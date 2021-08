Tanguy aime la politique. Mais le principe des Primaires, ça c’est non…

Je sais, tout le monde s’est lassé de la politique, mais moi ça continue à m’intéresser, au printemps j’ai même voté aux régionales, oui c’était moi.

J’ai eu la médaille du mérite pour ça, et Jean Castex a voulu qu’on se pacse, j’ai dit non, bien sûr, parce que j’ai peur des gens qui ont un accent, ça me donne l’impression de vivre dans un vieux sketch de Tex.

Je me souviens, le jour des régionales, je suis entré dans le bureau de vote, c’était au fond d’un couloir, avec un type qui attendait, j’ai cru que j’étais mort. Que c’était l’entrée du paradis, que j’allais retrouver Elvis, Casimir, Sylvia Kristel et le bronzage d’Amélie Nothomb.

J’ai dit au type « bonjour, Saint-Pierre », il m’a répondu « non moi c’est Mohammed », j’ai cru que Dieu s’était fait grand-remplacer. Direct j’ai appelé Eric Zemmour, dont j’ai le 06 depuis ma participation naguère à l’émission Zemmour et Naulleau, mais pas de réponse, il était occupé à récupérer chez Lacoste tous les polos orange délaissés par les gens qui ont du goût.

Tout ça pour vous dire que j’aime la politique, j’ai déjà hâte d’être le 10 avril 2022 pour voter, on est bien dans l’isoloir, c’est comme une cabine d’essayage chez Devred sauf que personne ne retire ses chaussures donc ça sent pas les pieds. Ca sent parfois l’urine, parce que ce sont les personnes du 4ème âge qui votent, mais les odeurs d’urine, ça me dérange pas, je vis à Paris, cette ville est plus sale qu’une pensée de Francis Lalanne. J’arrive maintenant à distinguer 7 odeurs d’urines différentes, je peux dire « ah ça, c’est un rat », « ah ça, c’est un humain », « ah ça, c’est un humain qui a mangé des asperges ».

Tout à l’heure aux WC d’Inter, je suis entré, la porte d’une cabine était fermée, j’ai respiré, j’ai dit « ah ça c’est Daniel Morin, salut Daniel », une petite voix m’a répondu « non c’est Laurence Bloch, la patronne de la radio, mais avec Daniel on partage la même odeur d’urine, car c’est mon fils caché, c’est pour ça qu’il est sur la grille depuis septembre 91 ».

On a chacun une odeur d’urine particulière, c’est pour ça que le passeport, c’est obsolète, à l’aéroport, on devrait tous pisser sur le comptoir Ryan Air. En plus, ça permettrait de leur dire ce qu’on a vraiment pensé du vol.

