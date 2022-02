Ce matin, Tanguy nous parle de l'extrait de l'interview qui fait le buzz en ce moment : Gérald Darmanin invité sur BFM-TV et interrogé par la journaliste Apolline de Malherbe au sujet des mauvais chiffres en matière de sécurité…

Hier avant l'émission, j'étais avec Daniel Morin en train de boire un café devant la Maison de la Radio, Daniel me disait "j'aimerais tellement être toi", je lui disais "je comprends", quand Nagui, vous êtes arrivé, à dos de stagiaire afin de respecter vos principes en matière de protection de l'environnement. Et en même temps, Léa Salamé est sortie de la radio, je me suis dit, Nagui, Léa Salamé, il est 11h du matin et je suis en soirée VIP, ouah, je guettais l'arrivée de Lady Gaga, Thierry Beccaro, Pifou, la folie.

C'est alors que Léa Salamé nous dit un truc comme "la vie de ma reum, sur la tête de la 5ème sa sœur, cette campagne est d'une violence, j'en peux plus", pourtant c'est une femme puissante. Elle est à fond, si c'est elle qu'on avait envoyé tchatcher avec Poutine à la place de Macron, elle faisait bouh, Poupou se mettait à chialer et il partait avec ses soldats à biceps sur le shooting du calendrier "les rois du treillis". Et là, Léa sort son smartphone et nous montre la vidéo de Darmanin face à Apolline de Malherbe sur BFM-TV, vidéo qui a fait le buzz, comme disent les abeilles d'Arnaud Montebourg à Arnaud Montebourg qui vient de rentrer à la ruche.

Donc j'explique, pour les 4 homo erectus qui lisent encore des bouquins au lieu de surfer sur morandini.com comme tout le monde, hier Apolline de Malherbe reçoit le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, un petit bonhomme entouré de flics, il a la vie du manager des Village People en 79. D'entrée de jeu, Mme de Malherbe lui sort ses mauvais chiffres en matière de sécurité, on dirait tellement ma mère quand en 6ème je revenais avec un bulletin de notes pourri que j'ai cru que Darmanin allait quitter le plateau et filer dans sa chambre. Et là Darmanin se décompose, juste pour ça, donc si un jour Elise Lucet le poursuit dans la rue, je pense qu'il creusera dans la terre pour s'y cacher en disant à une famille de taupes "je réquisitionne votre logement". Il tente une vanne, il dit "j'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews mais en fait on est sur BFM", vanne qui tombe à plat, s'il l'avait tentée en 2013 dans On ne demande qu'à en rire, Catherine Barma l'aurait plaqué au sol tandis que Jean Benguigui lui aurait sauté à pieds joints sur la face en hurlant "j'ai mal à mon golri". Apolline de Malherbe continue, elle détaille, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en forte hausse, explosion des violences sexuelles, elle a pris les chiffres du ministère, moi j'ai entendu ça, je me suis dit "je sors plus", j'ai embauché Hulk Hogan, le catcheur, qui me suit sur tous mes trajets, plus Nicolas Canteloup qui en cas d'attaque imite Ségolène Royal, les agresseurs fuient en criant "pas Ségolène Royal", puis "mais c'est quoi cette imitation ?".

Donc Darmanin fulmine, parce que les politiques vivent en 2022 mais dans leur tête il faudrait qu'on soit toujours au temps de l'ORTF, avec des journalistes à collier de barbe qui leur disent "si je puis me permettre, M., avec le respect que je vous dois, vous êtes tellement beau et grand que j'en ai des sueurs". Et là, Darmanin, alors qu'Apolline de Malherbe lui pose quoi, des questions, en fait, se met à dire "calmez-vous Mme, ça va bien se passer", elle, ne se démonte pas, elle lui répond "ho, comment vous me parlez ?", là je me suis dit "il va se passer un truc, les casques bleus de l'ONU vont se mettre entre les 2, avec Bernard-Henri Lévy en smoking derrière un sac de sable qui crie "vous inquiétez pas je gère". Puis je me suis dit "calmez-vous, ça va bien se passer", c'est typiquement le truc qu'on dit à une femme, parce qu'on part du principe que la femme qui se montre offensive est systématiquement enragée, Jean-Jacques Bourdin qui fait la même chose, les mecs sont quasiment à lui dire "yes papa, tu m'as bien taclé, c'est pas des testicules que t'as, c'est tellement des boules de démolition que si tu débarques nu chez Bouygues, ils vont t'envoyer sur les chantiers", mais une femme, elle doit se calmer. Il n'y a pas ce respect réciproque des mâles alpha qui se reniflent, là Darmanin, il s'est fait tambouriner comme le chat de ce sous-homme de Kurt Zuma, il aurait pu se dire "c'est ça la politique, la confrontation, la joute verbale", parce que si c'était pour être confort il fallait bosser chez Disney + avec Panpan le lapinou, mais non, de Malherbe, c'est une Apolline, elle doit être gentille.

