecs anémiés sapés tout en noir, me proposait d'écouter "Au soleil" par Jenifer.

Bref, je vous raconte l'histoire, rapportée par le Courrier Picard, ça s'est passé à Montreuil-aux-Lions dans l'Aisne samedi à 13h, donc déjà ce n'était pas un fan de Leïla Kaddour-Boudadi sinon au lieu d'être tout nu avec un masque de chien dans un ruisseau, il aurait été tout nu avec un masque de chien devant le JT. Seulement en part de marchés sur les fétichistes, Leïla fait zéro, ils sont tous chez Natacha Polony qui elle, porte du cuir, parfois elle en a plus sur elle qu'un canapé But. Quand elle se balade à la campagne et qu'elle croise des veaux, ceux-ci se mettent à crier "maman". Donc Leïla, 5 ans qu'on se côtoie, je peux te parler, le week-end prochain, cuir, avec un fouet, ensuite on lâchera Laurent Delahousse, à cause de sa coupe, les gens penseront que c'est un fauve, ça fera numéro de cirque. Ah bah c'est confondant, au zoo de Vincennes quand il y est, les gens le prennent en photo lui, pas parce qu'ils le reconnaissent, parce qu'ils pensent que c'est un lion, même les soigneurs lui jettent des bouts de zèbres. Il a beau crier "j'aurais préféré un Magnum Vanille", ils lui disent "depuis quand c'est les bêtes qui font le menu ?". "Tu crois que Patrick Balkany en tôle il a décidé du jour de la paella ?".

Je me suis donc penché sur l'article, à Montreuil-aux-Lions samedi, un promeneur se balade le long d'un ruisseau, en rêvassant, il se dit "tiens, ça fait longtemps qu'Isabelle Carré n'a pas été invitée à La Bande Originale, Nagui a dû la prendre en grippe, je suis sûr qu'en vrai Nagui c'est comme Robert Badinter ou l'Abbé Pierre avant, une vraie pourriture". Quand soudain, stupeur, le promeneur tombe sur un homme nu portant juste un masque de chien, et pas Marcus de la Pat' Patrouille, un masque de chien totalement en cuir, visuellement ça aurait donné la même chose si en 67 Lassie s'était mise au BDSM. Là, j'imagine que le promeneur crie "mais, par la barbe de Brigitte Bardot, que faites-vous", l'autre répond "wouf' en se disant "pour peu qu'il soit un peu myope, il va peut-être penser que je suis vraiment un chien". Je précise qu'il est nu avec un masque de chien, les pieds dans l'eau du ruisseau, un appareil-photo sur trépied face à lui, il s'est pris en photo en train de s'ébrouer à la sortie de la flotte.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !