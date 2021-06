Tanguy Pastureau nous le dit : vive la France !

Vous avez vu ce qui s’est passé hier ? Incroyable, je suis fier d’être français. Quand même, Édouard Philippe. Décoré de la légion d’honneur.

Ah bah ici on est toujours en train de fourguer une récompense à quelqu’un, c’est le pays des cadeaux, notre pays, on le sait peu mais l’homme le plus riche du monde, ce n’est pas Jeff Bezos, c’est Jean-Pierre Sanchez de Nevers, le PDG de Médaille , n°1 de la médaille. Il en débite comme des boites de préservatifs à Cancun. Donc hier, Edouard Philippe, ce monsieur tout en longueur, quand il part dans les Landes, les écureuils le prennent pour un pin, est venu à l’Elysée, cette grande cage à poules où tous les 5 ans on envoie un type pas à la hauteur faire ce qu’il peut, c’est-à-dire rien.

C’est une tradition, tout 1er ministre qui passe deux ans à Matignon est décoré, c’est une prime d’ancienneté, indirecte, puisque pour toucher le brozouf, il faut vendre la breloque sur le Bon Coin. Tradition instituée en 2008, donc sous Nicolas Sarkozy, qui d’ailleurs s’est éclaté, il a décoré tout le monde, vous passiez devant l’Elysée à vélo, je pense qu’il partait en footing derrière le biclou et vous accrochait une légion dans le dos. Sarkozy avait quand même décoré Robert Bourgi, le seul porteur de valises à ne pas bosser dans l’hôtellerie, le gonze qui refilait des costards à Fillon. Il a décoré Jacques Servier, inventeur du Mediator, en 2009 il lui a remis le cordon de grand-croix, plus haute distinction derrière celle de grand-maître qui revient au Président, nous on voit un babtou fragile qui se prend des gifles mais chez les élites il s’agit d’un grand maître. C’est un système de castes, comme en Inde, mais avec des lustres. Le Médiator ça a fait 2000 décès en France, mais bon, c’est accessoire. Sarkozy avait également décoré Ali Bongo, le dictateur gabonais, fils d’Omar, qui lui a refilé le pouvoir, ensuite ce sera Noureddin, fils d’Ali, ils se transmettent la présidence comme la chtouille chez les familles où il y a de l’inceste. Qui n’est jamais puni, il y a toujours prescription.

Tout ça pour vous dire que dans les gens qui ont eu cette distinction, il y a tellement de pourris que si on les met dans un bac en bois ça fera du compost. Mais pas Edouard Philippe, ah Edouard, la puissance du port du Havre, il fait rêver la France, il est beau, il est grand, il pratique la boxe, il peut dérouiller Booba et Kaaris avec le petit doigt de la main gauche. Seule personnalité politique à avoir plus de 50% d’opinions favorables, Jean Castex est à -12. Et là Macron, qui est filou, il est rusé comme un goupil, s’il vivait dans une fable de la Fontaine, il arnaquerait mille corbeaux, avec Brigitte derrière qui lui dit « ah non, bichon, tu ne vas manger tous ces fromages, et ta ligne, alors », qu’a fait Macron ?

Et bien dans sa tête il s’est dit Philippe, je vais le mettre hors d’état de nuire, parce que s’il se présente je suis cuit comme la crème catalane de la daronne à Manuel Valls, donc il l’a décoré, or vous n’attaquez pas quelqu’un qui vous offre un cadeau. Si la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, le soir où il a eu l’idée de les dézinguer tous, lui avait offert une Wonderbox soin zen, il se serait peut-être dit « d’accord, j’ai une maitresse, d’accord j’ai des dettes, mais finalement, comme tous les gens de France Inter, ce n’est pas une raison pour devenir sociopathe ».

Il y a donc eu un petit discours, Macron a vanté, je cite, la loyauté intangible de Philippe, tu penses, si le type se lance, dans un an il passe au 1er tour, bien sûr il est loyal, plus loyal il y a juste Milou dans les aventures de Tintin, et encore il y a album où Milou trouve un os de stégosaure dans un musée, il hésite à lâcher Tintin pour aller se bâfrer. Mais ici, pas d’os de dinosaure, puisque Jean-Yves Le Drian est encore vivant, donc le seul choix, c’était dire « oui grand maitre » en faisant semblant de kiffer, ce qu’a fait Edouard Philippe.

C’est simple la France, un rival, on lui file une légion d’honneur, il se transforme en ami pour la vie. Un chanteur qui glapit 3 mots orthographiés comme il faut, on lui file la médaille des arts et des lettres, il est content, ensuite il écrit des chansons qui ont pour titre « j’aime la France » ou « 5ème République Forever mon Caniche » si c’est Julien Doré.

Et ça va loin, leur truc, en 2020 Alessandra Sublet a été faite chevalier des arts et lettres, mais elle rit plus qu’elle ne prononce de mots. Et pourtant elle travaille avec Canteloup, elle doit penser à un autre truc pendant qu’il imite ton neveu qui imite Roselyne Bachelot. Anne-Claire Coudray, la journaliste de TF1 pareil, enfin la moitié des reportages qu’elle lance, c’est sur les plages secrètes du golfe du Morbihan, donc foutez-là à la tête de TV Breizh, elle bossera avec Columbo, mais qu’on arrête de décorer n’importe qui, parce que ça n’a plus de valeur.

Même Sophie Davant a été décorée, bon ok, c’était avec un abat-jour qu’elle avait puisé dans le stock de son émission d’antiquités. En fait ce principe de nominations, c’est un mec tout en haut de la pyramide qui remet des bons points à ceux dont il veut acheter la servilité, il y a quand même Blanche Gardin qui leur a dit fuck, ce qui en fait une grande dame.

