Hier il faisait beau, donc je suis allé déjeuner en terrasse, seul, parce qu'on sort d'une émission où ça cause pendant 1h30, après j'en peux plus des êtres humains. J'étais 2 tables derrière vous, Nagui, je me suis d'ailleurs dit "tiens, mais que fait-il avec les dirigeants de TF1 ? Si Delphine Ernotte de France Télé apprenait ça, ce champagne ouvert, ces phrases, "à notre collaboration", bon".

Et ce qu'il y a de bien dans les brasseries à Paris, c'est qu'il y a le journal, à Paris c'est le Parisien, logique, à Aix c'est la Provence, à Dunkerque la Voix du Nord, à l'époque de la création de ces journaux, il y avait pas les GPS donc ça devait être le seul moyen de savoir où on était. Parfois à Strasbourg en février quelqu'un sortait en T-shirt, il tombait sur les Dernières Nouvelles d'Alsace, disait "mais c'est vrai, quel con, je suis dans l'est", et il repartait enfiler un pull. Si vous vouliez assassiner quelqu'un, il suffisait de lui refiler Var Matin à Cambrai en plein hiver, la personne sortait en slip de bain, et ça faisait comme dans "La Reine des Neiges", vous finissiez congelé tandis que votre femme se mettait à chanter "Libérée délivrée" en vous faisant des doigts alors que vous étiez en Olaf le bonhomme de neige.

Bref, je commande auprès du serveur, qui me dit "il est pas là ce midi Daniel Morin, son magnum de muscadet est au frais", pour déconner, j'ai répondu "non il est mort", il a éclaté en sanglots en criant "mais c'est mon père biologique", comme tous les gens qui bossent près de la Maison de la Radio depuis 78. Et là je lis en une le titre "quand les artistes fuient la campagne électorale", et je me dis "c'est vrai, même Yannick Noah n'a pas menacé de quitter le pays si Le Pen passait", donc j'ai tapé sur Google "que branle donc Yannick Noah ?", et j'ai vu qu'il s'est installé au Cameroun, donc pour le faire revenir ici, il faudrait que Marine Le Pen se présente là-bas. Elle le fait fuir, Baygon ce sont les insectes, Le Pen c'est Noah. Bah oui, avant les stars étaient impliquées, Johnny soutenait Chirac, en 2007 Faudel et Doc Gynéco ont soutenu Sarkozy, ce qui leur a coûté leur carrière, depuis, Faudel, on n'en entend moins parler que de l'herpès génital chez les puceaux. Si ça se trouve, il vit au Cameroun avec Noah, peut-être que toutes les célébrités disparues sont au Cameroun, un soir vous allez boire un verre à Yaoundé, et au fond du bar vous entendez un vieux monsieur chanter "love me tender", et c'est Elvis, en duo avec Xavier Dupont de Ligonnès. Applaudis part Rama Yade, Christophe Alévêque et le responsable de la campagne d'Anne Hidalgo, qui sera parti sur Yaoundé à titre préventif. Elvis verra un drapeau breton hissé par quelqu'un dans le bar et il dira "je salue Martial du groupe Manau". En fait quand on meurt, on ne va peut-être pas au paradis mais au Cameroun. Et si on a été méchant, on va dans le Perche. On est transformé en vieille pierre et on atterrit pile devant le manoir de Stéphane Bern qui dit "celle-là, je vais y donner des petits coups de burin jusqu'à ce qu'elle retrouve sa clarté initiale".

Mais les stars prenaient parti, avant. En 2007, Ségolène Royal au stade Charléty avait réuni Michel Delpech, qui en fait maintenant est au Cameroun, Cali, Yvan Le Bolloc'h, Grand Corps Malade, qui était déjà malade. 2012, François Hollande, le serial fucker, avait à ses côtés Jacques Weber, Benjamin Biolay, Josiane Balasko, qui est de gauche depuis toujours, le lendemain de sa naissance elle tractait déjà pour Vincent Auriol. 2017, Macron, qui était alors en train de muer, maintenant c'est un grand, je suis sûr qu'il fait ses lacets tout seul, était soutenu par François Berléand, Vincent Lindon, Pierre Arditti, et là, il n'y a plus personne. Yannick Jadot a eu dans son meeting Yael Naïm, la chanteuse à la voix d'or qui arriverait en piano-voix à émouvoir en reprenant Magic System, mais c'est tout.

Donc le Parisien a enquêté, ils ont appelé Princess Erika, qui joue dans "Camping Paradis" mais avant elle était super. Elle soutient Mélenchon, elle l'a dit sur Instagram, mais, explique-t-elle, elle ne veut pas aller plus loin, pas de clip, pas de présence à un meeting, par peur dit-elle, des réseaux sociaux. Elle n'a pas envie de se faire clasher, en plus, on ne sait pas, si Will Smith entre à la France Insoumise, se retrouve au meeting de Narbonne, et qu'elle tente une vanne sur les cheveux, il peut devenir fou et lui décalquer la tête. Je le comprends, les blagues sur les cheveux, c'est pas possible. Princess Erika explique qu'en 2007 l'entourage de Ségolène Royal l'avait abordée, niveau casting, Royal, c'était plus fort que la saga Astérix. Et elle dit même qu'en 88, l'équipe de Mitterrand, le monsieur qui tombait amoureux comme nous on enfile des socquettes, l'avait sollicitée pour qu'elle chante son tube "Trop de Bla-bla" avant lui lors d'un meeting, ce qui est le comble du cynisme, exposer ses idées pendant 2h puis faire chanter "Trop de Bla-bla" à quelqu'un, ça revient à passer une pub pour Strepsils avant un concert de Tom Waits.

