HIer, Jean-Michel Blanquer s'est défendu de lé polémique qui l'entoure en précisant qu' "Ibiza l'hiver, c'est pas comme l'été". Tanguy nous explique...

Hier Daniel Morin a fait une chronique sur Jean-Michel Blanquer et c'était très drôle. Je me permets de le dire parce que dans cette équipe de grands pudiques, ou de gros cons, on ne sait pas, on se fait pas de compliments. Or la vie à tout moment peut s'arrêter, une Tesla qui part en sucette, une soirée avec JoeyStarr où vous lui marchez sur le pied, un je te tiens tu me tiens par la barbichette avec Alain Juppé où on meurt de vieillesse parce que personne n'a ri.

La vie, c'est éphémère, comme le dit parfois Jean-Jacques Bourdin à ses collègues avant d'ajouter "du coup, je propose qu'on fasse l'amour". Ah Blanquer, il a raison d'en parler, Daniel, c'est un champion, Blanquer. Sur l'échelle du foutage de gueule, qui va de 0 à 10, il est à 127. Lundi soir, on apprenait qu'il avait rédigé le nouveau protocole sanitaire des écoles, qui consiste à ne rien faire et à regarder le Covid faire de la zumba sur les gosses, le nom de code de ce protocole c'est open bar, depuis Ibiza, cette ile où l'été une personne sur deux se met sous acide afin de supporter la musique de David Guetta.

Après, en janvier, Ibiza, c'est calme, la seule soirée mousse qu'il a dû faire, c'était dans son bain avec sa bouée à l'effigie de Jules Ferry. Alors vous me connaissez, moi que les gens s'amusent, je suis pour, Blanquer passe sa vie entouré de profs de lettres qui écoutent France Inter, à un moment il se dit "wallah, sur la tête de ma barbe, carpe diem, je me mets en mode Fun Radio". Ministre de l'éducation, c'est un enfer, tu passes ton temps à composer avec des gens qui réfléchissent, il vaut mieux être ministre des sports, Roxana Maracineanu, elle utilise trois mots, elle se fait comprendre. Et le souci, c’est pas tellement Ibiza, c'est surtout le timing, en pleine crise sanitaire, il fait quoi Blanquer, il se pose le boule dans le sable, comme une tortue de mer sur le point de pondre, alors que les enseignants sont au front depuis des mois, à lutter avec des moyens dérisoires contre le Covid, deux ans de pandémie, il y pas trois classes qui ont un purificateur d'air, alors pardon, je vais être trivial, nostalgique du France Inter de Jacques Chancel fuis, mais Blanquer, ce ne sont pas juste ses doigts qu'il doit se sortir de l'anus, il a réussi, grâce à une souplesse extraordinaire, à placer l'intégralité de son corps à l'intérieur du sien, ce qui fait que maintenant il ressemble à un ballon, si pour ses prochains congés il va au Qatar, on va le jouer lors du premier match du Mondial. En fait, s'il y a un moment où symboliquement un ministre doit être là, c'est maintenant, on peut se passer de bronzer pendant 2 ans, il fait comment, Michel Houellebecq ?

En plus, ce protocole, Blanquer l'avait annoncé dans le Parisien, un article payant, les enseignants doivent acheter la presse pour avoir leurs directives, comme moi quand je veux savoir si ça va avec votre femme, Nagui. J'ai lu Gala, ça a l'air d'aller, ceci dit, dans Gala, tout le monde va bien, demain ils peuvent sortir une double-page sur Ary Abittan en train de cueillir des jacinthes avec écrit "ça fait du bien, cette petite pause, je me ressource". Non Blanquer c'était une erreur de casting, ça arrive, je rappelle que George Clooney a joué Batman. Bon bah là c'est pareil, Blanquer il était fait pour tenir une cabane à crêpes sur la plage et préparer des cocktails pour Castaner qui vient en août se défoncer la ruche, comme une abeille de Montebourg, une vie mieux que la sienne, le pauvre est tellement détesté qu'il est obligé de s'exiler sur une ile, c'est Napoléon en short à fleurs, Blanquer. Quelle vie d'ennui, hier en plus, le Parisien, encore eux, en fait c'est un journal quotidien sur lui, révélait que ce week-end il s'était marié. Je pense que ça s'est passé à Miami Beach, le curé, Jason, jeune bodybuildeur en slip, lui a dit "Jean-Mich Much, ma loute, te casse pas à me dire que tu seras fidèle, on te connait ma tanche, un jour tu vas gober un ecsta au Coachella Festival et tu vas sortir avec une fan des Strokes, on l'a tous fait", et ça a été plié.

