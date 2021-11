Ce matin, Tanguy nous parle des hippopotames d'Escobar qui, abandonnés, se sont échappés, et se sont reproduits…

Parfois, on se sent raplapla, surtout en novembre, ce mois glauque où il fait noir tout le temps, ce qui est bien quand on est un daron à l’ancienne comme moi, parce qu’à 17h20 techniquement, je peux dire "j'suis de la nuit", ça me donne l’impression de rester dans le game, comme disait Juliette Gréco.

Mais sinon en novembre, on est mal, on a envie de se rouler en boule dans un plaid qui ressemble à la coiffure de Nathalie Saint-Cricq et de crever. Heureusement, pour tenir, il y a le café, ah le café, ce nectar divin qui nous maintient artificiellement en vie jusqu’à l’été, et qui fut découvert dit-on, vers 850 en Abyssinie, l’actuelle Éthiopie, par un berger qui aurait noté que ses chèvres étaient excitées après en avoir mangé les feuilles, les bestioles h24 dansaient sur leurs pattes arrière en bêlant du Kool & The Gang, c’est quand sa préférée, Biquette, l’a battu au bras de fer, que le berger s’est dit « ma doué, qu’est-ce c’est t’y que cette plante à sa mère », et a eu l’idée de la cultiver.

Et depuis, on boit du café, parce que la vie est dure, alors, comme dit la pub, "quand ta femme t’a quitté, quand ton boss t’a licencié, quand ton bébé a déféqué, rien ne vaut un bon café". OK, cette pub n’existe pas, parce que les publicitaires sont nuls, ils préfèrent filmer George Clooney en train de se percer la capsule, c’est plus simple. Clooney est naturellement glamour, donc même s’il faisait la pub Canard WC déguisé en canard, on aurait envie de lui-même s’il était en train de récurer le dessous du rebord de la cuvette avec la langue.

Et le café, en grande partie, vient de Colombie, ce pays qui nous a aussi donné Shakira, la grenouille arlequin et la drogue. Ah la drogue, c'est comme le café mais en plus fort et socialement, c'est moins bien accepté, Gérald Darmanin, vous lui offrez un café, il répond "avec plaisir bébé d'amour", vous lui offrez de la drogue, il répond "tu plaisantes, j'ai le badge qui ouvre la salle de toutes les saisies de shit à St-Ouen depuis 30 ans, on a un joint confisqué à Doc Gynéco en 2002, offre-moi plutôt un café".

Donc la Colombie reste un pays exportateur de drogue, mais moins qu'avant, du temps de Pablo Escobar, ah Pablo Escobar, c'était comme le café sauf que personne ne lui mettait de touillette parce qu'il était peu axé sur les plaisirs de la vie. Non, il travaillait, tout le temps, comme un iench, ses carnets de commande étaient pleins parce que dans les années 80, ça sniffait à fond, les nez ne servaient plus qu'à ça, quand un copain à la mer vous disait "vas-y, respire, prends de l'iode", vous répondiez "mais ta gueule, je préfère la coke", avant de faire l'amour à un goéland argenté poussant des cris à glacer d'effroi un mari de chanteuse québécoise. Ça marchait si bien qu'Escobar, au début des années 90, avait 30 milliards de dollars sur son compte, quand il passait à la tirette du Crédit Mutuel, la machine écrivait "erreur, trop de données" puis explosait.

Et comme tous les riches, il avait des lubies, exemple il s'était monté un zoo privé, alors qu'Anne Hidalgo, qui est de gauche, donc dans le partage, son zoo à Paris, composé de pigeons et de gros rongeurs, tout le monde peut en profiter. Escobar avait donc fait venir des flamants roses, des kangourous, un chat de Brigitte Bardot avait même traversé l'Atlantique pour le rejoindre en disant "les croquettes de la vieille j'en peux plus, file-moi de la schnouffe".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !