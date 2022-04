Alors qu'il lisait Le Figaro Tanguy est tombé sur un article intitulé "quelles études ont fait Emmanuel Macron et Marine Le Pen?". Il s'est plongé dans l'article, stupéfait qu'Emmanuel Macron ait pu un jour être jeune. Il nous fait le résumé...

On en sait beaucoup sur quelqu'un quand on se renseigne sur son enfance, exemple, Fanny Ruwet, notre amie et collaboratrice, sur sa page Wikipédia, il est indiqué qu'elle est née en 1994 en Belgique dans la campagne de Huy, ville arrosée par la Meuse, bon bah il y avait peu de chances qu'elle se tourne vers l'humour. Son destin c'était plutôt une désintox à 11 ans et demi et une vie passée dans la rue à crier "ouste là" pour faire fuir les pigeons. Mais elle a su sublimer ce destin, à force de travail, ces chroniques, ces spectacles, ces podcasts, elle est partout, comme les juifs, m'a dit un ami. Je lui ai répondu "non, Daniel, pas toi".

Fanny Ruwet, c'est le même parcours que Marine Le Pen. Oui, hier, je lisais le Figaro, au café les Ondes en face de Radio France, où, il faut le savoir, il y a tout France Inter, pas Demorand et Salamé parce qu'ils bossent, mais les autres. Là, je vois arriver maitre Babacar, mage porte de Saint-Ouen, qui me dit "je viens t'envouter face de craie, il est interdit de lire le Figaro à moins d'un km de Radio France, tes collègues m'ont ouvert une cagnotte Leetchi pour que je te jette un sort", il déballe une poupée à mon effigie, donc Ken, mari de Barbie, plante des aiguilles dedans, se trompe, en plante dans le pubis, là me vient une érection incroyable, je lui dis "mais enfin, j'ai 48 balais, qu'est-ce que je vais faire de ça ?, "en plus depuis MeeToo, on sait plus trop", c'est Daniel qui m'a dit ça, le jour où il s'en est pris aux juifs.

Tout ça pour vous dire que je lisais Le Figaro, d'abord les pages éco, si jamais je vote Macron dans 10 jours, il faut que j'arrive à rentrer dans sa tête. Je lis quel tel gros groupe supprime 2000 emplois, je me dis "ah zut", puis je lis que pour les actionnaires, il s'agit d'une bonne nouvelle, je me dis "ah bon", puis je vais vers les pages politiques, il y a une croix noire sur fond blanc avec écrit RIP Valérie Pécresse, 2022-2022. Là je tourne de nouveau une page, je me dis "j'ai fait mon sport", et je tombe sur un article intitulé "quelles études ont fait Emmanuel Macron et Marine Le Pen?". Un temps distrait par la voix de Daniel Morin qui au comptoir du bar est en train de dire du mal des noirs, je me plonge dans l'article, stupéfait, Emmanuel Macron aurait donc été jeune ?

Je vous résume donc les parcours des deux loulous, Macron d'abord était un très bon élève, sa mamie lui apprend la grammaire, les grands auteurs (Molière, Racine, Musso n'est arrivé que plus tard), il pratique le piano au conservatoire d'Amiens, après un cours et demi il joue tout Chopin, il est tellement pressé qu'il dit "allez, maintenant, je pars sur Chop2". En 6ème, il entre au collège-lycée La Providence à Amiens, sorte de grande tanière à bourges, un jour un élève crie "vive Georges Marchais", c'est la panique, les gamins se marchent dessus pour fuir l'établissement. En 1ère, il s'inscrit au théâtre, et là, vous connaissez les milieux artistiques, tout n'est que sexe, débauche, Roselyne Bachelot elle-même pratique le bondage, sur la bouche avec Bruno Le Maire, dès qu'elle demande de l'argent, il la bâillonne. Comme le dit parfois Daniel, dans l'art, il y a même pas mal de gays. Et là, Emmanuel rencontre Brigitte, qui anime le cours, c'est le coup de foudre, la passion, ils sont humides tels des loutres en période de crue des cours d'eau.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !