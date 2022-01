Ce matin, Tanguy réagit à l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien. Le président emmerde 10% des français, ce qui fait quand même 90% de gens qu'il a envie d'aimer ...

Aïe aïe aïe la polémique, les amis… Macron, notre petitou, qu'on a vu grandir sur 5 ans, à un moment pour paraitre plus mature il a collé à côté de lui Gabriel Attal, le kid de Wall Street, qui s'était assagi, il y a encore 3 semaines, il disait "j'ai appris à aimer les français", il lui a fallu 4 ans et ½ pour nous aimer, on n'est pas non plus super-attachants, et, alors qu'on pensait qu'enfin il y avait de l'amour, moi je comptais voter en string ficelle en avril, comme pour une nuit de noces à Vegas, là paf, son côté sombre a repris le dessus.

Macron c'est Dexter, il est tranquilou près de son chalet à tailler des bûches, vous dites "c'est bon, il a pris son Valium", puis le facteur arrive et tac, il lui plante la hache dans le cœur en disant "j'ai l'autocollant Stop Pub sur la boite à lettres pourtant hier j'ai eu la brochure Leclerc -30% sur la galette". Au départ, l'idée était bonne, Macron a été confronté aux lecteurs du Parisien, le journal qu'on lit dans les bouchons à Paris et qui pourrait faire 700 pages par jour parce qu'Hidalgo fait avec nous un immense 123 soleil qui reste bloqué sur Soleil. Les lecteurs sont 7, une institutrice, ces gens qui reçoivent de Blanquer 17 protocoles sanitaires par semaine, les gosses passent leur vie avec des tests dans le nez, on dirait une colonie de morses.

Une infirmière, un gestionnaire immobilier, un conseiller patrimoine, Solène 23 ans, une étudiante, Nicolas Hulot a été repéré tournant au-dessus d'elle en ULM en criant "fais-moi des bisous", la garde républicaine l'a abattu, Marie-Eve, directrice d'appui senior, elle doit pas aller loin, et Tom, agriculteur dans le 61, à Réveillon, dommage, à 6 jours près, ils tenaient une vanne, mais Le Parisien c'est pas la page blagues de Télé Z. Bref, un casting censé être représentatif de la société française alors qu'il n'y a pas un seul dealer de shit ni la moindre amatrice de Toulon qui a créé son profil d'escort sur OnlyFans.com.

Donc tout se passe bien, Macron, à un moment, dit "j'ai envie", un employé répond "c'est la 1ère à gauche au fond du couloir", en fait il évoquait sa candidature. Et là, alors qu'on aborde le sujet du pass vaccinal, ce truc dont on parle à la chambre tous les soirs et qu'on arrive pas à faire, comme l'amour quand on est vieux, Macron dit "les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder".

Évidemment, les chaines info, qui lisent le journal du matin dès la veille au soir, ces privilégiés, je suis sûr que Kad Merad leur refile aussi ses codes Canal, sortent le truc hier, et ça part en live, ça s'offusque, "quoi, le président parle comme un charretier, c'est indigne, on dirait Geneviève de Fontenay quand elle entre en rehab", bon. Tout le monde réagit, Stéphane Ravier du RN dit "Macron est un petit tyran minable qui jouit d'écraser les autres, faut le dégager", on sent le monsieur qui est dans la mesure, lui vous lui filez une serpe il coupe des têtes.

Christiane Taubira, la sauveuse de la gauche, c'est-à-dire qu'elle va faire 6%, a écrit "on ne parle pas comme cela des français", elle n'a cité ni Léopold Sédar Senghor ni Gandhi donc ça doit être un fake.

Marine Le Pen a dit "Macron est indigne de sa fonction, en avril je serai la Présidente de tous les français", elle ça fait 12 ans qu'elle se voit à l'Elysée et que ça se fait pas, elle a la même vie que moi par rapport au concept de l'appartement de type F5.

Donc tout le monde dit que Macron a dérapé, sauf que le loulou, il sait bien ce qu'il fait, il est malin, le goupil, dans sa tête il calcule, il se dit "10% de non-vaccinés qui me détestent déjà, même si je sors une sex-tape avec Didier Raoult qui fait gicler sur ma face de l'hydroxychloroquine, ils ne voteront pas pour moi, autant les achever".

