Comme Emmanuel Macron qui avait appelé Barack Obama avant les élections en 2017, Eric Zemmour a passé un coup de fil à Donald Trump, et Tanguy ne comprend pas bien pourquoi tout ça est aussi médiatisé…

Hier, j'ai mis CNews, une chaine BDSM où Laurent Joffrin, qui est de gauche, se fait humilier en direct par Ivan Rioufol et Elisabeth Levy qui lui disent qu'il est nul. Et j'ai su en direct qu'Eric Zemmour et Donald Trump s'étaient téléphoné, vous vous souvenez de Donald Trump, ce monsieur jaune et orange qui donc est déjà le tiers d'un arc-en-ciel, plus que 4 couleurs et c'est un drapeau LGBT. Guillaume Peltier, le porte-parole de Zemmour, a déclaré que le coup de fil a duré 40 minutes, soit la moitié de ce que dure une conversation quotidienne entre une mère et son fils chez les juifs. Et, a-t-il ajouté, Trump a dit à Zemmour, je le cite, "de tenir bon, ne rien céder, c'est la ténacité et l'endurance qui finiront par payer", ça, c'est typiquement américain "yeah, if you want you can, no pain no gain", enfin toutes ces bêtises qui font qu'on s'agite pour rien puisqu'au final on va mourir donc autant glander en bouffant des chips. Ce qui paradoxalement est aussi typiquement américain.

Alors Marine Le Pen, l'éleveuse de chats qui donc est entourée de créatures qui se lèchent l'anus, comme Strauss-Kahn à la grande époque, a ironisé, elle a dit "j'espère que Donald Trump se porte bien". Elle est quand même gonflée la louloute, parce qu'en 2017, elle s'était déplacée jusqu'à New York pour voir Trump, résultat l'autre l'avait snobée comme Michel Sardou le stand de la CGT lors d'une manifestation propalestinienne. Elle était restée dans le hall de la Trump Tower à végéter, les gens pensaient que c'était la dame des toilettes, elle était repartie avec 12 dollars. Et là, alors que Zemmour arrive à décrocher un appel avec Donald, elle se moque, alors ok, le planning de Trump maintenant le matin c'est golf, l'après-midi golf, il a vu plus de trous que la dame qui repasse les habits de Philippe Poutou, mais c'est un ancien chef d'état, c'est pas rien non plus. D'autant que Biden à la fin de son mandat, lui on ne pourra pas le joindre, il n'entend déjà plus rien, quand le chef des armées lui dit "on a des news de Poutine", il répond "bien sûr que je vais à la cantine".

Bref, Zemmour a appelé Trump, et je me suis souvenu qu'en avril 2017, Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président mais juste un monsieur étrange qui en meeting hurlait "c'est notre projet" alors qu'il n'avait pas de projet, c'est comme si le pape François s'était mis à crier "c'est une sacrée soirée de sexe!", ou qu'Anne Hidalgo aujourd'hui criait "merci à tous mes fans", bon, Macron en avril 2017 avait appelé Obama. Il avait mis ça en scène en postant une photo de lui au téléphone, les manches retroussées, les manches retroussées, ça signifie "je suis un politique qui agit", ou "je suis en train de faire naître un veau et j'ai pas envie de saloper cette chemise Café Coton offerte par ma femme avec du placenta de vache". Mais Macron n'a pas fait naître de veau, c'est un citadin, au mieux il aurait pu couver un œuf de pigeon un jour, en allant se foutre sans slip en haut d'un arbre et se poser dessus, mais si vous faites ça, immédiatement on vous juge. On peut plus rien faire, il y a juste eu une fenêtre de tir de 4 jours à Woodstock où on pouvait faire l'amour à des castors en regardant Joe Cocker cracher ses poumons, mais depuis le monde est aussi fun qu'un backgammon avec Bruno Retailleau.

Et là, hier, j'ai réfléchi, et je me suis dit "c'est marrant, ce truc qu'on a encore en 2022 de vouloir absolument se faire valider par les américains". Si Zemmour hier avait eu au téléphone le président pakistanais, ce sont ces gens qui vendent des roses dans les pizzerias, le Pakistan c'est une sorte d'Interflora géant, ça doit être très beau, la Hollande mais sans les drogués, bon bah il serait pas allé le raconter. Et Macron en 2017, il a dû avoir plein de chefs d'état au téléphone, mais le coup de fil qu'il a médiatisé, c'est celui avec Obama, c'est pas un hasard, c'est l'effet ricain. On a encore ce complexe d'infériorité qui fait que les States, ça claque, tenez, dites à des amis "cet été, je vais à Palavas", ils n'auront pas la même réaction que si vous dites "cet été, je vais à Vegas". Parce qu'aux Etats-Unis, tout est démultiplié, "Very Bad Trip" à Palavas, ça aurait été l'histoire de trois copains qui au Balto disent "allez Riton, ce soir, on se lâche, tu nous remets 3 panachés". On reste éblouis par tout ça, quand Omar Sy, qu'aux Etats-Unis on appelle Omar yes yes, nous raconte un tournage à Valenciennes, on lui dit "on s'en fout", mais quand il revient de Hollywood où il a croisé Nicole Kidman, qu'il n'a pas reconnue parce que chaque jour son visage change de forme, cette dame c'est la femme de Barbapapa, bon bah là on l'écoute.

