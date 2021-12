Dimanche dernier, François Bayrou interviewé sur BFM a déclaré que "le gavage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le gavage d'hier, je puis vous assurer que ce gavage est doux". Tanguy nous explique ...

Lundi, je n'étais pas parmi vous, mardi non plus, et en fait, ça va.

J'ai toujours su que j'étais fait pour rien glander, mais là ça se confirme. Quand je pense à Bernard Arnault, qui a 72 ans, est multimilliardaire et continue de bosser, mais il a un grain, le mec, il a dû sniffer toute la colle des coutures des sacs Dior. Moi à sa place H24 je serais en train de végéter dans une baignoire, comme Marat avant qu'il croise Charlotte Corday. Et je mangerais, toute la journée, des chips dorées à l'or fin, si j'étais Bernard Arnault, ça serait pas pour bouffer les chips aux lentilles Bio C Bon de Zaz, non, j'irais chercher les patates les plus rares, les trois patates qui ont réussi à pousser dans la steppe sibérienne, rapportées à dos de mule par Sylvain Tesson, je les ferais faire en chips, je passerais mon temps à bouffer, on ferait des tapas party géantes avec Gérard Larcher, on serait amis, il m'appellerait "ma burne".

A partir d'un certain âge, c'est tout ce qui nous reste pour s'occuper quand on ne fait plus l'amour, dans les restos il n'y a que des vieux, parfois un couple de 25-26 ans entre, je m'attends toujours à ce que le serveur dise "alors laissez-moi deviner, souci d'érection ou sécheresse vaginale ?". Oui, je sais, vous n'avez pas l'habitude de m'entendre sur ce terrain, mais l'arrivée de Florence Mendez dans l'équipe a rebattu les cartes, la règle n°1 de la survie, c'est l'adaptation, je ne vais quand même pas devenir has-been avant même d'avoir été à la mode. Bref, si j'étais Bernard Arnault, je boufferais, encore plus que dans les diners clandestins à Koh Lanta, parce qu'apparemment, là-bas, celui qui mange le moins, c'est Denis Brogniart. Je me gaverais, mais pas de danger, de nos jours, le gavage, c'est doux.

Oui, doux, tranquille, c'est François Bayrou qui l'a dit, vous vous souvenez de Bayrou ? Ce monsieur qui ne sert à rien, il est moins utile qu'un tire-bouchon dans une soirée de djihadistes. Macron, qui le kiffe, c'est son côté antiquaire, lui a collé un emploi fictif de haut-commissaire au plan, en gros Bayrou imagine ce que sera la France en 2035, comme nous quand on a sifflé trop de Malibu. Et le reste du temps, il est en interview et donne son avis sur tout, c'est les deux vieux du Muppet Show s'il y en avait un qui était mort.

Donc dimanche il était sur BFM, un journaliste lui parle de Grégory Doucet, maire de Lyon écolo, qui a banni le foie gras des réceptions en mairie, et là on sent Bayrou chafouin, il a la lèvre supérieure qui lui remonte sur le nez et le front qui se plisse, on dirait une balle anti-stress. Il réfléchit à sa réponse, parce qu'il prend son temps, une interview de Bayrou, le temps de lui faire dire bonjour, il faut déjà 7 minutes. Et il dit "je suis pour qu'on veille au bien-être animal", pause de 15 secondes, le temps parait long, un des journalistes, qui tricote, se fabrique une chaussette. Puis il ajoute "ça c'est un très grand sujet", ce qui dans le langage politique, signifie "j'en ai rien à foutre", exemple "Manuel Valls, la loyauté en politique, quel est votre avis ?", il pourrait répondre "ça c'est très un grand sujet", avant d'aiguiser son Laguiole à la meuleuse à couteaux pour la prochaine fois qu'il croise un socialiste.

Enfin Bayrou, qui s'en tape des oies comme Edouard Balladur de sa street-credibility, a cette phrase, je cite "le gavage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le gavage d'hier, je puis vous assurer", il parle comme au 19ème siècle, "que ce gavage est doux". Oui, doux, si ça se trouve, on parle avec l'oie avant, l'éleveur l'air de rien, lui dit "ah là là, il est déjà 19h, je sais pas toi mais moi, j'ai faim, on grignote un truc ?", l'oie accepte, et là l'éleveur, délicatement, lui place un tuyau dans la gorge avant d'y faire couler du maïs broyé, parce que l'oie ne s'est pas mise au poke bowl veggie, mais sinon il commandait sur Uber Eats et il mettait une nappe.

Ah, le gavage doux c'est formidable, parce que quand on mange du foie gras, on peut dire "je suis une belle personne, grâce à moi il y a plus de douceur dans ce monde", on peut dire "bébé, l'oie dont on déguste le foie a eu une vie super, tu vois celle de Carla Bruni, qui joue de la gratte étalée dans des coussins, bah à côté c'est Alep en ruines".

