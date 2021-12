Hier, Éric Zemmour, pour sa déclaration de candidature, a choisi la 7ème, et d'après Tanguy, il a raison, parce que ce morceau, on n'a rien besoin d'y ajouter pour insuffler du tragique...

La 7ème de Beethoven, je la kiffe, parce que c'est la promotion même du génie humain. Vous savez qu'aux hommes je préfère les chiens, et bien quand chez moi je passe la 7ème de Beethoven, je dis à mon rottweiler, que j'ai appelé Eric Dupont-Moretti, je lui dis "Rico, toi, tu serais infoutu de composer un truc comme ça, tu l'as dans l'os". Je le chambre parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle de me répondre, écoutez, c'était soit ça, soit vivre avec un candidat de télé-réalité d'NRJ12.

La 7ème de Beethoven c'est à la fois triste et revigorant, je vois bien Jean-Yves Le Drian se lever le matin sur la 7ème, en pleurant, "oh mes sous-marins", tout en conservant cette gnaque, qu'il ne porte pas sur lui, mais qui doit être cachée quelque part. C'est ça la musique, chaque morceau inspire une émotion particulière, du Barbara c'est beau, et ça donne envie de mourir, du Jenifer, c'est… ça donne envie de mourir, du Cabrel, de suite on a envie de se foutre devant un feu de bois, de ressusciter Frédéric Lopez, de croquer face à lui une saucisse Herta en le regardant fixement de manière malsaine, la joie des choses simples comme terroriser les gens qui ont une sexualité classique.

Dans "Irréversible", de Gaspard Noé, à la fin il y a la 7ème, et c'est superbe, on voit Monica Bellucci, donc c'est superbe, vous balancez là-dessus "Le gambadou" de Patrick Sébastien, ça reste superbe. Elle est allongée dans l'herbe, la caméra tourne autour d'elle, retourne, on a envie de gerber mais on se retient, car on ne gerbe pas sur du Beethoven, pour ça on a inventé les chants de marins. Hier, Éric Zemmour, pour sa déclaration de candidature, a choisi la 7ème, et il a raison, parce que ce morceau, on n'a rien besoin d'y ajouter pour insuffler du tragique. Exemple, si je dis "bébé, as-tu pensé à prendre le pain ?", c'est nul, on imagine qu'une sombre poufiasse va répondre "bah évidemment, pendant qu'il y en a qui cartonnent sur Inter, il faut bien que les autres remplissent le frigo". Mais si je mets la 7ème, (…) et que je dis "bébé, as-tu pensé à prendre le pain ?", derrière on imagine Elisabeth Guigou en collier de perles, exaltée, crier "mais bien sûr amour, parce que le pain, c'est la vie, et… j'ai même fait mieux que prendre le pain, j'ai pris une baguette tradition, celle de la France éternelle, j'ai autant envie de pleurer que de faire l'amour, ah jette-moi de la mie dans la gueule, sois intense, maintenant, faisons-le, ce bâtard".

J'ai essayé de rester dans le thème de la boulangerie et à la fois faire double sens, on n'a pas tous les jours Fabrice Luchini à essayer d'épater, le jour où on aura Laurent Ournac, je dirai "lol", puis "voilà, c'est tout pour moi", pfff, et je me barrerai.

Ah, la musique. La musi-que, oui la musi-que, comme disait la StarAc. Si j'aime la musique, c'est parce que quand il y en a, tout le monde ferme sa gueule. Par exemple, je regarde beaucoup les chaines info, et bien, souvent, je rêve qu'ils aient un DJ, mais un dur, qui balance de la techno hardcore, à crever les tympans d'un berger allemand de punk à chien dans une rave party du côté de Pontivy. Parce que là sur BFM, LCI, CNews, les médecins sont de retour, à cause du variant Omicron, hier Leïla m'a dit qu'on prononçait "Omicrone", à la grecque, et hier j'ai parlé de Joséphine Béker, Leïla m'a dit qu'elle voulait qu'on dise Baker, en fait, Leïla m'apprend à parler. C'est à la fois pour moi une orthophoniste et une 2ème maman, ce matin j'ai fait pipi à côté de la cuvette, donc j'ai fait pipi normalement pour un mec, bah je suis allé lui dire, elle était pas contente.

