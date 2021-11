La campagne présidentielle se déroule, paisiblement, une espèce de faux suspense à la Hitchcock sous Tranxène où on fait semblant de ne pas savoir que Macron va se retrouver au 2nd tour. Tanguy fait un point ...

Nous ne sommes plus qu'à 5 mois du 1er tour de l'élection présidentielle, c'est peu 5 mois, c'est le temps qu'il faut à un spécialiste de la syntaxe pour parvenir à décrypter une série de propos de Bernard Laporte. Et donc la campagne se déroule, paisiblement, une espèce de faux suspense à la Hitchcock sous Tranxène où on fait semblant de ne pas savoir que Macron va se retrouver au 2nd tour contre Le Pen ou Zemmour et être réélu tranquilou, même lui le soir de l'élection je pense qu'il dira "ah la la j'en peux plus de cette routine", à 8h ½ avec Brigitte ils seront au Flunch, à 10 h ils seront au lit.

On vit une démocratie biaisée où tous les 5 ans les extrêmes servent à faire élire un centriste, même une saison de "Broadchurch" où sur la plage le seul cadavre serait celui d'une mouette qui à l'atterrissage a ripé sur un galet humide serait plus passionnante. Alors je sais que vous êtes très occupés, Nagui ça fait 20 ans que vous ne suivez pas l'actu, ce matin je vous ai trouvé devant la machine à café avec une pièce de 2 francs, et vous m'avez dit "je viens de découvrir un super-petit groupe, Dire Straits". Donc j'ai regardé où en étaient les candidats, et je vais faire un résumé.

Alors d'abord, Yannick Jadot, le géant vert, il va bien, il se nourrit de fruits bio, son transit intestinal est classé 2ème meilleur transit de France, derrière celui de Gérard Depardieu qui est à 98% liquide. Jadot samedi était au salon Made in France à Paris, le seul salon franchouillard à utiliser pour son nom la langue de l'impérialiste américain, en Arizona quand il y a un salon, ils ne l'appellent pas "foire à la saucisse de Montbéliard", mais nous petit à petit on se fait bouffer par ces enfoirés. Alors, le salon, il faut savoir qu'en France, en gros, on fabrique quasi-exclusivement des slips, tout le reste a été délocalisé en Asie, à part les chaines de production de Xanax qui sont en Pologne. Donc Jadot, véridique, s'est retrouvé face à des éphèbes en slip, il était parti pour du Made in France, et ça se finit avec la même vie qu'a Stéphane Bern dans le Perche quand à l'orée d'un sous-bois il tombe sur un chasseur de champignons un peu hot.

Du côté de Macron, notre beau gosse luminescent, sorte de Gabriel Attal vieux, hier il s'est rendu à Béziers, il a lâché 1,9 milliards d'euros pour des projets d'hydrogène, lui il tourne à 2 milliards claqués par jour, c'est le Jeff Bezos de l'administration. Quand il y a un comique de gauche ici qui suscite la polémique, tout le monde dit "j'ai mal à mes impôts" alors qu'il prend 110 euros, Macron lui, vide notre cochon pour tout foutre dans les start-ups de ses potes et tout le monde valide, il dort à l'Élysée mais vit la vie des mecs de Wall Street, la nuit il est en slip Made in France devant son ordi, Brigitte lui dit "bébé, viens te coucher, demain tu vas avoir l'air tellement crevé que les gens vont te dire bonjour M. Le Drian", il répond "non Bribri, pas avant la clôture du Nasdaq". Donc il est allé à Béziers, il a rencontré le maire, Robert Ménard, qu'il a salué, et Ménard a déclaré à la presse "venir ici, c'est courageux de sa part", lui parce qu'il flirte avec 3 RN en fin de vie, il se considère lui-même comme étant hyper-sulfureux.