Ce matin, Tanguy qui pensait que les riches étaient écolos, a appris que les 1% les plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres, et il a du mal à y croire …

Hier j'étais en train de lire la presse, enfin non, "Closer", figurez-vous qu'Eric Zemmour a encore été paparazzé, à la plage, comme la dernière fois, c'est un type qui passe la moitié de sa vie à la plage, il était fait pour devenir vendeur de chichis, encore un qui a raté sa vocation. L'échec de l'orientation professionnelle dans ce pays. A Noël, il est allé à Saint-Martin, une ile des Antilles 50% française, 50% néerlandaise, c'est-à-dire que la moitié de l'île est en grève et l'autre moitié composée de gens déprimés qui essaient de se trancher l'oreille gauche.

"Closer" le dit, Zemmour était là-bas avec Sarah Knafo, sa conseillère/relookeuse/petite amie/mère de son enfant, elle est très polyvalente, elle fait aussi des travaux de terrassement et une super tourte au fromage, logés dans un hôtel chic à 1000 euros la nuit. Et là, alors que je regardais Eric Zemmour en me disant que Pécresse, elle, se caillait les miches en janvier sur la plage de la Baule comme une mouette à la patte cassée qui n'arrive pas à se barrer de la région Pays de la Loire, je me suis dit "patate", c'est comme purée mais quand on n'a pas réussi à remettre la main sur son presse-légumes, "patate, moi aussi j'aimerais bien être riche".

Oui, je sais que sur France Inter, il y a cette conscience de classe qui fait que même en Lacoste, on chante "Bella Ciao" en levant le poing (et en essayant de cacher ses bagues en or brut), mais tant pis, je le dis, je voudrais avoir de l'argent. Beaucoup d'argent, à faire dégorger de billets 1000 sacs banane. Je voudrais appeler Stéphane Plaza pour lui dire "tu sais quoi, en fait, comme j'ai un budget illimité, je n'ai pas besoin de toi", je rêve d'humilier Stéphane Plaza, parce qu'il a l'air trop gentil et ça, ça cache toujours un truc louche, si ça se trouve il est au Ku Klux Klan, ou alors il tue des chevaux, comme tous les gens de télé.

Donc je me suis renseigné, j'ai tapé sur Google "comment devenir riche", j'ai ajouté "sans trop travailler quand même", je suis tombé sur un site formidable intitulé "do it like Bernard Madoff", sur le système de Ponzi, ça a l'air génial, mais là est apparu un autre article intitulé "les 1% les plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres", au début j'y croyais pas, pour moi les riches sont des écolos : ils font du golf en pleine nature, ils aident à la protection des animaux, notamment les chihuahuas, Bill Clinton qui est très riche a même longtemps élevé des morpions, sur lui-même, l'avantage des morpions, c'est qu'il n'y a pas besoin de bocal, après on peut s'en mettre un si on veut autour du sexe, mais très vite on a le pénis qui ressemble à Thomas Pesquet quand il est dans l'espace, c'est un coup à se faire frotter par un alien le jour où ils débarquent. En plus, le riche roule en Tesla, c'est écolo, et il a un splendide jardin, dans lequel des jardiniers sans papiers binent pour 9 euros l'heure, ce qui fait qu'après ils consomment peu, c'est écolo, j'ai toujours pensé que les riches étaient mieux que les pauvres.

Mais patatras, comme disent les jeunes, je réalise que je me suis trompé, telle Anne Hidalgo sur sa capacité de rassembler au-delà de son mari et de sa petite nièce. Parce que les chiffres sont parlants : les riches polluent. Les 1% des plus riches de la planète sont à l'origine de 17% des émissions de CO2, ils aggravent la crise climatique, c'est à cause des riches si nos mamans de 65 ans en août tentent le micro-short parce qu'elles ont trop chaud. C'est à cause des riches si le petit cabanon sur la plage où le pauvre cuit ses merguez au poney de chez Leader Price va se retrouver immergé par la montée des océans. C'est à cause des riches si les ours blancs se retrouvent à nager des kms entre deux bouts de banquise, ils sont devenus tellement fort en nage qu'on en voit qui font du dos crawlé, Florent Manaudou aurait dit récemment, je cite "les ours blancs, c'est mes frérots".

