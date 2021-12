Le week-end dernier, Tanguy David, étudiant en droit à Caen était en soutien au meeting d'Eric Zemmour. Il s'est collé juste derrière le candidat, comme plein d'autres jeunes, mais le souci, c'est que Tanguy David est noir et sur internet, il a été couvert d'insultes. Tanguy nous explique ...

Avant-hier, l'espace de 5 minutes, j'ai été heureux, bah ça fait bizarre, on a une espèce de chaleur qui envahit le corps, j'ai même ressenti du bien-être, mon organisme, pensant qu'il y avait un problème, m'a plongé dans le coma. Je vous explique, j'étais sur Twitter, le réseau social des asociaux, je répondais "va te faire voir, fils de iench" à des gens qui m'écrivaient "tout ça avec nos impôts, j'ai mal à ma France", puis j'ai regardé à droite, les TT, les sujets les plus discutés sur Twitter. Et là, en 4ème place, je vois marqué "Tanguy".

Dans ma tête à ce moment-là il y a Patrick Sébastien qui lance des serpentins sur Pierre-Jean Chalençon déguisé, donc habillé comme d'habitude. Je me dis "Tanguy, mon loulou, ça y est, la France reconnait le plus noble de ses fils, tu es en TT, à toi la gloire, les excès, la Tourtel, le sponsoring", j'attendais un appel de Damart pour un shooting en sous-pull devant une pancarte avec écrit "il a bien chaud, le Pastureau", il y a 25 ans, on aurait mis "il est chaud", mais c'est fini, à mon âge, aujourd'hui si une fille me montrait ses seins, je lui dirais "as-tu pensé à faire ta mammo ?, faut être prudente". Puis je lui jetterais une peau de mouton factice pour qu'elle se rhabille parce que dans l'idéal, ça se passerait chez Casa, que j'en profite pour faire en même temps 2-3 achats déco.

Le sexe pour le sexe ça va, quand je pense à ces gens qui vous proposent un dernier verre, vous montez et dans la chambre il y a pas un recueil de mots mêlés, mais la vanité de ces personnes, si un monsieur tout nu ça suffisait au bonheur, on irait tous au bois de Vincennes après 22h. Bref, j'ai vu écrit Tanguy en tendance Twitter, j'ai appelé Inter en leur disant "je suis devenu une star, je quitte la radio, au fait, je ne suis pas de gauche". Et puis, en cliquant sur Tanguy, le mot, pas moi, je ne clique pas sur moi-même, ça chatouille, j'ai réalisé qu'en fait, il s'agissait d'un autre. J'ai rappelé Inter, en criant "vive la révolution, à bas Eric Ciotti", et je vous explique, celui qui a percé, ce n'est pas moi, c'est Tanguy David.

C'est donc la lose, d'autant que Tanguy David il y a 2 jours était un total inconnu, Adrien Taquet, secrétaire d'état à l'enfance, à côté, niveau notoriété c'est Jay-Z. En fait Tanguy David est étudiant en droit à Caen, et il soutient Eric Zemmour, cet individu qui a commencé à la télé et a fini en politique, l'inverse de Ségolène Royal. Le week-end dernier il était à la finale de MMA de Villepinte, qui a été surnommée meeting d'Eric Zemmour. Il s'est collé juste derrière le candidat, comme plein d'autres jeunes, mais le souci, c'est que Tanguy David est noir, comme d'autres gens avant lui, je pense à Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, ou la version grand public, Basile Boli.

Alors moi je ne suis pas raciste, pas par sectarisme, j'ai moi-même des amis racistes, donc quand j'ai vu Tanguy David derrière Zemmour, je n'en ai rien pensé, sinon qu'il était seul entouré de blancs, comme dans une soirée de sexe interracial dont l'organisateur noir serait allé débaucher des gens uniquement à Neuilly. Mais sur internet, Tanguy David a été couvert d'insultes, il explique avoir reçu des messages disant, je cite "t'es un faux négro", parce que bien sûr l'ensemble des gens de la même couleur doivent penser pareil, on va réunir Pécresse et Philippe Poutou et leur dire "bon les blancs, z'arrêtez, vous vous faites un câlinou". Autre message, "nique ta race", alors, étant prouvé que les races n'existent pas, la bonne formulation est "nique l'ensemble vide", ce qui peut être très insultant du point de vue des physiciens.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !