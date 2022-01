François Hollande nous manque beaucoup comme tous les présidents qui ne sont plus en fonction, et ça tombe bien parce qu'il est de retour. Tanguy Pastureau nous explique…

Tout le monde aime François Hollande, il est doux, gentil, rigolo, il a les mêmes qualités qu'un ours en peluche, s'il s'était présenté en 84 au casting de la pub Cajoline, c'est lui qui était pris. Et aujourd'hui on l'associerait à la senteur lavande, en Provence, tout le monde viendrait frotter son linge contre lui. Les femmes l'appelleraient "ma petite dosette".

Alors que quand il était président, aïe aïe aïe, les gens le détestaient, on lui reprochait tout, d'avoir un scooter, d'aimer la vie nocturne, d'adorer le sexe, et alors, vous croyez qu'on devient président pour avoir la vie d'un moine bouddhiste ? Bah non, l'Elysée, c'est la plaque tournante de la luxure, que pensez-vous que Blanquer soit allé chercher à Ibiza, à part du shit pour Brigitte? C'est un go-fast en zodiac qu'il a fait, regardez son bilan en tant que ministre, on voit bien que c'est une couverture. En fait, les présidents sont appréciés à partir du moment où ils arrêtent de travailler, pays de feignasses.

Là Hollande, c'est la folie, il sort un livre toutes les 4 semaines, à chaque fois il fait la tournée des libraires, ça crie, ça hurle, on entend "prends ma rose François, je te l'offre sans épines, car j'ai enfin remis la main sur mon Gillette Venus qui me rend si douce". C'est ça, être français, c'est vouer aux écrivains une passion sans borne, même Pascal le Grand Frère, s'il sort ses mémoires, intitulées "acné, rap de 2nde zone et chaussettes qui sentent, comment j'ai brisé psychologiquement 700 ados", on aura du respect pour lui. Donc là François Hollande a tout, l'amour, la sérénité, le point fort de sa journée c'est d'aller acheter des poires au Carrefour Market, il est bien, il a un physique sympa, c'est l'homme qui ressemble le plus à un doudou, il faut voir chez Jouéclub les mamans dire à leurs enfants "non Théo (ou Jules si c'est dans un quartier bobo), tu poses le monsieur".

Mais l'être humain, par nature, est insatisfait; comme dirait Alain Duhamel, on n'arrive pas à kiffer. Si bien qu'hier j'ai lu que Hollande laissait planer le doute sur une éventuelle candidature, pas à la trésorerie du club de bridge de Tulle, non, à la présidence de la République. Il faut le comprendre, il s'est fait déloger de chez lui il y a 5 ans par un couple de squatters, et depuis il reste à se morfondre, il a tout tenté pour retrouver l'adrénaline, le parapente, le MMA, en juin il compte aller au Hellfest avec 7 packs de Kro, mais un politique ne se sent vivre que quand il fait de la politique.

En fait c'est une drogue, regardez Manuel Valls, il a dit qu'il était prêt, je cite, à travailler avec Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, peu importe la place a-t-il ajouté, c'est-à-dire que si Macron lui dit "loulou, je vire le stagiaire de 3ème et c'est toi qui fais le café", il répond " bien sûr, je peux tout faire, latte, ristretto, cappuccino, et si vous me payez un stage à Marrakech, maitre, j'apprendrai l'art du thé à la menthe". Hollande, Valls, il y a 7-8 ans, ils étaient au top et là ils ont moins de valeur qu'une télécarte à l'effigie de Léon Zitrone sur le marché du vintage, donc ils ont soif de revanche.

Exemple, ce week-end, France 3 a diffusé des images de Hollande avec la classe de 2nde 9 du lycée Angela Davis de Saint-Denis, ils l'ont invité donc il est venu, il accepte tout, si MacFly et Carlito le lancent sur un concours du cri de cochon, il grogne pendant 7h, moi j'ai Hollande mercredi pour fêter mon anniv, je lui ai demandé d'être drôle, donc il a promis de raconter son quinquennat. Et là un jeune, sous l'emprise soit du LSD soit de Belzébuth, lui demande s'il compte être candidat, question absurde, c'est dans 2 mois ½, donc ça revient à dire à Line Renaud "poulette c'est une surprise mais on vient de t'inscrire au marathon de New York, voilà ton short et ta gourde, allez, hop hop hop, à l'entrainement".

