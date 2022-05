Aujourd'hui Tanguy nous parle de paires de chaussettes connectées et intelligentes prévenant la démence.

Récemment, j'ai fait plusieurs découvertes. D'abord j'ai découvert que dans le 77, il y a une commune qui s'appelle Jouy-sur-Morin, et ça a un peu gâché l'image mentale que j'ai de Daniel. J'imagine que Jouy-sur-Morin est un lieu de pèlerinage pour les auditeurs de France Inter, là-bas il y a peut-être un buste de Daniel Morin, sur lequel des profs à la retraite éjaculent.

Oui, c'est écoeurant, mais l'être humain est écœurant, si des mecs peuvent faire 9000 kilomètres pour aller à Pattaya se taper des mineurs, il doit bien y en avoir qui se font plaisir sur un buste de Daniel. C'est plus sexy que de finir en statue comme Balzac et se faire faire dessus par des pigeons atteints de tourista. Il y a donc un village qui s'appelle Jouy-sur-Morin, aucun qui s'appelle Fais-toi Plaisir-sur-Nagui, c'est là qu'on voit que la France n'a pas évolué, le jour où dans le 77 il y aura une commune ayant comme nom Jouy-sur-Babacar, là on aura fait un grand pas.

Donc 1ère découverte, l'existence de Jouy-sur-Morin. 2ème découverte, sur Google Maps, jaloux que je suis de Daniel, j'ai tapé Pastureau, il n'y a rien, et avec Tanguy, il y a juste un dolmen dans les Côtes d'Armor qui porte le nom de Tanguy, c'est à cause de ce genre de trucs que la moitié de mes fans sont des druides, quand ça s'est su que j'avais le Covid, j'ai reçu 300 fioles contenant des décoctions de fougères. 3ème découverte, j'ai lu ça sur le site Neozone, qui parle d'innovation, un inventeur vient de créer des chaussettes connectées.

Les chaussettes, on connait, ce sont ces accessoires étranges qu'on met dans la machine à laver par 2 et à la fin du cycle de lavage, il n'y en a plus qu'une, quand je pense qu'il y a des pleu-pleus qui payent 50 balles pour assister à des spectacles de magie alors qu'ils pourraient juste laver leurs fringues et venir me voir moi sur scène, ça me désole. Alors, soyons francs, ça faisait des années qu'il ne passait plus rien dans le monde de la chaussette, l'arrivée de la socquette a un temps boosté le marché, puis celle de la mini-socquette, voyez les femmes afghanes sous les talibans ? Bon bah niveau de la quantité de tissu utilisée, l'évolution est inverse. La mode aujourd'hui c'est d'avoir des socquettes tellement petites qu'on ne les voit plus, ça a fait pareil avec la volonté de changement d'Emmanuel Macron, au début il disait "je vais tout changer", puis son envie de changer s'est faite plus discrète, puis il a fini par nommer à Matignon Elisabeth Borne, qui inspire autant la nouveauté que la page des slips pour vieux du catalogue Daxon.

Mais là, ça y est, révolution dans la chaussette, arrive la chaussette connectée, créé par un Anglais, ces gens qui avaient déjà créé la pop, la biture et le vomi. En fait, c'est l'idée d'un jeune homme dont l'arrière-grand-mère était atteinte de démence, elle voyait une participation record aux législatives, Chimène Badi sortir un album de trash-métal et des formes. Cette dame âgée avait alors des crises d'agressivité, alors certes, au-delà d'un certain âge, quand quelqu'un est agressif, on se sent moins en danger, si Jean-Pierre Elkabbach sur CNews n'est pas content de vos réponses à son interview et qu'il vous dit "viens là ta, toi et moi dans un octogone", vous pouvez continuer à siffler votre café tranquilou.

Mais bon, cet Anglais a voulu aider son arrière-grand-mère, on a tous envie d'œuvrer pour le bien de sa famille, à part Xavier Dupont de Ligonnès. Il a donc conçu des chaussettes intelligentes, tellement qu'à un moment il les a retrouvées dans le bac à linge en train d'essayer de communiquer avec un T-shirt. Ces chaussettes sont équipées de capteurs qui analysent 3 données : 1- la fréquence cardiaque, si on a le cœur qui s'emballe, c'est soit qu'on va mal soit qu'une femme qui n'a rien demandé à qui que ce soit vient de passer, si on est PPDA. 2- le taux de transpiration, alors, il existait déjà une façon de le mesurer avec des chaussettes non-connectées, c'était à l'odeur des chaussettes. 3- les mouvements des pieds, qui peuvent être dus soit à l'écoute du dernier Calogero, c'est tristounet mais il y a du rythme, soit à une crise de démence. Dans ce cas, si elles détectent quelque chose d'inhabituel, les chaussettes intelligentes se mettent en relation avec un soignant, elles sont tellement intelligentes qu'au départ elles appellent Arte, et au standard on les bascule sur un soignant franco-allemand. Arte, c'est un marqueur d'intelligence, Leïla Kaddour-Boudadi a fait Arte, moi C8, bah quand on joue au Scrabble dans le bureau au lieu de préparer l'émission, les fois où elle dit "l'invité d'aujourd'hui j'en n'ai rien à taper", elle met sur le plateau le mot iridescent" quand moi j'ai "bo", et là elle me dit "non, beau, ça s'écrit pas BO". J'ai beau crier à la discrimination anti-cons, elle n'en a rien à faire.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !