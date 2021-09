Pour Tanguy, la télé c’est devenu le bar du coin… mais sans la gnole

Je trouve que c’est important de prendre des risques dans la vie, par exemple cet été j’ai commencé le BMX et la bière. Le même jour, donc j’ai pas été très loin.

Et avant-hier, j’ai même regardé RMC Story, à l’hôpital ils m’ont demandé comment je m’étais foulé le pouce, j’ai répondu « bah RMC Story, je connaissais pas le n° de la chaine, j’ai dû faire jusqu’à ce que je la trouve ». Dans le lit voisin du mien, il y avait un type qui a cherché la chaine Comédie, n°80 sur Canal, sa main était foutue, il a fallu l’amputer. En gémissant, il a dit « en plus, quand enfin je suis tombé dessus, ils diffusaient le spectacle des Bodin’s », les médecins pris de pitié l’ont bien sûr euthanasié.

Donc j’ai mis RMC Story, il y a une émission qui s’appelle Estelle Midi, moi j’aurais plutôt appelé ça Jean-Michel 23h10, mais vu que c’est à midi et c’est animé par Estelle Denis, ils ont opté pour la facilité.

Donc l’émission est basique, il y a des gens autour d’une table qui causent, budget 14 euros 40, parmi eux il y a Laurence Pieau, ex-boss de Closer, c’est elle qui avait révélé en 2014 que François Hollande sortait la nuit en scoot’, il allait voir Julie et parfois en plus livrait des sushis pour Uber Eats, afin de faire un petit extra.

Il y a Hugo Desnoyer, boucher parisien, surnommé le boucher des stars, quand Beyoncé a une petite envie de langue de bœuf c’est lui qu’elle appelle. Et Perico Légasse, critique gastronomique, il parle de nourriture, à la Fashion Week un top-model a dit une fois à propos d’un de ses livres « j’ai rien capté ». Donc Légasse, son domaine de compétence c’est le pâté en croute, et il arrive à lancer un saumon sur une plancha à 110 mètres de distance, mais lundi il s’est exprimé sur les prénoms étrangers, alors que son avis a moins de valeur que le bitcoin un jour de panne mondiale d’internet. En gros, il a dit qu’il comprenait la proposition d’Eric Zemmour d’interdire les prénoms étrangers, alors que lui s’appelle Perico, c’est pas un blase de la Nièvre, si Zemmour passe, il va devoir se rebaptiser Gilou.

Et là je me suis dit « voilà, c’est ça notre époque, tout le monde est spécialiste de tout », un débat sur la peine de mort, il peut y avoir Smaïn, Nina des Kids United, un perchiste handisport sans bras qui a cartonné aux JO paralympiques en s’élevant à 7 cms en se jetant en avant sur le sol et Charles Consigny, qui est avocat mais lui aussi parle de tout.

Florian Philippot est devenu un expert des vaccins, Francis Lalanne aussi, alors qu’avant son rapport à la médecine ça a été d’acheter une fois des semelles orthopédiques pour ses bottes à la pharmacie, et sur C-News, Karim Zéribi, un ancien élu, arrive également à parler de tout, le retour d’Abba il a un avis, les talibans un avis, la crise climatique un avis, dans un dîner, il peut parler seul pendant 107 heures. Je pense que même une fois clamsé, par réflexe, sa mâchoire continuera de bouger, un employé des pompes funèbres dira à un autre « purée, c’est The Walking Dead, il faut lui taper dans la tête avec une pelle », l’autre répondra, « non non, c’est bon, c’était juste un polémiste ».

