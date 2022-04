Macron a été réélu pour un nouveau quinquennat ce weekend et s'apprête donc à nommer un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement. Les aspirants son nombreux…

Ça va, les amis ? Ca va aussi, Tristan Lopin ? Je plaisante, j'ai beaucoup d'admiration, me remplacer ça a été loin d'être facile, surtout qu'au vu de mon âge et de mon état de santé, tu vas beaucoup travailler. D'ici 2 semaines tu as le badge premium, qui ouvre le bureau secret de Daniel Morin, pièce qu'ici on appelle la grotte de l'ours. Ah oui, moi je suis fini, ce Covid c"était le coup de grâce, j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression d'être le fils caché de Jean-Yves Le Drian et Doc Gynéco. Je pense que là si on me branche à une machine, ça donne un encéphalogramme plat, si ça se trouve je suis mort et il n'y a que vous tous qui me voyez, ce qui veut dire que vous êtes morts aussi, il y a juste les auditeurs d'Inter qui se disent "mais pourquoi il y a un grand blanc à l'antenne", ce qui n'est pas acceptable, en 2022 on ne dit pas "un grand blanc", on dit "tiens, c'est le jour de chronique de Paul Mirabel".

Bref, bienvenue Tristan, petit brief rapide, Daniel Morin, qui est cette personne déguisée en torse d'Emmanuel Macron, sous ses allures bougonnes, a un cœur d'or. Morgane se la joue un peu de la street, l'école de la vie, à la Léa Seydoux, mais quand elle n'est pas occupée à effrayer les bourgeois, elle est gentille. Tu as déjà vu le patron, Nagui, Leïla est la patronne, si tu dois saluer une personne ici, c'est elle, elle fait et défait les carrières, elle a le 06 de Delahousse donc si tu l'énerves elle ramasse ses cheveux au coiffage à France 2, elle les fout dans un cake, t'en offre, et les cheveux de Delahousse c'est le contraire des pénis, ça gonfle au contact de l'eau, donc tu étouffes. Juste, un truc sur Leïla, ne la lance pas sur le Poitou, pour toi c'est une punition, pour elle c'est une passion. Une fois j'ai vanné le chabichou, j'ai retrouvé un fromage cloué sur ma porte. Je n'ai su que c'était Leïla qui avait fait ça que parce qu'étaient gravés sur la porte, au couteau, les mots "13h" avec 10 points d'exclamation.

Oui, Tristan, petit être, laisse-moi te guider dans le monde de l'entreprise, ce cloaque absurde de névroses et d'open-spaces. Dans toute structure humaine, il y a toujours un leader, nous c'est Leïla, une femelle bêta, c'est comme mâle alpha mais sans le côté "je pose mes testicules sur la table". D'autant que ne le faites pas, si la table est haute, vous êtes obligé de sautiller pour arriver à les poser dessus, c'est ridicule, moi je l'ai fait une fois, je pensais que c'était un bureau, c'était un secrétaire à abattant, le truc a laché, couic, le résultat est le même quand à l'âge de 8 jours un rabbin vient vers vous en disant "tu vas voir, niveau douleur, ça n'est rien à côté de ce qu'a ressenti Valérie Pécresse le soir du 1er tour".

Donc notre leader ici est Leïla, mais il y en a d'autres, en littérature c'est Houellebecq, il ressemble à une serpillère mais il écrit bien, et en politique, c'est Macron. Macron, vous voyez, c'est ce monsieur sexy qui avait tout pour devenir un chippendale mais qui préférait avoir les billets de banque sur son compte que dans son slip, donc il s'est lancé dans la finance, puis en politique. Là il a été réélu, face à Marine Le Pen, sa binôme de réélection, pour éviter de se la taper elle, on vote pour lui, ils ont dû faire un deal, tous les 5 ans elle repart avec le tote-bag de l'Élysée, en échange elle joue les repoussoirs. A eux deux, ils bloquent totalement le système démocratique, mais comme ça se fait au printemps et qu'on est tous sur Kayak à chercher des Paris-Dubaï à 7 euros avec escale en Islande et à Hawaï pour les congés d'été, on laisse filer. Et à la rentrée, c'est trop tard, allez manifester en octobre quand il flotte, personne ne fait ça, les révolutions, c'est toujours en été, la prise de la Bastille, ils ont fait ça le 14 juillet, pas le 3 février. C'est normal, allez couper des têtes en doudoune, vous n'avez pas d'amplitude dans le geste, c'est pour ça qu'à la montagne les gens skient, parce qu'en blouson de neige ils n'arrivent pas à se décapiter. Les djihadistes à Chamonix, le bilan n'aurait pas été aussi lourd.

