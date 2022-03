Ca y est le chiffre est tombé, ils seront 12 candidats à la présidentielle. Un peu invisibilisé par Poutine et la guerre en Ukraine, Tanguy nous les passe en revue un à un...

Ils sont 12, non, ce ne sont pas mes cheveux, non, ce ne sont pas les fans de Larusso, ce sont les candidats à la présidentielle. On en a perdu en route, Arnaud Montebourg, qui noie sa déception dans le travail, en 1 mois, il a sorti 5 tonnes de miel. C'est le seul à avoir la main collante sans être allé avant sur XVideos.com. Christiane Taubira nous a quittés aussi, elle dit à son ami imaginaire, le fantôme d'Aimé Césaire, "je sais pas ce qui s'est passé". Et donc il en reste 12, Emmanuel Macron, bien sûr, c'est-à-dire Dieu, il ne débattra pas avec les autres, il est là-haut sur son nuage, au-dessus de lui, il y a juste Yseult, la chanteuse pop qui se prend pour Malcom X mais cause comme Afida Turner. "No way, attends girl oh my god, j'en place une pour mes sistas", à l'Eurovision elle a même interrompu Nicoletta, alors que cette dernière est copine avec Joey Starr, demain elle peut le lâcher en disant "vas-y Jojo, bouffes-y l'œil".

Macron, petit rappel, s'est déclaré candidat dans une lettre aux français, que personne n'a lue, on a déjà pas le temps de lire nos mails, si en plus il faut se taper le carnet de notes du gamin qui nous a dit qu'il a tout fait bien, ça va aller. Lui s'est farci les gilets jaunes, le Covid, la guerre, mais comme il n'y a eu ni invasion d'aliens ni éruption volcanique dans le Poitou, il doit penser qu'il lui reste des expériences à vivre. C'est un monsieur qui aime avoir mal, quand il demande le sel à Brigitte, je pense qu'elle lui lance la salière en pleine tête avant de crier "tu veux du poivre aussi?".

Donc 12 moins 1, face à Macron ils sont 11, arrêtez de m'admirer, c'est un calcul assez simple. Il y a Nathalie Arthaud, que Lutte Ouvrière sort du formol tous les 5 ans, elle fait 0,5% puis ré-hiberne pour les 5 années qui suivent. Il y a Anne Hidalgo, qui après avoir vidé Paris de ses habitants, veut faire pareil à l'échelle du pays, ça fera de la place pour les réfugiés ukrainiens, qu'on appelle réfugiés, pas migrants, moyen mnémotechnique pour s'y retrouver : refugiés blancs, migrants noirs. Alors l'avantage avec la candidature Hidalgo, c'est qu'on vit des moments magiques, c'est la petite reine du lol malgré elle, avant-hier, sur LCI, parlant des droits des femmes, elle dit "pour ce qui est de l'avortement, il faut allonger les délais", une journaliste répond "ça vient d'être fait", et là on voit qu'elle n'est pas au courant, elle sait que Decathlon vient de sortir le nouveau Hoprider, le vélo hybride mi-chemin mi-ville, mais c'est tout. On sent qu'elle est à deux doigts de dire "oui bah je suis pour qu'on allonge encore plus les délais", avec elle un jour vous aurez un bébé, si vous avez changé d'avis, vous pourrez le faire revenir dans sa mère. Spoiler : la mère ne sera pas d'accord. 16h pour le sortir, ça vaut bien une pause Kit Kat. Anne Hidalgo s'est dépatouillée en disant "oui bah euh je sais que les délais ont été rallongés, mais hein, d'abord, hé", le PS est mort, mais au moins on se sera marrés.

Candidat n°4, c'est Yannick Jadot, célèbre psychologue qui a longtemps pris en charge Sandrine Rousseau, mais là il vient de renoncer, le climat qui part en cahouète plus Rousseau, ça faisait trop. N°5, ce n'est pas Chanel, c'est Jean Lassalle, niveau odeur c'est l'inverse. Lui, c'est le candidat de la transition énergétique, ça fait 20 ans qu'il ne tourne plus à l'essence mais à la gnole, résultat, il va jamais très loin mais au moins il ne pollue pas. Avantage avec Lassalle, on est forcément d'accord avec lui, étant donné qu'on ne comprend pas ce qu'il dit.

Ensuite on a Marine Le Pen, elle aussi est là chaque année, elle est fournie avec l'isoloir, il y a 5 ans, elle s'était viandée au débat du 2nd tour, et depuis, elle s'est préparée, elle fait des pompes au-dessus de la litière de ses chats, si un de ses bras lâche, elle se retrouve le nez dans les excréments de Fifi et Ninouche, ça incite à la performance. Attendez, ce n'est pas fini, comme à chaque scrutin, on a Jean-Luc Mélenchon des studios Pixar, lui c'est le plus vieux de l'élection mais c'est le roi des geeks, il est sur Insta, TikTok, Twitch, l'autre jour je l'ai même battu à Mario Kart, Luigi s'est mis à crier "Vive la 6ème république" en me lançant une tortue, c'était un peu gros.

Allez, autre candidate, de droite cette fois, notre team Nagui, c'est Valérie Pécresse pour les LR, elle, sa campagne patine tellement qu'elle a été classée aux Jeux Olympiques de Pékin. Même Michèle Alliot-Marie a refusé de dire qu'elle la soutenait, quand l'équipe de 2007 composée à 50% de retraités et 50% de prisonniers ne te suit pas, c'est qu'il y a un souci, même si on filait 5000 balles à Billy Crawford ou Benoit et Thomas de "Secret Story", ils seraient pas d'accord pour valider Pécresse.

