Hier, Tanguy lisait dans "Le Courrier International" un article disant qu'aux États-Unis, il y a une pénurie de Pères Noël. A cause du Covid, des centaines de Pères Noël sont morts et ceux qui restent en vie ne veulent plus le faire...

J'ai toujours adoré les centres commerciaux, parce que ce sont des endroits où on peut acheter aussi bien du taboulé que des slips. Au risque de confondre parfois, il m'est arrivé d'essayer le matin d'enfiler du taboulé, et allez ensuite retirer tous les grains de semoule de votre raie des fesses. Il faut être très patient, c'est plus dur qu'un puzzle de 1000 pièces représentant un tableau d'Yves Klein.

Alors je sais, vous dites "quoi, sur France Inter, radio éco-responsable, je rappelle que Daniel Morin est en réalité un compost à qui on a appris à parler, cette enflure de Pastureau fait l'éloge des centres commerciaux ?". Bah oui, parce que l'être humain est complexe, on peut être pour la planète et se déplacer en jet, comme le dit souvent Leonardo DiCaprio à sa fiancée, la petite Jessica, qui est en 3ème.

Ah, les centres commerciaux, voilà un endroit où on peut être vraiment soi-même, on n'a pas beaucoup de sous ? On va chez Célio. On n'a pas beaucoup de sous et on est vieux ? On va chez Devred. On est raciste ? On file à la quinzaine du blanc, et on est déçu quand on voit qu'en fait ce sont des housses de couette à -50%. Et s'il n'y avait pas les centres commerciaux, nos entrées de ville, ce seraient trois ânes dans un champ en train de patauger dans la gadoue, ce serait glauque. Mais là, Leroy Merlin, Gifi, Casa, tous ces néons, on a l'impression que Dark Vador a pété un câble et s'est dit "bah oui, l'est belle mon épée laser, chhh, je vais faire pareil partout". Pour moi qui enfant vivait à la cambrousse, le centre commercial c'était l'accès à la civilisation, quand on allait à la cafétéria Marest, on disait à la dame "on va prendre la formule entrée-plat-dessert, bah ouais louloute, on est samedi soir". La grande vie, je me posais au fond de la cafète, sur la banquette, j'avais l'impression d'être Tony Montana, une fois j'ai même sniffé le sachet de sucre fourni avec le café, je ne recommande pas, ou alors pensez à retirer le sucre du sachet avant.

Et la période que j'ai toujours adorée au centre commercial, c'est celle des fêtes, parce qu'il y a le Père Noël, ce monsieur barbu en rouge qui ressemble à Anne Roumanoff si elle avait pris pas mal d'hormones. Et on peut se prendre en photo avec, alors ça s'est modernisé, maintenant il fait des selfies avec les gosses en les checkant et en leur disant "wesh, ça va ou bien les p'tits bâtards", mais avant c'était mignon.

Moi petit ils me faisaient peur, ces Pères Noël, je me mettais à pleurer, je criais "non, je préfère aller voir le monsieur là-bas" en désignant un homme à collier de barbe qui tripotait dans une symbolique phallique un distributeur de bonbons Pez en se léchant les lèvres. J'avais du mal à l'époque à distinguer le bien du mal, d'ailleurs j'ai longtemps regardé "Ushuaïa" en me disant "voilà un mec super", j'étais tellement fasciné par Nicolas Hulot que sur un de ses tournages j'ai tenté de me faire passer pour un aigle juste pour qu'il me remarque, je m'étais collé des plumes, j'ai mangé un lapin vivant, j'ai passé 12 jours à couver des œufs, si j'avais su ce qu'il aimait vraiment, j'aurais juste mis une jupe et du rimmel, mais quel con !

