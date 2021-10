Tanguy a lu l’enquête des Pandora Papers, il nous fait un point...

J’ai beaucoup de défauts, notamment je suis trop perfectionniste, trop fidèle en amitié, et j’ai tendance à avoir trop d’empathie pour les autres, notamment pour les pauvres, à qui je donne trop d’argent, mais j’ai aussi une qualité, je suis trop honnête.

Par exemple, je n’ai jamais grugé les impôts, pas par conviction, non, par peur de me faire choper. Je tremble à l’idée qu’un jour Bruno Le Maire m’appelle dans le cadre des Banque Postale Papers, parce qu’il aura trouvé 310 euros sur mon compte ne correspondant à rien et que, comme il est très soporifique, je m’endorme au téléphone.

Mais vous savez que je suis seul dans ce cas, les autres stars, enfin les stars, s’en fichent, ça défiscalise, ça planque du fric, l’autre jour, en coulisse de la tournée France Inter, j’ai réalisé en parlant aux autres humoristes que j’étais le seul à ne pas avoir de yacht. Fanny Ruwet m’a dit « bah oui connard, tu crois que je fais comment les aller-retours Belgique-France, en Thalys à côté des gosses qui sentent le pipi ? », je lui ai répondu « mais tu fais comment, tu navigues sur un cours d’eau ? », elle m’a dit « non, j’y ai mis des roues, c’était une option à 120000 chez le vendeur de yachts, je me suis dit, fais pas ta crevarde ».

Et encore, le jet de Daniel Morin, l’Air Poil de Torse One, à côté des Pandora Papers, c’est rien. Les Pandora Papers, ça c’est énorme, 150 médias internationaux ont enquêté sur l’industrie offshore, en se basant sur une fuite de 12 millions de documents confidentiels, 12 millions, moi quand j’ai une chronique de 2 pages, je me dis « ça va être trop long, Nagui va se barrer », là, tiens, vous savez ce qu’il faut pour transporter 12 millions de documents ? Non, bah moi non plus, on peut pas tout savoir. Par contre, je sais que l’ornithorynque grogne.

Donc j’ai lu l’enquête des Pandora Papers, et c’est très VIP ce truc, il y a tout le monde. On trouve le nom de Guy Forget, accusé d’avoir eu une société offshore, donc la cellule investigation de Radio France, des gens qui passent leur vie à chercher, l’autre jour ils ont retrouvé les clés de la 205 Roland-Garros que Jacques Vendroux avait perdues en 89, la cellule a appelé Forget, il a répondu « être dans l’incapacité de répondre aux questions techniques », en général on dit ça quand on a délégué le truc à quelqu’un, moi si on me dit « sympa les murs de ton salon, c’est quelle coloris de peinture précisément ? », je dis « je suis dans l’incapacité de répondre à cette question technique ». Il y a un moment où Tomer Sisley, on lui disait « cool ton sketch, comment as-tu trouvé l’idée de départ ? », il répondait « je suis dans l’incapacité », bref.

Alors sont aussi accusés d’avoir planqués de l’argent à l’étranger Shakira, la chanteuse qui secoue tellement son boule qu’on a l’impression qu’elle a les fesses parkinsoniennes, Elton John, qui détient 12 sociétés aux Iles Vierges, et il est tellement con qu’il les a appelés selon les titres de ses plus grands succès, par exemple il y a Lion King Limited, super discret. Parce que la règle est d’essayer de tromper le fisc, donc il faut faire le contraire, si Arlette Chabot monte une société offshore pour défiscaliser ses tickets resto de LCI, il faudrait qu’elle l’appelle « C’est la grosse fiesta Limited », les enquêteurs partiraient sur Hanouna, l’ancien, celui qui tirait l’élastique des slips, pas le nouveau qui est persuadé de peser dans la présidentielle.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !