Un nouveau défi très grave a fait son apparition sur le réseau TikTok : le Labello Challenge. Le ministère de l'intérieur communique même pour avertir les parents. Tanguy nous explique.

Bon, les loulous, ici on est tous âgés, même Fanny Ruwet cet été va prendre 28 ans, c'est fou, on l'a pas vu grandir. Elle est arrivée ici, elle était toute jeune, on avait envie de lui talquer les fesses, alors d'accord, on a toujours envie, mais entre-temps, à l'âge qu'elle a, c'est devenu une perversion. On recommencera quand elle aura 72 ans, mais quand elle aura 72 ans, on sera tous morts, parlez-lui bien, parce qu'en 2066, lors de l'émission "Les années Nagui", elle sera la seule témoin encore là pour honorer votre mémoire. Avec Michel Drucker.

Prenez Daniel Morin, le pauvre, l'âge l'a rattrapé, quand nous on a besoin d'une semaine de congés pour se requinquer, il lui en faut deux, à ce vieux hibou. Là il est absent, remplacé par Tristan Lopin, son sosie de barbe, en fait ici on a des quotas mais de poils, il y a pas un noir, mais il faut 15000 poils par émission, le même nombre que dans les soirées gay à San Francisco en 84. Si un jour on avait reçu ici Emmanuel Macron avec la chemise ouverte, on aurait eu trop de poils, il aurait fallu sortir Daniel Morin et faire entrer une femme, et encore, plutôt de type nordique.

Alors pas d'affolement, Daniel reviendra, à l'issue de ses vacances, le 2 juillet, date du début des vacances d'été, là il est en stage de développement personnel, à Amsterdam, on n'a pas compris, ou alors, quand il parlait de parcourir son moi intérieur, c'était avec les doigts… Je souhaite que Daniel revienne vite, pas pour lui, je m'en fous, mais juste parce que quand il n'est pas là, le comique le plus âgé de la station, c'est moi, j'ai l'impression d'être Robert Badinter dans une soirée mousse.

Donc on est vieux, mais l'âge, c'est dans la tête, comme disent tous les vieux. Moi par exemple, je vois bien que mon corps lâche, avant j'avais des pectoraux, maintenant j'ai des seins, alors je cache ça en disant que je suis en transition. Mais dans la tête, j'ai 16 ans, je sais, moi, que le nouveau single de Kendrick Lamar vient de sortir, et ouais les boloss (je remercie Théo, mon petit-neveu). Regardez Jack Lang, il a 82 ans, bah vous lui mettez de la house, c'est pas le dernier à la remuer, sa vieille croupe. Sur le papier c'est Ramsès 2, il a plus fait de teintures qu'Agnès Varda sur la totalité de son parcours capillaire, mais intellectuellement, il a la fraicheur de l'agneau qui n'a pas conscience que l'Aïd el-Kébir c'est le 10 juillet et qui trouve que grandir vite c'est formidable.

Et si j'ai un conseil pour ne pas vieillir dans sa tête, c'est de s'intéresser à ce qui intéresse les jeunes, moi je regarde la série "Euphoria", je like les stories de Paul Mirabel, j'écoute Bad Bunny, quand Tristan Lopin hier a parlé de Britney Spears, je lui ai dit "hé bonjour les références de boomer". C'est ainsi que j'ai appris l'existence du Labello Challenge, qui est pratiqué sur TikTok, TikTok, Nagui, Leïla, vous n'y êtes pas, ni Audrey Fleurot, il y a juste Tristan Lopin, qui a 34 ans et est donc le plus âgé sur ce réseau, avec Marlène Schiappa qui a 39, pour les distinguer, Marlène Schiappa, c'est celle qui parle de ses cheveux. On parle toujours de ce qu'on a, Philippe Poutou, il ne fait pas de chroniques sur BFM Business pour causer du bitcoin.

Et sur TikTok, dont le concept, je te guide, auditeur d'Inter, mon loup pelé, est de poster de courtes vidéos virales, Fabrice Luchini a essayé, il a parlé, sa vidéo faisait 7h30, et bien il y a des défis. En gros, un jeune fait un truc, parfois génial, parfois idiot, et les autres jeunes l'imitent, car ils ont envie d'appartenir à une communauté. Ça fait la même chose pour nous les vieux quand on téléphone à sa tante, qu'on dit "j'ai regardé "Meurtres en Moselle" sur France 3" et qu'elle répond "moi aussi". "Meurtres en Moselle", je l'ai vu, en fait, il n'y avait pas meurtre, la victime était morte d'ennui. Donc le jeune imite, sauf que là c'est grave, ve-gra, comme disent les jeunes, en tous cas en 93 ils disaient tous ça.

