Dimanche dernier La Joconde s'est fait entartée, l'occasion pour Tanguy de s'intéresser d'un peu plus près à ce tableau.

Hier j'étais là à consulter les messages que m'envoient les patrons des autres médias pour tenter de m'attirer, on est en plein mercato, moi je suis un peu le Mbappé de la chronique, et ça va faire pareil, c'est-à-dire que je vais resigner ici et déclarer "oui, j'ai beaucoup échangé sur mon avenir à France Inter avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy". Parce que c'est ce qui s'est passé, il y a juste François Hollande que Mbappé n’a pas écouté, parce qu'il lui suggérait de rejoindre l'ASPTT Pétanque de Tulle.

Bref, je répondais à Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, d'aller se faire foutre dans le Limousin avec Karine Le Marchand et deux bœufs, quand mon regard fut attiré par un article du site de Libé à propos de La Joconde. La Joconde, c'est cette dame qui sourit depuis 1503, l'inverse de Martine Aubry qui depuis la même période, ne sourit pas. La Joconde c'est ce tableau qui est planqué au Louvre derrière trois rangées de touristes chinois et quatre de touristes saoudiens, qu'on reconnait au fait qu'ils cherchent à l'acheter. Parce que le Radeau de la Méduse, ils ont du mal à se projeter, l'absence de yachts, le fait que le pont du radeau n'ait pas été ciré, bon. Et hier, Libé.fr titrait "La Joconde entartée, un happening contre la destruction de la planète", 1er réflexe, je me suis dit "tiens, quelqu'un a dû prendre La Joconde pour Bernard-Henri Lévy", parce que traditionnellement, ça a toujours été lui qu'on entarte, sur 20 ans il s'est pris plus de tartes que Pierre Hermé si tous les matins il avait sauté à pieds joints dans sa vitrine.

Donc je lis l'article, après avoir répondu par SMS à Delphine Ernotte, présidente de France Télé, que je n'étais pas intéressé par ce poste de star du prime du samedi soir, elle m'a répondu "d'accord, mais au moins viens chez moi, on regardera "Meurtres à Sangatte" en buvant de la 8.6", avec 17 émojis aubergines, j'ai décliné, donc l'histoire date de dimanche. Il y a foule au Musée du Louvre, les gens se pressent dans la partie des antiquités égyptiennes, pensant voir Nagui, venu réserver son sarcophage pour un futur que tout le monde, excepté Richard Berry, espère lointain, au cri de "pousse-toi d'là Ramsès, que je m'y mette", quand soudain, un homme jette une tarte sur La Joconde. Stupeur chez les touristes saoudiens, qui se mettent à crier "ah clairement, ça fait baisser sa côte, je vous la prends à 16 milliards au lieu de 17".

Donc là, amoureux de l'art que vous êtes, vous dites, "mais par la toison pubienne trop dense de la dame qu'a montré son oui-oui à Gustave Courbet, La Joconde a-t-elle été abimée ?", et bien non. Non, car depuis 1956, elle est protégée par une vitre sécurisée, ce qu'on aurait dû faire à l'époque avec BHL. Il aurait eu un peu de mal à se déplacer, mais avec un bon isolant sonore, il aurait pu dans le même temps échapper aux prestations live d'Arielle Dombasle, sa femme, qui a explosé toute la gamme de do à coups de glotte. Avant 56, il n'y avait pas de vitre, mais en 56 un bolivien, ces atroces personnes en poncho qui sentent le lama crevé comme les intermittents du spectacle chez nous, avait lancé une pierre sur La Joconde, l'abimant, donc vitre. Ensuite, en 2009, une russe, avait lancé une tasse à thé vide sur le tableau, et dimanche, un français a lancé une tarte, du thé, une tarte, ce truc, c'est un mix d'une après-midi à chiller avec le Prince Charles et des JO de 2024.

Donc aucun dégât, parce que depuis 2005, la vitre est blindée comme Bernard Arnault, et elle contrôle aussi l'humidité de La Joconde, c'est ça qu'on aurait dû faire sur PPDA il y a 30 ans. On appelait Tryba, on y faisait une petite porte-fenêtre autour du pubis, avec une clé surtout, qu'on jetait dans la Seine, et sa zone humide, il attendait tranquilou Nicolas Hulot pour l'explorer. J'en étais là de mes réflexions, quand je reçus un mail de NBC me disant "hi Tangaï, we want you to replace Jimmy Fallon on the Tonight Show", j'ai répondu "fuck off moterfuckers, suck my ass", c'est tout ce que je sais dire en anglais parce que j'ai pas mal écouté Eminem. Et je me suis dit "mais comment peut-on entrer au Louvre avec une tarte, ce musée doit être géré par les mecs du Stade de France".

