Pendant que je suis là à faire le gugusse à la radio, avec les impôts des gens, en plus, il y a des personnes qui bossent. Le Président Macron par exemple, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il est actif, sa Smartbox sexe en Amazonie offerte par Nicolas Hulot en 2017, il n'a toujours pas eu le temps de l'utiliser. D'ailleurs, ce jour, il panthéonise, il a la vie d'un vigile de boite de nuit en plus prestigieux, il dit "toi, tu entres, toi aussi, toi non".

En 2018, il a mis là-dedans Simone Veil, et son mari Antoine, en 2020, il a fait entrer l'écrivain Maurice Genevoix, et cette fois, c'est Joséphine Baker, c'est son choix à lui, c'est sa Baker, mais comme il fait froid, en grelottant, il a dit "c'est ma ma ma ma, ma Baker", là-dessus Jean-Yves Le Drian s'est mis à hurler "yes, du disco, c'est ma jeunesse, ça", et il a dansé.

Alors au Panthéon il y a plein de monde, heureusement qu'ils sont déjà morts sinon les règles de distanciation sociale s'appliquaient, et c'est top VIP, il y a Alexandre Dumas, Malraux, Pierre et Marie Curie, avec les Veil ça fait déjà deux couples, on se croirait au hammam Les Naïades à Macon le samedi soir, mais avec du contenu. Il y a aussi le héros de la résistance Jean Moulin, le Florian Philippot des années 40 à 43, et Victor Hugo, un costaud à barbe blanche, sorte de Captain Iglo d'avant l'ère du surgelé, bref, que des stars. Quand on juge qu'elles ont fait du bien à la nation, zou, on les transfère au Panthéon, et tout le monde est ému, sauf le panthéonisé, parce qu'une fois mort, qu'on vous foute là où dans le jardin de tante Yvette à côté de son cocker Fifi, pour vous ça revient au même. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait faire entrer les gens au Panthéon de leur vivant, on leur ferait un CDI, le matin ils badgeraient, à 19h, soirée after-work, ils diraient à leur date "tu vas pas me croire, mon métier c'est attendre que la journée s'écoule en ne faisant rien", l'autre répondrait "ah bon, c'est toi qui gère la campagne d'Anne Hidalgo ?", bref. Le problème de ce pays, c'est qu'on aime plus les morts que les vivants, à part Laeticia qui aime Johnny et Jalil.

Alors deux mots sur Joséphine Baker, elle est née dans une famille pauvre, l'école de la vie, comme Léa Seydoux. Elle voit le jour dans le Missouri, et à 19 ans se taille à Paris, qui n'est pas une ZAD à l'époque, mais une ville. Un jour elle a l'idée de se faire une ceinture de bananes, ce qui ressemble à un gode ceinture mais pour 5 personnes plutôt branchées fruits.

En 63, elle manifeste à Washington avec Martin Luther King, mais vu que l'autre sort son célèbre "I have a dream", on s'en souvient plus trop, ne jamais passer après quelqu'un qui fait son meilleur discours, moi pour mes 1ères parties de spectacle, j'ai demandé les Bodin's ou Marlène Schiappa, pour être sûr.

Joséphine Baker, pendant la guerre, participe à la résistance, donc respect, et pour ce qui est de la vie privée, elle adopte 12 enfants, de toutes les couleurs, quand ils se mettaient tous côte à côte elle les appelaient les Télétubbies, et elle meurt en 1975, à Paris, ruinée par les achats, chaque mois de septembre, des fournitures scolaires.

Alors Macron, qui est rusé comme un coquin de goupil, ne panthéonise pas Joséphine Baker par hasard, il fait ça, nous dit-on, pour réconcilier la France, Baker, c'est le bingo du vivre-ensemble, c'était une femme, one point, noire, two points, bisexuelle, three points, et un jour en taillant un buisson elle s'est ouvert un doigt avec le sécateur, donc on peut la mettre dans les handicapés, four. Et tout le monde adore Joséphine Baker, Marine Le Pen a salué le fait qu'elle entre au Panthéon, Anne Hidalgo aussi, Fabien Roussel du PC aussi, le seul truc à plus rassembler que Joséphine Baker, c'est la raclette.

