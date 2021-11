Pendant qu'en France, le président prend la parole pour faire un point sur la situation du Covid, en Australie, dans le Queensland, le ministère de la santé vient de lancer une campagne d'info sur la masturbation. Tanguy nous explique …

C'est fou le pouvoir qu'a Emmanuel Macron sur nous, nous sommes ses choses, ses petites chiennes, la France c'est devenu une sorte d'immense Jacques a dit où Emmanuel aurait pris la place de Jacques, il y a 4 ans et demi il a déjà pris celle de François, Macron c'est un bernard-l'hermite sans pince. Depuis mars 2020, quand il dit restez chez vous, on reste chez nous. Vous pouvez sortir à 4 kms de la casa, on déclenche le podomètre. Allez-y, vaccinez-vous, on se vaccine, une dose, 2 doses, 3 doses, on dirait une vieille choré de Kamel Ouali sur une danse de l'été, la piquada. La Piquada, la piquada on se pique et se pique dans les bras, à gauche, pic pic pic, à droite.

Macron c'est Messmer, le jour où il nous dira de faire la poule, on sera tous à Loué dans la Sarthe en train de caqueter avec le cul en l'air. Tenez hier, il a parlé, à 20h comme à chaque fois parce qu'il est très prévisible, jamais il ne tente un petit 23h10 sur RMC Découverte juste avant "Top Gear". Et bien avant même qu'il ne s'exprime, Doctolib, une sorte de Tinder qui permet à des patients de faire un date avec un médecin traitant, enregistrait un record de prises de rendez-vous pour la 3ème dose. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ait à donner un ordre, on obéit, normalement ce genre de situation se pratique chez les fans de Sade qui aiment les caves humides et les nœuds marins.

Techniquement, c'est de la télépathie, bientôt Macron n'aura même plus à parler, à 20h il s'assiéra dans la position du lotus avec 3 encens dans le nez, il regardera fixement la caméra, et nous on dira "ok président, compris". Plus besoin de causer, on aura la même relation qu'un couple qui est marié depuis avril 92. Hier, avant l'allocution de notre gourou transcendantal, 100 000 français avaient pris rendez-vous, donc je pense qu'il n'a à la limite plus besoin de venir, Gilles Bouleau sur TF1 dira juste "Macron", et chez eux les gens se piqueront avec ce qu'ils ont, une fourchette, un bic 4 couleurs, les griffes de leur chat, les aisselles de leur femme si elles sont déconstruites. Tout ce que dit Macron, on le fait, s'il dit "allez tous au concert de Keen-V", 12h avant qu'il se mette à chanter, 27 millions de fans devant Bercy seront en standing ovation et sa carrière sera sauvée. Moi je n'ai pas regardé Macron, j'étais sur "Saveurs de saison" sur France 3, ils faisaient un spécial langue de bœuf, j'ai cru que ça allait parler des années PPDA mais je l'ai pas reconnu, pourtant en ce moment il est dans la sauce.

Non, en fait, je suis fatigué de tout ça, les vagues de Covid, les vaccins, j'ai envie de retrouver la vie que j'avais avant, ces salons de thé, ces petits biscuits, le grand cirque du rock'n'roll, quoi. J'aimerais vivre en Australie, pays immense très peu peuplé, pour moi qui n'aime pas les gens, ce serait une aubaine. En Australie, le Covid, ça a aussi peu pris que la gay pride à Téhéran, 1400 morts pour 26 millions d'habitants. Là-bas, l'Olivier Véran local, ça fait 2 ans qu'il est en RTT, il est devenu champion mondial de mots mêlés et il s'est enquillé tout "Plus Belle la Vie". A tel point que dans le Queensland, un des états de l'Australie, le ministère de la santé vient de lancer une campagne d'info sur la masturbation, cette pratique égocentrique qui repose sur l'exclusion de l'autre. Ils se sont dit "on a un budget, faut bien parler d'un truc", ils ont départagé entre le cancer de la prostate, les hémorroïdes et la masturbation en faisant plouf plouf, et c'est la masturbation qui a gagné, comme on dit dans la légion. Ils ont donc fait un post sur Facebook intitulé "give yourself a hand", en français "donne-toi un coup de main", car pour se masturber, on a besoin de sa main, attention main libre, si vous êtes en train de couper des bûches, que l'odeur de bois vous a stimulé parce que ça vous rappelait Gepetto, le papa de Pinocchio, et que vous avez un faible pour les italiens de 60 ans et plus, surtout pensez bien avant de vous masturber à poser votre hache.

