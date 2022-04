Tanguy se languissant d'avoir des nouvelles du couple Balkany s'est lancé dans quelques recherches hier et il n'a pas été déçu. Le couple va de nouveau être convoqué en salle d'audience, cette fois pour une affaire de montage sexuel...

Daniel Morin ce matin me disait "tiens, c'est étrange, on n'entend plus parler des Balkany", les Balkany, ça a été le sujet n°1 de Daniel pendant des années. A tel point qu'il leur refilait la moitié de ses droits d'auteur, c'est avec ça qu'ils s'étaient payé leur villa au Maroc. Et là il n'en parle plus, il est passé aux chroniques sur le fromage, hier il en a même fait une sur les œufs Kinder, il ne parle plus que de bouffe, comme tous les vieux.

Normal, à 20 ans, on parle de sexe, à 30 ans, on parle de sexe mais dans un but précis, qui est la procréation, parce que vos darons qui n'ont rien à foutre de leur retraite à part les mots fléchés de Télé Poche veulent des petits-enfants. A 40 ans, on parle un peu de sexe, beaucoup de nourriture, et à 50 on parle plus que de nourriture, jusqu'à 70 ans, où on parle de nourriture liquide puisqu'on peut plus mâcher.

Moi je suis entouré de quinquagénaires, ils ne causent plus que de bouffe, c'est leur seul désir, jeudi prochain on reçoit Julie Andrieu des Carnets de Julie, en studio tous les boomers vont se masturber. Julie dira "c'est moi qui vous fais ça ?", Daniel répondra "bah non mais t'as parlé d'entrecôte", et là on entendra Nagui murmurer "elle a aussi parlé de panais et de quinoa".

Bref, Daniel, quand il n'était que sève et fougue, faisait des papiers sur la politique, ce n'était pas cet être nihiliste capable d'écrire trois pages sur la Vache qui Rit. Et moi qui me fiche du fromage, je suis obligé d'aller chercher moi-même des infos sur les Balkany. Hier, j'ai donc tapé sur Google "que foutent donc les Balkany, zarma ?", et je suis tombé sur une histoire folle, plus incroyable encore que si on apprenait que Maxime le Forestier appelait à voter Marine Le Pen, figurez-vous qu'hier les Balkany étaient convoqués par la justice pour une affaire de photomontage sexuel. Photomontage sexuel, moi qui suis candide tel l'agneau à qui Jean Lassalle n'a pas fait boire de sa gnole au goulot, je ne savais pas trop ce que c'était.

Je suis donc allé voir Laure Adler, qui du haut de son expérience de la vie, peut répondre à toutes les questions, et, tout en fumant 40 clopes, elle m'a dit "petit cloporte, c'est simple, un photomontage sexuel, tu prends la tête de Nagui, tu la fous sur le corps de Rocco Siffredi", j'ai dit "et si je fais le contraire, que je mets la tête de Siffredi sur le corps de Nagui ?", elle m'a répondu "scarabée pourri, ce serait pas crédible, Rocco a fait 30 ans de porno, or tu construis pas un mur avec une demi-feuille A4".

Bref, j'ai dit merci à Laure Adler, qui a rechaussé ses lunettes noires et admiré depuis son bureau du 6ème étage la Seine, cette poubelle aquatique qui charrie rats morts et vieilles affiches d'Anne Hidalgo déchirées par Anne Hidalgo elle-même une nuit où elle criait "j'ai réfléchi, je veux pas y aller, je vais me faire battre par Poutou". Et j'ai lu l'article, que j'ai trouvé sur le site de BFM-TV, la chaine d'Alain Duhamel, de Benjamin Duhamel, je crois qu'il y a aussi Bruce Toussaint, mais c'est un pseudo, en réalité, il s'appelle Duhamel.

Je vous raconte l'histoire, nous sommes le 19 février 2021, ce qui aurait été la date de la Saint-Valentin si ça avait été le 19 au lieu du 14. La maire de Levallois, qui a pris l'hôtel de ville après les Balkany, Agnès Pottier-Dumas, reçoit sur WhatsApp un message d'Isabelle Balkany avec écrit "votre 1er adjoint en pleine action", et deux photos montrant David-Xavier Weiss, l'adjoint, nu sur un lit en plein acte sexuel, même l'édredon sur la photo semble dire "ça va un peu loin là, ton truc, vieux".

Mme Pottier-Dumas, horrifiée, appelle Weiss, lui dit "bah mon salaud, si c'est ça que tu fais de tes RTT, je vais te mettre aux 130h de travail hebdomadaire, tu vas pleurer ta grand-mère tellement ta mère ça va pas être assez". Weiss ne saisit pas, vous aurez compris qu'il s'agit d'un photomontage, c'est la tête de Weiss mais le corps d'un acteur de X quelconque, aussi bien le Mexicain Pablo de la Motta que le Belge Jacky van der Verge. La justice est saisie, le tribunal propose aux Balkany son programme fidélité Justice Premium, ils sont convoqués tous les 4 jours, il y a des avantages, à l'entrée de la salle d'audience on passe en accès coupe-file, et en cas de condamnation, on bénéficie de 3 minutes de plus au parloir.

