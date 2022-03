Tanguy a perdu tous ses repères. Plus de masques sur les visages en studio dont même la table a rétrécis ce qui fait que tout le monde se retrouve collé les uns aux autres. Et maintenant voilà qu'il pleut du sable sur la France…

Moi qui aime bien ma petite routine, hier j'ai été très déstabilisé, je suis pas content du tout. Déjà, Nagui, vous n'étiez pas là, un mardi, en pleine semaine, j'ai regardé, il n'y avait même pas de match des Bleus. Quand je dis j'ai regardé, c'est sur votre Instagram, parce que quand il y a match, vous faites des photos de la pelouse, à chaque fois j'ai l'impression qu'un hacker de chez Jardiland a piraté votre compte. Non, la dernière photo en date sur votre Insta, c'est vous avec Lio, la chanteuse de Banana Split, que moi enfant je chantais à tue-tête dans la rue pensant que ça parlait de la coupe glacée, je m'étonnais un peu d'être entouré dans le quart d'heure de messieurs qui commençaient à se masturber. Je me souviens, je me disais "dis donc, cette attirance qu'ont les adultes pour les glaces, quand je serai grand, je postulerai chez Miko".

Alors pourquoi Lio, j'explique, Nagui, c'est parce que sur RTL il y a peu, cette dame a chouiné comme quoi vous ne l'invitiez pas à Taratata, forcément, son dernier tube c'était en 87, si vous la bookez elle, derrière il y a François Feldman qui vient toquer à la porte du studio en disant "c'est Julie Piétri qui m'a dit que c'était ok", 2 semaines plus tard vous vous farcissez Sabrina avec les seins qui tombent. Je n'ai rien contre les seins qui tombent, je suis un grand fan de la gravitation, Newton c'est mon BFF. Donc Lio était fâchée, mais vous Nagui, êtes un homme de paix, p.a.i.x, je n'ai pas de reproche à caractère personnel à faire passer dans ces chroniques. Donc qu'est-ce que vous faites-y dans ce cas, hop, un selfie avec la personne qui vous a clashé, le pouvoir des fleurs, cœur avec les doigts, si c'était vous à la tête de l'Ukraine, ça fait deux semaines qu'avec Poutine ce serait la bromance. Vous l'auriez foutu au piano avec Depardieu sur Nantes de Barbara, Gégé aurait chanté "il pleut sur Nantes", Poupou aurait dit "c'est comme à Kiev alors, allez hop, je bombarde", mais vous l'auriez calmé, parce que vous êtes le nouveau Gandhi.

Donc hier, vous n'étiez pas là, Leïla a très bien géré, elle ne se contentera pas de cette place de joker très longtemps. En plus, autre cassure de routine, la moitié des gens à Inter, depuis qu'ils n'ont plus le masque, je les reconnais plus, il y a des bas de visages insolites, Laure Adler, cette barbe. Philippe Bertrand, ces piercings dans la lèvre inférieure. Ce tatouage Thug life sur sa joue. Résultat, je suis totalement désocialisé, hier un type hirsute me dit "bonjour Tanguy", impossible de voir qui c'était, puis il a fait une blague sur le munster, j'ai reconnu Daniel, mais 1 an que je le voyais masqué, un bout de tissu sur une avalanche de poils, j'avais l'impression de voir le maillot de tata Henriette lors du 1er jour à la plage en été, avant que le reste de la famille aborde le sujet.

Et hier donc, j'arrive en régie, ce vivier à techniciens à qui, quand ils n'allument pas le micro assez vite, vous dites Nagui, "je vais vous faire manger vos morts". Et là je réalise que la table sur laquelle nous faisons de la radio a rétréci, comme avant elle la présence médiatique de Michel Fugain. J'explique pour l'auditeur, cet être qui par manque d'ambition préfère écouter la radio plutôt que de tenter d'en faire, il faut savoir que les gens qui nous écoutent sont des losers, jusqu'à hier, distance Covid, on avait ajouté des tables, moi j'étais à 4 mètres des autres, ça m'allait bien. Mais, je ne sais pas pourquoi, en pleine reprise épidémique, même Jean-Yves Le Drian, qui n'a pas de vie sociale, les trois quart du temps il dort roulé en boule, a chopé le Covid, on nous a viré les tables. Si bien qu'on est là à 7-8 collés les uns contre les autres, je suis tellement proche de Fanny Ruwet que j'ai l'impression que c'est notre banquet de mariage, je me dis qu'un pote à un moment va sortir un Powerpoint avec des photos de moi enfant à cheval sur Woufy, le pitbull que j'avais à 5 ans, il faut savoir qu'au départ j'avais un frère siamois mais Woufy l'a mangé, ça a permis d'économiser en frais d'opérations. C'est pénible, un frère siamois, vous invitez une fille au lit, elle se met à crier "ah mais j'avais pas capté qu'il s'agissait d'un trouple".

