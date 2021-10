Samedi dernier, un vol Air France décolle de Roissy avec 40 minutes de retard à cause d'un teckel. Tanguy nous raconte...

Hier, j'étais en train de chiller, c'est le terme un peu classe pour dire qu'on branle rien, quand soudain j'ai reçu une notification Twitter. Quand on vous tague sur Twitter, c'est soit quelqu'un qui vous traite de fils de iench, soit quelqu'un qui vous dit "mange tes morts", c'est rarement bienveillant, autant Instagram on met des cœurs à la 1ère poufiasse qui bouge sa carcasse usée sur du R'n'B de 2nde zone, autant Twitter c'est le réseau officiel de la haine en ligne, là-dessus tout le monde a la Tourette. Mais ici, pas du tout, il s'agissait d'une internaute, BChloé56, qui m'envoyait un lien vers un article du Parisien, les gens font tout pour moi, j'ai même plus besoin de suivre l'actu, je peux passer la journée à regarder la barbe de Jean-Michel Blanquer, cette masse touffue qu'il a autour de la bouche et qui donne toujours l'impression qu'il est en train de bouffer un chat gris qui refuserait de se laisser avaler. Je suis sûr que lui-même se caresse le menton en murmurant "elle est belle ma minouche".

Donc je lis le titre de l'article : "un vol Air France décolle de Roissy avec 40 minutes de retard à cause d'un teckel". Alors tout d'abord, 2-3 mots à propos du teckel. Le teckel est un chien long et court sur pattes, qui ressemble à Adriana Karembeu quand elle s'étire. Il en existe de trois variétés de poils : poil ras, poil dur et poil long, comme nous en fonction de la régularité avec laquelle on va chez l'esthéticienne. Le teckel est d'origine allemande, on le sait à son nom qui finit en -el, Merkel allemande, Tokio Hotel allemands, teckel allemand, s'il avait été espagnol, il se serait appelé "el teckelo". Le teckel est un excellent chien de chasse, spécialisé dans le déterrage de blaireaux, avec sa trutruffe il creuse dans le sol et arrive à dénicher les blaireaux, alors que nous pour faire ça, on doit se rendre dans les rassemblements de tuning.

Sachez qu'en France existe le club des amateurs de teckel, vous pouvez adhérer, à condition d'aimer les teckels, ça ne marche pas comme ça avec tout, moi j'ai voulu adhérer à la Fédération Française de Naturisme, je leur ai dit "j'aime les naturistes, surtout les 30-50 ans avec des gros seins", ils m'ont refusé l'admission, au motif que je refusais de me déshabiller moi-même. Le naturisme, on est obligé de pratiquer quand on s'inscrit, c'est comme le ping-pong mais en moche. Le club des amateurs de teckel, c'est écrit sur leur site, a pour objet d'améliorer la race teckel, en fait c'est de l'eugénisme, mais comme c'est pratiqué sur des êtres qui s'appellent Pitchoune ou Bandit, c'est autorisé.

Bref je vous raconte l'histoire, maintenant que vous en savez plus sur les teckels. Samedi, à Roissy, cet aéroport sordide où on se dit en pleurs que s'il y a un crash, le dernier truc qu'on aura fait c'est bouffer un muffin au Columbus Café, un couple entre dans un avion pour Édimbourg. Édimbourg, c'est beau c'est sombre c'est humide, mais ce n'est pas le pseudo de Jean-Louis Murat le samedi soir quand il est un peu chaud, c'est la capitale de l'Ecosse, cette nation non genrée de mecs en jupes totalement ivres. Le couple, une russe et un américain, donc ça prouve que la paix et l'amour sont toujours possibles dans ce monde, Laurent Voulzy était dans le vrai, entre dans l'avion avec, je cite un des passagers, "un grand sac en plastique qui bouge".

