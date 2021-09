La télé s’applique à proposer de la nouveauté dans ses programmes, mais Tanguy a besoin de temps pour s’adapter.

Vous savez, je commence à être âgé, j’ai dansé la lambada et j’ai connu Francis Cabrel avec une moustache, donc j’aime faire des choses de vieux, d’avant la woke culture, comme mater les seins des femmes, me surprendre à penser que ce que vient de dire Jean-Claude Dassier sur C-News n’est pas totalement faux, et simplement, regarder la télé. Surtout TF1, j’adore TF1, parce que ça détend, tout est accessible, les 12 coups de midi, les questions, c’est genre « qui a peint la Joconde, de Vinci ou la Renault de ta sœur dans le parking Vinci ? », ça va. Petits plats en équilibre, des recettes faciles, Laurent Mariotte part sur un pavé de saumon à la plancha, basique, et à la fin il ajoute toujours sa petite touche fantaisie, une cerise, un bout d’artichaut, ou son stagiaire de 3ème, qu’il étale sur le saumon, à l’attention de la ménagère un peu bouillante qui triperait de se taper un jeune. Il y a le journal de 13h de Marie-Sophie Lacarrau, si vous voulez y passer, il faut faire le marché, parce qu’entre deux poireaux, on vous filme, parfois il y a un être humain qui tient un poireau, on ne sait pas trop qui est l’humain de qui est le poireau.

Oui, on dit qu’un chien ressemble à son maître, mais on ressemble aussi souvent aux légumes qu’on choisit, moi par exemple, je n’achète que de très très gros concombres. Et des cornichons pour quand je sors de la piscine.

Bref, TF1, c’est super, on se relaxe, le cortex cérébral se fout sur pause, on est bien.

Parfois il a une info qui crispe un peu, quand on voit que c’est un portugais qui a gagné à l’Euromillions, on se dit « quel gâchis, ils n’ont pas besoin d’argent, ils savent tout faire avec leurs mains », alors que moi, monter une villa, tu parles, je suis déjà pas capable de déplier une tente Quechua. Camping 2 avec moi comme chef décorateur, Patrick Chirac pionçait dans le sable. Mais globalement, TF1, donc, ça détend, je ne comprends même pas qu’on fume de la beuh alors qu’il y a TF1.

Mais le souci, c’est que les gens comme Fanny Ruwet, les jeunes, ces personnes qui évoluent normalement dans l’espace parce qu’aucun os ne les fait souffrir, la télé, ils s’en fichent, comme ils disent.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !