Salut les losers, et bonjour Vincent Dedienne. Ah bah oui, le Molière de l'humour, ça fait de vous un être supérieur, le divin enfant du lol, à la seule évocation de votre nom, l'auditeur de France Inter a une montée de sève digne de l'Office National des Forêts. Alors vous n'étiez pas aux Molières lundi, moi j'ai zappé "Mariés au premier regard" pour regarder la cérémonie, mal m'en a pris, déjà je sais pas ce qui s'est passé entre Fred et Émilie, on m'a dit qu'ils avaient divorcé au 2nd regard, dans cette émission il ne faut pas trop se regarder, mais en plus, les Molières, je me suis fait iech, j'en pouvais plus. J'ai essayé de me trancher les veines avec mon dessert, j'avais bouffé une banane, allez trancher vos veines avec la peau d'une banane, pourquoi pensez-vous qu'il y a aussi peu de suicides aux Antilles ?

A part Alex Vizorek, l'un des rares êtres humains que j'aime, pourtant il est belge, qui a été très drôle, le reste c'était atroce, un défilé de comédiens concernés tous porteurs de message à caractère social, MeToo, la place des femmes, certains ça fait 30 ans qu'ils sont dans le milieu, là ils découvraient la réalité, comme Edith Piaf en 45 quand elle disait "ah je trouvais aussi depuis des années j'avais beaucoup d'Allemands dans la salle, je pensais que c'était des Erasmus… Ca ? Ça n'existe pas encore ? Ça va venir, Cédric Klapisch va en faire un film". A un moment, aux Molières, Pierre Arditti est monté sur scène, j'ai cru que pour l'exemple, il allait se trancher le pénis et le foutre sur un barbecue avec des poivrons en disant "c'est la saison".

Nagui, vous étiez dans la salle, avec votre épouse, quelle routine, d'ailleurs, essayez de surprendre le public, c'est difficile de venir avec trois mecs bodybuildés dont un que vous tenez en laisse ? On vous a vu à la télé, au début vous étiez tout sourire, à la fin vous aviez la tête de Sylvie Tellier si elle réalisait qu'une de ses Miss savaient conjuguer l'imparfait du subjonctif et qu'elle allait devoir la virer. Puisqu'on ne prend que des filles qui arrivent à échanger avec Jean-Pierre Foucault. Mais bref, l'essentiel, Vincent, est que vous ayez eu le Molière, à vous les hordes de profs à la retraite qui vous jettent sur scène des relevés de notes avec écrit "tu as 20 sur 20, petit loulou".

Ah, parlons-en, des profs, voilà une profession qui était respectée, moi les profs ils me faisaient peur, avec leur peau sèche, leurs pulls en laine vierge achetés à la CAMIF, tellement moches que quand ils les portaient, eux aussi restaient vierges, leur pilosité, j'ai eu une prof de philo qu'on appelait Chewbacca, c'est elle qui dès 91 a créé la théorie de la fin du genre. Quand elle parlait de Rousseau, pas Carole, Jean-Jacques, le Rousseau prise de tête, on voyait ses poils aller de gauche à droite, pas trop à droite quand même, c'était une prof, c'était fascinant, on avait l'impression d'assister à un ballet du Bolchoï où tout le monde aurait pris des stéroïdes. Mais maintenant, les profs, ils sont sous-payés, salaire médian, 2000 boules par mois, la 1ère influenceuse qui fait une vidéo de promo pour une pilule de resserrement du vagin, elle prend 40.000. Mais en plus, certains élèves leur lancent des chaises, à mon époque, le seul qui aurait fait ça, c'est un parkinsonien en pleine crise à qui on aurait demandé de ranger la salle de classe. Résultat, la plupart des gens ne veulent plus être prof, dans la liste des métiers les plus désirés prof se classe 900ème derrière récolteur de sperme pour l'insémination artificielle des porcs.

Pas ceux du théâtre que tout le monde fait semblant de découvrir aux Molières, les porcs, les futures tapas. Seulement, des profs, il y en a besoin, parce qu'il n'y a pas assez de sperme de porc pour faire bosser tout le monde. Donc le rectorat de Versailles lundi, a organisé un job dating, comme tout ce qui est en anglais, c'est mieux sur le papier qu'en réalité, exemple le terme "week-end" ça claque, mais pour 80% des gens ça signifie végéter en survête à regarder dans "50 Minutes Inside" des riches faire du kite-surf à Bali, "la nouvelle destination people", dit même Nikos Aliagas à Garou qui répond "moi tu sais, une petite cabane dans la neige avec un stock de sirop pour la toux pour soigner cette voix qui est partie en vrille en 84, ça me va". Le job dating du rectorat de Versailles, c'est comme le speed dating sauf qu'on ne couche pas, donc c'est comme le speed dating, on a 30 minutes pour séduire le rectorat, et si on a dit assez de trucs comme "les enfants, je les adore" sans dire "d'ailleurs, l'été à Pattaya, il faut nous voir nus jouer à chat", on est pris.

