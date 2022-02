Les tests ADN en kit sont à la mode pour en savoir plus sur nos origines respectives et Tanguy, tout comme Emmanuel Macron lors de sa visite en Russie, est méfiant. Ce matin il nous met en garde…

Je suis content d'être blanc, c'est la meilleure ethnie. En tous cas, la plus pratique, on est peu contrôlé par les forces de l'ordre, Paul Mirabel qui est blanc et blond, il faut savoir que quand la police l'arrête, ils se cotisent pour lui offrir une Wonderbox, puis le raccompagnent chez lui et font une haie d'honneur devant le hall de son immeuble. Autre avantage d'être blanc, on s'amuse, vous avez déjà entendu un noir au Balto crier "Riton, fais pas ta radasse, tu sers la petite sœur" en tendant son bock de bière vide? Bah non, le groupe Licence 4 il y avait que des blancs, et des saucissons.

Les noirs sont tristes, pour un Jimmy Cliff qui chante Reggae Night en moule-sgueg sur la plage, combien d'Yseult qui chouinent? Et puis quand on est blanc, et qu'un autre blanc part en vrille, personne ne nous demande de nous justifier en tant que communauté, jamais un type s'est approché de moi et m'a dit "ça va, Nordalh Lelandais, tu le vis bien?". Ou "excuse-toi pour le groupe Kyo". Non, on n'est pas assimilé aux actes des autres blancs, moi j'ai croisé Enrico Macias deux fois, il m'a pas hurlé "bah bravo pour Hitler", au contraire, il m'a dit "si tous les gens du monde se donnaient la main, ça serait formidable", j'ai répondu "oui, mais il faudrait beaucoup de gel hydro-alcoolique". Mais bon, le souci, c'est qu'être blanc, ou noir, ou translucide pour Amélie Nothomb, ça veut pas dire grand-chose. C'est vague, comme disent les épidémiologistes. On peut donc faire un test ADN en kit, c'est la grosse mode, vous en achetez un sur le net, vous vous foutez un coton-tige dans la bouche, si en plus vous faites en même temps un autotest Covid dans le nez, il ne vous reste plus qu'un seul orifice de libre, c'est peu, en soirée hot, on a vite fait de vous traiter de rabat-joie.

Sur le coton-tige, il y a votre ADN, vous renvoyez ça à un labo au Texas, et 15 jours plus tard, Rosine, 74 ans, de Cambrai découvre qu'elle est à 25% jamaïcaine, 37% laotienne, et que son père, René, n'était pas son père, mais qu'elle est née des amours entre sa mère et Tornade, le 1er berger allemand de la famille. Là elle se dit "je comprends maintenant pourquoi je voue une haine au facteur, dire que je pensais juste être anti-fonctionnaire, je suis rassurée". Ensuite elle rase ses oreilles pointues, comme tous les soirs, puis va se coucher.

Alors je ne sais pas vous avez fait ce type de test ADN, mais c'est stupéfiant, aux Etats Unis, il y a des suprémacistes blancs qui se sont découvert des origines juives, quand même. Le choc, c'est comme si Pécresse se trouvait un ancêtre commun avec Louise Michel. Comme ça, ça fait sourire, mais ils sont obligés de refaire toute la déco de la baraque les suprémacistes, et une croix gammée peinte sur le mur du salon, c'est dur à ravoir, même en collant des stickers de poussins tout autour, on ne voit que la croix gammée. Et puis c'est quoi, ensuite, la vie d'un suprémaciste blanc juif? Se frapper lui-même en criant "sieg heil" ? Dire aux copains du stand de tir "les gars, j'sais pas trop comment vous l'annoncer, mais vendredi soir je fais un truc chez moi, il y aura à la fois des lectures d'extraits de "Mein Kampf" et des boulettes?". Moi, ce test en kit, j'ai pas osé le faire, si je découvre que Daniel Morin est mon cousin, et que tous deux sommes gitans, ok, ça fera une chronique sympa, mais se retrouver à filtrer les appels de Daniel qui me dit "j'ai eu Kendji Girac, il veut que ce soit nous qui lui remettions son NRJ Music Award", super projet de vie.

