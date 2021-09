Tanguy revient sur l’histoire de l’œuf jeté sur le président

Je ne comprends pas qu’on puisse jeter un œuf sur Emmanuel Macron.

Si encore Emmanuel Macron était une farine, je me dirais, ok, quelqu’un a voulu faire des crêpes, mais Emmanuel Macron n’est pas une farine, on le sait parce que quand il prend sa douche, il n’y a pas de grumeaux. Ou alors son épouse est très discrète sur le sujet, on comprendrait qu’elle ait honte, ce serait pas facile d’être marié à Monsieur Biscuit.

Hier, j’étais tranquille en train de relire Guerre et Paix, enfin, la flute à 6 Schtroumpfs, quand soudain, sur mon iPhone 16 Pro Max Top Génial, que j’ai acheté à Barbès 20 euros, c’est marrant, Apple maintenant écrit le nom de l’iPhone au marqueur sur l’appareil, bon, est apparue une alerte avec écrit « Macron cible d’un jet d’œuf lors d’un salon ».

Première pensée, je me suis dit « il a croisé une poule qui n’a pas pu se retenir », c’est comme nous avec l’urine ou les blagues sur les nains, on essaie de se retenir, à un moment ça sort. Mais j’ai creusé le sujet, ce métier de chroniqueur est épuisant, les jeunes, faites plutôt un boulot de branleur comme député des Côtes du Nord, le département n’existe plus sous ce nom depuis 1990, vous serez peinard. Et j’ai réalisé qu’Emmanuel Macron visitait hier à Lyon le salon de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation, bouffe et sommeil, donc une forme de paradis, il ne manque plus qu’un petit coin bondage et l’ensemble des besoins de base de l’être humain sont satisfaits.

Donc le président se balade dans le salon, disant à des gars des trucs « bah mon Roger t’as de beaux jambons », quand soudain, un œuf lui arrive dessus très vite.

L’œuf vient taper Emmanuel Macron mais rebondit sur lui, Macron c’est une sorte de poupée gonflable mais sans pipette pour souffler dedans, vous lui jetez un objet, il vous revient dessus, un jour son petit neveu a voulu lui sauter dans les bras, il a fait un rebond de 3 mètres et est allé s’encastrer dans le plafond de la salle à manger. Il y est toujours, on lui lance des bouts de viande pour qu’il survive et il a eu son BTS par correspondance. Lyon Mag, le site des lyonnais qui kiffent leur ville, précise que l’œuf n’était pas un œuf dur, ce qui aurait voulu dire que l’auteur de l’attaque aurait prémédité le geste, encore plus s’il avait lancé une omelette aux cèpes avec sa salade. Ma conclusion est donc qu’Emmanuel Macron est une entité divine, il peut se jeter à plat ventre sur un matelas de 400 œufs, il y en pas un qui se brise, c’est le Jésus des œufs. Je peux vous dire qu’à Loué dans la Sarthe, ils sont déjà en train de bâtir une chapelle à son nom, la seule chapelle à bénéficier du label rouge.

