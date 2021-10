Cette semaine, il y a eu une Keynote, la grande réunion Tupperware pour geek où sont présentés les nouveaux produits Apple. Tanguy nous fait un résumé...

Cette semaine, il y a eu une Keynote, la grande réunion Tupperware pour geek où sont présentés les nouveaux produits Apple. Ça s'est passé lundi, en Californie, état chanté par Julien Clerc et brûlé par les flammes, sans qu'il y ait de lien de cause à effet, quand Julien Clerc chante, ça fout pas le feu, sinon il serait invité à tous les barbecues. Et TF1 l'aurait interdit de participation à Koh Lanta. A 10h, heure californienne, Tim Cook, le PDG, est donc arrivé d'un pas tranquille, rythme californien, là-bas même Lorant Deutsch s'exprimerait à une vitesse normale.

Ils sont cools, la Californie, c'est l'état de naissance de Snoop Dogg, le rappeur déchiré, et de Gwyneth Paltrow, l'actrice timbrée qui fait son yoga entourée de bougies parfum vagin ou anus. La Californie, c'est lent, il y fait trop chaud, même dans Zorro, qui se déroulait en Californie, il ne se passait rien, on voyait un type masqué mais qui devait à chaque fois rater la soirée coquine parce qu'il finissait par se barrer à cheval en criant "j'vais encore pouvoir me la coller derrière l'oreille".

Donc Tim Cook est arrivé peinard, mais quand il vient, c'est parce qu'il a du neuf, c'est pas le genre à vous appeler en vous disant "non, c'était juste comme ça". Et il a dégainé le sagouin, 10h05 1ère annonce, Siri va proposer des playlists correspondant à des moments de vie, un diner ? Siri jouera des titres sympas mais pas marquants, à l'écoute desquels on ne s'arrête pas de mâcher pour écouter les paroles, moi je n'écoute Amel Bent qu'en mangeant. Chaque étape de la journée aura sa playlist, vous croiserez Daniel Morin en doudoune de bûcheron, le téléphone jouera "ma cabane au Canada", vous croiserez Bruno Le Maire, ça fera "donnez donnez, donnez, donnez-moi", je le fais bien ? c'est mon côté oriental. Je sais, il est bien caché sous des tonnes d'allure nordique, mais le fennec en moi n'attend que la vue d'une merguez pour se réveiller, et c'est là que je réalise que cette phrase est étrange.

10h09, autre annonce, le HomePod Mini, c'est une petite enceinte, est déclinée en bleu, en rouge et en jaune, donc si vous avez des gosses et des feutres, vous l'avez déjà. 10h15, Tim Cook annonce les AirPods 3, ces écouteurs sans fil qui donnent l'impression que vous vous êtes foutu 2 pailles dans les oreilles pour faire le con à la bar-mitsvah de votre neveu. Les 3 sont mieux que les 2, notamment ils sont résistants à la sueur, donc vous pouvez vous faire fouetter dans un club moite, ou faire un jogging si vous êtes un peu conservateur, les AirPods 3 tiendront, par contre prenez une douche, parce que votre femme n'est pas un AirPod 3 et elle va se barrer.

10h18, annonce du MacBook Pro avec le nouveau processeur tellement super-puissant que vos e-mails partent avant même que vous les ayez écrits, il est 70% plus puissant que le précédent qui vient de sortir, un produit Apple, vous l'achetez un lundi à 9h, à 18h vous le montrez à votre mère elle vous dit "quoi, t'as pas eu le nouveau, celui de 16h30, mais quel ringard".

10h45, Tim Cook annonce le prix du MacBook Pro, 2749 euros la version 16 pouces, évanouissements dans la salle, un stagiaire de 3ème qui est dans la presse informatique convulse.

10h50, Tim Cook remercie tout le monde, "thank you guys", puis il quitte la scène, à la californienne, donc en 2h56. Gwyneth Paltrow l'attend à la sortie en position du lotus et lui offre ses nouveaux encens aux hémorroïdes.

