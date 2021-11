Récemment "Le Parisien" a consacré un article aux noms les plus données aux chiens et chats en France, la source est I-cad, fichier national d'identification des carnivores domestiques. Tanguy nous résume ...

Moi, vous le savez, j'aime les chiens, qui sont des êtres d'exception : ils sont rigolos, ils sont foufous, ils sont l'antithèse de Michel Barnier. Mais j'aime aussi les chats, pour leur côté hautain, un chat c'est fier, ils bouffent de la pâtée Lidl à 80 centimes et font leur besoin dans du gravier, mais ils sont moins faciles d'accès que Kate Middleton. Avoir un animal, c'est mieux qu'un conjoint, même après 7 ans de relation il continue à vous faire des papouilles, l'animal, il n'est pas là à se masturber en cachette sur le site de la chaine Animaux juste parce que la relation est en bout de course.

Un chien, un chat, c'est même mieux qu'un enfant, déjà le chien à 14 ans reste joli, il ne fait pas de crise d'acné, et il ne mue pas, jamais un chien ado ne se met à faire "uaaaf". Et puis on est proche de nos animaux, on les appelle "nos compagnons à 4 pattes", jamais on ne dira ça de son mec, ou alors c'est qu'il s'est fait une belle hernie discale. Moi par exemple, je vous aime tous, à des degrés divers bien sûr, mais si vous étiez des chats, je préfèrerais, parce que le chat est digne, jamais vous ne verrez un chat affublé de la doudoune sans manches de Morin. Bref j'adore les animaux, sauf l'ornithorynque parce que je n'arrive jamais à écrire son nom, c'est pour ça que j'ai toujours préféré Tex.

Et justement, il y a un moment délicat dans le couple maître-animal, c'est celui du choix du nom de la bête, il faut qu'il corresponde, si vous achetez un pitbull qui bave de rage et dévore des ragondins, vous n'allez pas l'appeler Bichou, parce qu'il va vous sauter à la tête et vous arracher une oreille. Vous aurez beau dire que Van Gogh avait le même look, chez Apple quand vous essaierez d'acheter un seul AirPod, on vous enverra bouler. Il y a des noms de chien notamment, il faut vous méfier quand vous les croisez, si vous voyez un chien courir vers vous avec son maître largué derrière qui crie "viens sultan", barrez-vous. Pareil pour Saddam, Uzi ou napalm. Mais ça peut être trompeur, parfois on a un ami qui a un yorkshire, on lui fait guili-guili le kiki, là le truc nous saute à la gorge, le type dit "je te présente Joeystarr", et là le chien se met à faire "hou hou hou". Et si on écoute bien, il arrive à dire "nique la police" en jappant. C'est important de bien choisir le nom de son animal, parce que ça fait comme avec les gosses, il prend la personnalité inhérente à son nom, j'ai connu un chien nommé Adolf qui mordait tout le monde rue des Rosiers.

Et récemment "Le Parisien" a consacré un article aux noms les plus données aux chiens et chats en France, la source est I-cad, fichier national d'identification des carnivores domestiques, carnivores animaux, votre oncle qui se tape chaque samedi soir le grill Courtepaille ne compte pas.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !