Le wrap de Miss Belgique avait été volé et ça écœure Tanguy que des Miss, les êtres les plus candides au monde à égalité avec les chatons, volent de la nourriture...

Hier, j'étais sur Twitter, je suivais l'avancée des troupes russes vers l'ouest en me disant "ma doué benniget, sur la tête de Mme Loïk, au rythme où ils vont dans 15 jours ils sont dans la rade de Brest". Quand soudain est apparu un tweet de TV Magazine, je me suis abonné pour suivre l'actu des stars de la télé, Laurent Mariotte, vous Leïla, pas Daniel Morin. Une fois j'ai cru le voir à la télé, dans les Animaux de la 8, je m'étais dit "mais pourquoi Daniel se lèche-t-il le derrière, je croyais qu'il n'y avait que dans le bureau à Inter qu'il faisait ça pour amuser les stagiaires de 3ème ?", en fait c'était un chat qui lui aussi avait la toison grise.

Bref, figurez-vous que TV Magazine a interviewé April Benayoum, je sais, auditeur de France Inter, mon loup lettré, tu ne vois pas de qui il s'agit, toi, dès qu'on sort du triptyque Dominique A – Laure Adler – Xavier Dolan il y a plus personne. Et encore, notre prochaine patronne, c'est une spécialiste de philo, ça va nous changer de Laurence Bloch, on pouvait discuter densité capillaire anarchique et pull qui bouloche, maintenant dans les couloirs, on va parler de Spinoza. Je suis mal, au bac en philo j'ai eu 7, ma référence ultime c'est Luc Ferry. J'espère que pour faire une moyenne, en sous-directeur ils vont prendre Matthieu Delormeau ou Aurore Bergé, quelqu'un qu'on comprend. Un chien qui a voté Pécresse à la primaire LR.

Donc je reviens à April Benayoum, c'est une jeune fille de 22 ans, qui fut 1ère dauphine Miss France 2021, la place la plus ingrate du classement, n°2, Anne Hidalgo pour l'instant dans les sondages est 20ème, ce qui est d'autant moins bon qu'il n'y a que 12 candidats, bah elle pourra dire "ok, j'étais loin", mais n°2 c'est rageant. Seulement April a pris sa revanche sur le destin, elle s'est battue, c'est la reine de la résilience, durant ses séances son psy transpire de désir tandis qu'elle parle. Oui, dans 15 jours, elle représente la France à Miss Monde, c'est ça l'avantage d'avoir un corps super, on peut éclater les autres pays sans tirer un coup de feu, si Poutine avait fait un peu de pilates pour muscler son boule et s'était rasé autour du nombril, on n'en serait pas là. Mais non, des années à rester là assis face à une table à barrer la carte de l'Ukraine au bic, ça vous flingue un physique. Fainéant.

Donc April Benayoum était en interview, titre de l'interview "l'aventure Miss France a tué mes cheveux", elle explique qu'elle a une nature de cheveux fragile et que les passer à 200 degrés sur un an pour les boucler, ça les a défoncés, elle a l'extérieur de la tête dans le même état que l'intérieur de la tête de Francis Lalanne. Maintenant, dit-elle, elle doit porter des extensions, ça fait la même chose que le kilt du Prince Charles, vu comme ça c'est beau, mais si on soulève, il y a tout là-dessous qui est pourri. Puis April a expliqué le principe de Miss Monde, au départ, on présente les 97 candidates, ça va être encore plus long que les César, puis, une fois les 97 passées, à la 16ème heure de live, chacune va repasser, avec son costume national, ça va être la foire aux clichés, je parie que la nôtre va être en béret à cheval sur un coq transgénique. Miss Italie parlera avec les mains tandis que Miss Biélorussie dira "moi, je fais comme Miss Russie", super. Puis chaque Miss répondra à une question du Jean-Pierre Foucault à dimension mondiale, en anglais, genre "are you happy to be here ?", "oh yes, I'm very glad, I love the world, xo xo", et, au bout de 32h de direct, on aura notre Miss Monde

