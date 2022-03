Tanguy est tombé sur un article intitulé : "Record de chaleur en Antarctique". Le température est actuellement de -11 degrés alors qu'il devrait y faire -50. On est 40 degrés au-dessus de la normale. Des changements extrêmement terrifiants pour les scientifiques.

C'est agréable cette période, le printemps qui revient, Nagui tout à l'heure vous me disiez "c'est bien, les filles se désapent, enfin on voit des seins et des culs", je vous ai répondu "enfin, on ne peut plus dire ça, l'époque a changé", vous m'avez dit "mais de quoi tu parles?".

Ah, le printemps, tout est plus beau au printemps, le soleil ça change tout, je comprends pas pourquoi des gens ravalent la façade de leur maison alors qu'il suffit d'attendre la fin mars. Même Brest, s'il y avait un printemps là-bas, ça rendrait la ville très belle. Le pouvoir du soleil, c'est incroyable, le Covid revient, il y a la guerre près de chez nous, Poutine se titille le bouton rouge en disant "alors, je fais tout péter ou je fais tout péter", mais un rayon de soleil, et on est tous là en terrasse à dire "purée, la vie est belle hein". On se fait entuber avec des poke bowls, (c'est-à-dire des salades pas mélangées) à 29 euros, du riz, du maïs, 3 bouts de saumon transgénique et de la papaye pour le côté sucré-salé, les mecs font des marges de 110%, et on est contents quand même, parce qu'il fait beau. Le pire c'est la salade détox, healthy food my ass, à 13h tu la finis, 13h04 t'as faim, chez McDo devant la guérite à emporter il y a des tas de gens étalés par terre, qui tendent le bras pour tenter de choper un bout de steak, le Samu Social leur dit "vous êtes des réfugiés venus d'Ukraine à pied?", ils répondent "non, à midi on a choisi la salade détox, donne-nous à grailler, n'importe quoi, retire tes pompes je bouffe tes peaux mortes". Dans The Walking Dead, ce ne sont pas des zombies, ce sont des gens qui ont pris la salade détox.

Autre problème avec le printemps, ce sont les allergies au pollen, moi j'en souffre, ça dure 3 mois, parce que chaque végétal a son pollen, il y en a autant que de variants, BA1, BA2, Béatrice, là c'est le bouleau, ensuite le platane, l'ibiscus, un jour vous passez devant un radis, vous éternuez, vous dites "ah bon, même ça?". C'est-à-dire que si ça se trouve Aymeric Caron est mort, avec 3 kilos de croutes dans les sinus. Moi je pleure tous les jours, les invités de La BO ici doivent se dire "dis donc, mon parcours l'a vraiment touché, lui", tu parles, j'en ai rien à battre, c'est juste qu'avant je suis passé sous un arbre en fleurs. Ou alors c'est qu'un invité a mis Céline Dion dans la liste des chansons de sa vie et là, je pleurs, même en janvier.

En fait, le printemps n'a pas de sens, ce renouveau illusoire, alors que la vérité c'est qu'on est foutus, c'est cuit, les cocos. Hier je me baladais sur le site de France Inter, j'écoutais l'émission d'Eva Bester en me disant "si j'étais intelligent moi aussi, je serais pas là à sortir des blagues, je parlerais émotions contradictoires et sentiments forts avec Denis Podalydès, ou Bruno Podalydès, ou Théo Podalydès, un neveu, je les aurais tous un par un", mais là, on me confierait qui, dans l'état actuel de ma carrière? Grisou Podalydès, le chat de Denis.

Donc j'étais sur le site d'Inter, qui est bien mais moins stimulant visuellement que PornHub, quand je tombai, ai, c'est du passé simple, comme ça on rit mais on révise, sur un article intitulé : "record de chaleur en Antarctique". Je lis le truc, et j'apprends qu'en Antarctique, 2ème plus longue surface blanche après Adriana Karembeu, il fait actuellement -11 degrés. Là, je me dis "dis donc, autant nous on profite, autant les ours polaires, ils sont pas près de bronzer". -11, c'est horrible, c'est ce que fait Anne Hidalgo dans les sondages. Mais en fait, pour la saison, -11 là-bas, c'est quasiment le ressenti qu'on a en août à Cancun quand on a tisé trop de tequila, il devrait faire -50. On est 40 degrés au-dessus de la normale, c'est comme si là à Castelnaudary il faisait 55, il y aurait pas grand monde à vouloir du cassoulet.

France Inter a donc joint un océanographe du CNRS, Jean-Baptiste Sallée, avec un nom pareil il n'allait pas partir sur les lacs d'eau douce des Alpes, et cet homme explique qu'avec ces records de chaleur, la glace fond à une vitesse dingue, plus encore qu'un Magnum vanille qu'on foutrait sur le front de Francis Huster si on lui présentait Molière qu'on aurait reconstitué à partir de son ADN, ce qui fait que la montée des océans s'accélère, le Festival de Cannes moi je ferais ça tout de suite, parce que dans deux mois, Cannes, c'est sous l'eau, les dealers vont être obligés de bosser en kayak. Là, le ou la journaliste d'Inter, enfin iel, a dû dire "oui oh, ça va, comparé à d'autres évènements bien plus tragiques, notamment la mort politique de Christiane Taubira (10 jours de deuil avaient été respectés à la rédac), ton pic de chaleur au Pôle, en s'en tape la bonnette à micro", parce que M. Sallée dit, je cite "ces changements sont, pour nous scientifiques, extrêmement terrifiants". Alors déjà terrifiant, on se dit "ça rigole pas", de terrifiant récemment il y a eu les émissions anniversaires de la Starac et les photos de Marine Le Pen faisant des papouilles sur la frimousse de ses chats, alors que ce sont des bêtes qui se lèchent le oui-oui.

